Защита обжаловала продление ареста комику Останину

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Адвокат стендапера из Ейска Артемия Останина добивается отмены решения суда, который продлил комику срок содержания под стражей.

Как писал "Кавказский узел", Артемий Останин арестован за шутку об инвалиде, который подорвался на мине. В суде стендап-комик из Ейска заявил об избиении при задержании и сообщил, что у него установлен перелом позвоночника. Суд в Москве отказался перевести Останина под домашний арест, продлив срок его содержания под стражей до 15 июня.

Уголовное дело против стендапера из Ейска Артемия Останина было возбуждено после выступления, где он пошутил про инвалида. Следствие увидело в его словах оскорбление участника спецоперации, однако сам Останин утверждает, что пошутил про простого попрошайку. Останин был задержан при попытке уехать из России. Во время допроса он извинился за свою шутку об инвалиде без ног. Останин подал в Следком заявление об избиении белорусскими силовиками, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Главное об избиении и аресте комика Артемия Останина".

Защита Артемия Останина, обвиняемого по делу о разжигании ненависти, обжаловала продление ему срока содержания под стражей, сообщило сегодня со ссылкой на Мещанский суд Москвы РИА “Новости”.

На аресте Останина настаивал представитель следствия, указывая, что комик уже пытался скрыться за границей. Он также заявил, что в материалах дела есть информация об иных преступных эпизодах стендапера, которые будут проверены. Представитель прокуратуры, в свою очередь, не возражала против избрания меры пресечения, не связанной с лишением свободы.

Статья о возбуждении ненависти либо вражды, по которой обвинен Останин (часть 2 статьи 282 УК России), предполагает от трех до шести лет заключения.

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