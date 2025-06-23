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18:58, 23 июня 2025

Правозащитники признали Артемия Останина политзаключенным

Артемий Останин. Фото: суды общей юрисдикции города Москвы

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Стендапер из Ейска Артемий Останин, арестованный из-за шутки об инвалиде, должен быть освобожден из-под стражи, а его заявления о пытках и унижениях после задержания необходимо расследовать, заявили правозащитники. 

Как писал "Кавказский узел", Артемий Останин арестован за шутку об инвалиде, который, предположительно, "подорвался на мине". В суде стендап-комик из Ейска заявил об избиении при задержании и сообщил, что у него установлен перелом позвоночника. Суд в Москве отказался перевести Останина под домашний арест. Статья о возбуждении ненависти либо вражды, по которой обвинен Останин (часть 2 статьи 282 УК России), предполагает от трех до шести лет заключения.

Уголовное дело против стендапера из Ейска Артемия Останина было возбуждено после выступления, где он пошутил про инвалида. Следствие увидело в его словах оскорбление участника спецоперации, однако сам Останин утверждает, что пошутил про простого попрошайку. Останин был задержан при попытке уехать из России. Во время допроса он извинился за свою шутку об инвалиде без ног.  Останин подал в Следком заявление об избиении белорусскими силовиками, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Главное об избиении и аресте комика Артемия Останина".

Преследование Артемия Останина нарушает его права на свободу выражения мнения и на справедливое судебное разбирательство, а также соответствует международным критериям, которые определяют статус политического заключенного, сообщил сегодня проект "Поддержка политзеков. Мемориал"*. 

Правозащитники отмечают, что Останину вменяется публичное возбуждение ненависти или вражды "с применением насилия или угрозой его применения", хотя в монологе о безногом попрошайке в метро не шло речи о насилии и угрозах. Без насилия и угроз насилием действие Останина следует квалифицировать как административное правонарушение с максимальным наказанием в виде 15 суток ареста. 

Провластные блогеры, которые написали донос на Останина, обвиняли его в ненависти к участникам СВО, но позже следствие было вынуждено признать, что о них в выступлении стендапера ничего не говорилось. В результате следователи изменили формулировку и теперь вменяют комику возбуждение ненависти к "людям с инвалидностью", хотя инвалидов Останин тоже не упоминал, отмечают правозащитники. 

"Можно считать монолог Останина неудачным и несмешным, но нельзя его считать основанием для уголовного преследования, а тем более для лишения свободы: действия стендап-комика не представляют реальной опасности для общества", - говорится в публикации проекта. Авторы заявления потребовали освободить Останина и проверить его заявления о пытках и унизительном обращении после задержания.

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Автор: "Кавказский узел"

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