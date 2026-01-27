×

16:58, 27 января 2026

Обвинитель затребовал длительный срок для комика Останина

Артемий Останин. Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

На заседании суда в Москве обвинение запросило для стендапера из Ейска Артемия Останина запросили 5 лет и 11 месяцев колонии со штрафом в 300 тысяч рублей. Максимальный срок по вмененной ему статье об экстремизме составляет шесть лет заключения. 

Как писал "Кавказский узел", в конце декабря прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу стендапера из Ейска Артемия Останина*, который пошутил о безногом инвалиде. К статье о разжигании ненависти или вражды добавили обвинение в оскорблении чувств верующих, признаки которого выявлены в другом выступлении комика. 12 января суд продлил на полгода срок содержания Останина под стражей, а 17 января стало известно, что его банковские счета арестованы. По версии обвинения, Останин "создал организованную преступную группу по разработке и созданию унизительных коротких выступлений". Сам он не признал себя виновным

Уголовное дело в отношении стендапера из Ейска Артемия Останина было возбуждено после выступления, где он пошутил про инвалида без ног. Следствие увидело в его словах оскорбление участника военной операции, однако сам Останин утверждает, что пошутил про простого попрошайку. Во время допроса он извинился за свою шутку. Дело расследуется по статье о возбуждении ненависти либо вражды (часть 2 статьи 282 УК России), стендаперу грозит  до шести лет заключения.

На сегодняшнем заседании по делу Артемия Останина в Мещанском районном суде Москвы стороны представляли доказательства, а затем перешли к прениям. 

По ходатайству защиты комика в суде выступила его невеста Валерия Наумова. Она рассказала, что Останин писал все свои выступления сам и что на шоу “Стендап за 60 секунд” выступающих выбирают случайным образом. Отвечая на вопрос прокурора, Наумова подтвердила, что Останин затрагивал в своих выступлениях вопросы “политики и ЛГБТ**”, также сообщила, что любит обвиняемого и собирается выйти за него замуж. Перед перерывом, когда она вместе с другими слушателями выходила из зала, Наумова улыбнулась жениху, но ее сразу одернул пристав: “Улыбаться не надо. Человек за решеткой, плакать надо”, передает “Медиазона”*. 

В начале допроса самого обвиняемого Артемий Останин снова заявил, что не признает свою вину ни по одному из пунктов. Затем он рассказал, как его задержали в аэропорту Минска в марте 2025 года, как силовики увезли его из аэропорта и избили в лесу, срезали волосы ножом и “угрожали этим же ножом перерезать горло”. Судья на этом моменте прервала выступление стендапера и осадила его адвоката, когда тот попросил не перебивать его подзащитного. 

Останин заметил, что первоначально в обвинении по статье о возбуждении ненависти фигурировал только он лично, а затем в нем “появилась организованная группа”. Он пересказал обстоятельства своего выступления на шоу с шуткой про инвалида, вновь подчеркнув, что “никого не оскорблял”. Тем не менее, после этого выступления, кадры которого распространились в интернете, ему стали поступать угрозы от читателей провластных пропагандистских каналов. 

В июне 2025 года правозащитники признали Артемия Останина политзаключенным. Останину вменяется публичное возбуждение ненависти или вражды "с применением насилия или угрозой его применения", хотя в монологе о безногом попрошайке в метро не шло речи о насилии и угрозах. Без насилия и угроз насилием деяние Останина следует квалифицировать как административное правонарушение с максимальным наказанием в виде 15 суток ареста, отметили правозащитники, призвав расследовать заявления комика о пытках и унижениях после задержания. На "Кавказском узле" опубликована справка "Главное об избиении и аресте комика Артемия Останина".

“Дело целиком и полностью сфабриковано”, - подчеркнул Останин, вновь подтвердив, что сам пишет свои шутки, а утверждение обвинения “про группу лиц - это полный бред”. Он также добавил, что обвинение по статье об оскорблении чувств верующих появилось в деле лишь спустя девять месяцев, - подсудимый предположил, что так следствие решило “подстраховаться”. 

По словам Останина, шутку про Иисуса Христа он зачитал в ноябре 2022 года на сольном концерте и лишь позже сам опубликовал запись в сети. При обсуждении этого эпизода судья спросила стендапера о его образовании; Останин ответил, что он религиовед по образованию и в религии разбирается “более чем” достаточно. Отвечая на вопрос судьи о наградах комик упомянул награду губернатора Приморского края”.

До начала прений подсудимый пытался заявить ходатайство - он просил прекратить уголовное дело, признать его арест незаконным и “назначить компенсацию за каждый день заключения под стражей”. Судья отказалась слушать его ходатайство до конца и удалила Останина из зала. До начала прений стендапер попросил неделю для подготовки к прениям, но судья отказала ему, заявив, что “времени было предостаточно”. Адвокату Останина для подготовки к прениям она дала только один час, пригрозив защитнику наказанием за “злоупотребление своим правом”. 

Обвинение в своем выступлении затребовало для Останина 5 лет и 11 месяцев колонии  - на один месяц меньше максимального срока, - со штрафом в 300 тысяч рублей. Отягчающим обстоятельством прокурор назвал “совершение преступления в составе организованной преступной группы”, вопреки утверждениям подсудимого и свидетеля о том, что шутки Останин писал сам. Представитель прокуратуры отметил, что не видит оснований для назначения комику условного срока. 

* внесены в реестр иноагентов.

** "ЛГБТ-движение" признано в России экстремистским.

***деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

