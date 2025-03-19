Суд арестовал комика из Ейска Артемия Останина

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Артемий Останин арестован за шутку об инвалиде до 15 мая. В суде стендап-комик из Ейска заявил об избиении при задержании и сообщил, что у него установлен перелом позвоночника.

Как писал "Кавказский узел", уголовное дело против стендапера из Ейска Артемия Останина было возбуждено после выступления, где он пошутил про инвалида, который подорвался на мине. Следствие увидело в его словах оскорбление участника спецоперации, однако сам Останин утверждает, что пошутил про простого попрошайку. Останин был задержан при попытке уехать из России. Во время допроса он извинился за свою шутку об инвалиде без ног.

Мещанский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Артемия Останина, обвиняемого по статье о возбуждении ненависти либо вражды и унижении человеческого достоинства часть 2 статьи 282 УК РФ) на 1 месяц и 27 суток, сообщила сегодня Пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Останин пробудет под арестом до 15 мая. Он заявил в суде, что при задержании его избили и у него зафиксировали перелом позвоночника. Защита просила отправить его под домашний арест, сообщил правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.

Напомним, Останин в своем выступлении рассказал о попрошайке без ног, который в метро наехал ему на ногу. Он назвал инвалида "культяповозкой" и "скейтером без ног", а также заявил, что тот "на мине подорвался". При этом он не упоминал СВО и военнослужащих, написал 16 марта "Коммерсант".

С подачи главы Чечни Рамзана Кадырова практика публичных извинений вышла за пределы республики и распространилась на другие регионы России. Подробнее об этой практике можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин". "Кавказский узел" также ведет "Хронику публичных извинений на Кавказе", а новости об очередных извинениях размещает на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".

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