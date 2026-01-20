×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
07:15, 20 января 2026

Артемий Останин* не признал вину в суде

Кадр комика Артемия Останина из Ейска. Фото: Осторожно, новости / Telegram-канал

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

По версии обвинения, стендапер из Ейска Артемий Останин* "создал организованную преступную группу по разработке и созданию унизительных коротких выступлений". Неустановленные лица помогали ему писать материал, снимать и монтировать его выступления.

Как писал "Кавказский узел", в конце декабря прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу стендапера из Ейска Артемия Останина*, который пошутил о безногом инвалиде. К статье о разжигании ненависти или вражды добавили обвинение в оскорблении чувств верующих, признаки которого выявлены в другом выступлении комика. 12 января суд продлил на полгода срок содержания Останина* под стражей. В январе банковские счета стендапера были арестованы.

Уголовное дело в отношении стендапера из Ейска Артемия Останина* было возбуждено после выступления, где он пошутил про инвалида без ног. Следствие увидело в его словах оскорбление участника военной операции, однако сам Останин* утверждает, что пошутил про простого попрошайку. Во время допроса он извинился за свою шутку. Дело расследуется по статье о возбуждении ненависти либо вражды (часть 2 статьи 282 УК России), стендаперу грозит  до шести лет заключения.

По версии следствия, комик 7 марта 2025 года года в развлекательном заведении на Садовой-Черногрязской улице выступил с юмористическим представлением, содержащим высказывания, оскорбляющие чувства верующих. Кроме этого, 15 марта Останин* публично унизил людей, получивших увечья и утративших трудоспособность, при этом угрожая применением насилия. Видеозаписи обоих выступлений были опубликованы в интернете, сообщило сегодня агентство РИА "Новости". 

Останин* обвиняется в публичных действиях, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих и возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства .

Прокурор в ходе заседания в Мещанском зачитал обвинение в адрес комика. По версии обвинения, Останин «создал организованную преступную группу по разработке и созданию унизительных коротких выступлений». Неустановленные лица помогали ему писать материал, снимать и монтировать его выступления. Останин отказался признать вину, сообщил Telegram-канал "Осторожно, новости".

На суде над комиком Останиным выступили потерпевшие. Почти все они увидели его выступление в каналах православных активистов.

Одна из потерпевших (всего их четверо) рассказала, что увидела одну шутку Останина* в Telegram-канале "Сорок сороков", а другую - в "Сынах монархии". Там был призыв писать на комика донос, что она и сделала. "Человек получил свои увечья, защищая страну, а тут над ним издеваются. Это моральное уродство", - заявила потерпевшая.

Другая потерпевшая заявила, что ей "стало плохо" после просмотра ролика. "Мы собираем на дроны на работе. У меня есть знакомые, которые воевали, подорвались на минах. Во время СВО недопустимо это себе позволять". Она добавила, что Останин* говорит "мерзопакостные вещи" и что его шутки "оскорбляют и мусульман, ведь Иса - и их пророк".

Еще один потерпевший в суде сказал, что шутки о вере недопустимы, и необходимо защищать свою религию, как мусульмане: "Мы видим, как их [тех, кто оскорбил ислам] туда направляют, что с ними происходит. Нам тоже нужно защищать свою веру".

"Кавказский узел" также писал, что в июне 2025 года правозащитники признали Артемия Останина* политзаключенным. Останину* вменяется публичное возбуждение ненависти или вражды "с применением насилия или угрозой его применения", хотя в монологе о безногом попрошайке в метро не шло речи о насилии и угрозах. Без насилия и угроз насилием деяние Останина* следует квалифицировать как административное правонарушение с максимальным наказанием в виде 15 суток ареста, отметили правозащитники, призвав расследовать заявления комика о пытках и унижениях после задержания. 

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook**, Instagram**, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp** сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Младенец с бутылочкой. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
04:10, 20 января 2026
Многодетная семья из Туапсе заявила о проблемах с обеспечением дочери детским питанием
Воспитательница и дети. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
02:56, 18 января 2026
Ответ властей Сочи на заявление о жестоком обращении с воспитанниками детсада возмутил родителей
05:24, 17 января 2026
Арестованы счета Артемия Останина*
04:24, 17 января 2026
Жители двух домов в Сочи заявили о нарушении их прав
01:27, 17 января 2026
Имущество Алексея Копайгородского обращено в доход государства
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:29, 15 января 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Авария в Грозном. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Аварии в Чечне с участием кадыровцев

Боец в зоне специальной военной операции на Краснолиманском направлении , фото: пресс-служба Минобороны РФ. https://structure.mil.ru/ Статистика СВО: для юга России потери растут

Никол Пашинян и Баграт Галстанчн. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot Главное о политических арестах в Армении

Последние записи в блогах
Фото
13:52, 21 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
Раньше не замечали... Юрия Напсо могут лишить депутатских полномочий
Фото
09:14, 28 января 2025
BERG...man Tbilisi
29
Теракты под давлением иностранных спецслужб - импотенция власти? Толстой vs Ильин
Фото
09:55, 14 января 2025
BERG...man Tbilisi
37
Кто целится в Турецкий поток? Как ответит Москва на атаку ВСУ на станцию "Русская"
Все блоги
Аналитика
14:14, 5 января 2026
2 человека погибли и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в IV квартале 2025 года
13:41, 5 января 2026
В декабре 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе был убит один человек
Темы дня
Светлана Анохина. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
19 января 2026, 19:42
Светлана Анохина заочно приговорена к пятилетнему сроку

Адам Кадыров. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
19 января 2026, 16:24
Пользователей соцсетей возмутило молчание властей про ДТП с Адамом Кадыровым

Сотрудники полиции во время задержания активиста на улицах Баку. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла"
19 января 2026, 13:55
Правозащитники сочли запугиванием приговоры эмигрировавшим азербайджанским журналистам

Военная операция на Украине. Иллюстрация создана ИИ при помощи программы Copilot
19 января 2026, 11:55
Число убитых на Украине бойцов с юга России превысило 8500

Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
TRIPP: сможет ли
TRIPP: сможет ли "Маршрут Трампа" примирить Ереван и Баку?
Показать больше