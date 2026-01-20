Артемий Останин* не признал вину в суде

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

По версии обвинения, стендапер из Ейска Артемий Останин* "создал организованную преступную группу по разработке и созданию унизительных коротких выступлений". Неустановленные лица помогали ему писать материал, снимать и монтировать его выступления.

Как писал "Кавказский узел", в конце декабря прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу стендапера из Ейска Артемия Останина*, который пошутил о безногом инвалиде. К статье о разжигании ненависти или вражды добавили обвинение в оскорблении чувств верующих, признаки которого выявлены в другом выступлении комика. 12 января суд продлил на полгода срок содержания Останина* под стражей. В январе банковские счета стендапера были арестованы.

Уголовное дело в отношении стендапера из Ейска Артемия Останина* было возбуждено после выступления, где он пошутил про инвалида без ног. Следствие увидело в его словах оскорбление участника военной операции, однако сам Останин* утверждает, что пошутил про простого попрошайку. Во время допроса он извинился за свою шутку. Дело расследуется по статье о возбуждении ненависти либо вражды (часть 2 статьи 282 УК России), стендаперу грозит до шести лет заключения.

По версии следствия, комик 7 марта 2025 года года в развлекательном заведении на Садовой-Черногрязской улице выступил с юмористическим представлением, содержащим высказывания, оскорбляющие чувства верующих. Кроме этого, 15 марта Останин* публично унизил людей, получивших увечья и утративших трудоспособность, при этом угрожая применением насилия. Видеозаписи обоих выступлений были опубликованы в интернете, сообщило сегодня агентство РИА "Новости".

Останин* обвиняется в публичных действиях, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих 1 и возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства 2 .

Прокурор в ходе заседания в Мещанском зачитал обвинение в адрес комика. По версии обвинения, Останин «создал организованную преступную группу по разработке и созданию унизительных коротких выступлений». Неустановленные лица помогали ему писать материал, снимать и монтировать его выступления. Останин отказался признать вину, сообщил Telegram-канал "Осторожно, новости".

На суде над комиком Останиным выступили потерпевшие. Почти все они увидели его выступление в каналах православных активистов.

Одна из потерпевших (всего их четверо) рассказала, что увидела одну шутку Останина* в Telegram-канале "Сорок сороков", а другую - в "Сынах монархии". Там был призыв писать на комика донос, что она и сделала. "Человек получил свои увечья, защищая страну, а тут над ним издеваются. Это моральное уродство", - заявила потерпевшая.

Другая потерпевшая заявила, что ей "стало плохо" после просмотра ролика. "Мы собираем на дроны на работе. У меня есть знакомые, которые воевали, подорвались на минах. Во время СВО недопустимо это себе позволять". Она добавила, что Останин* говорит "мерзопакостные вещи" и что его шутки "оскорбляют и мусульман, ведь Иса - и их пророк".

Еще один потерпевший в суде сказал, что шутки о вере недопустимы, и необходимо защищать свою религию, как мусульмане: "Мы видим, как их [тех, кто оскорбил ислам] туда направляют, что с ними происходит. Нам тоже нужно защищать свою веру".

"Кавказский узел" также писал, что в июне 2025 года правозащитники признали Артемия Останина* политзаключенным. Останину* вменяется публичное возбуждение ненависти или вражды "с применением насилия или угрозой его применения", хотя в монологе о безногом попрошайке в метро не шло речи о насилии и угрозах. Без насилия и угроз насилием деяние Останина* следует квалифицировать как административное правонарушение с максимальным наказанием в виде 15 суток ареста, отметили правозащитники, призвав расследовать заявления комика о пытках и унижениях после задержания.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook**, Instagram**, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp** сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.