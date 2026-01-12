×

Кавказский узел

RU EN
Лента новостей
17:36, 12 января 2026

Арест комика Останина продлен на полгода

Артемий Останин. Скриншот видео https://t.me/moscowcourts/8077

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Москве продлил еще на полгода срок содержания под стражей стендап-комика из Ейска Артемия Останина, обвиненного в экстремизме и оскорблении чувств верующих. 

Как писал "Кавказский узел", в конце декабря прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу стендапера из Ейска Артемия Останина, который пошутил о безногом инвалиде. К статье о разжигании ненависти или вражды добавили обвинение в оскорблении чувств верующих, признаки которого выявлены в другом выступлении комика.

Уголовное дело в отношении стендапера из Ейска Артемия Останина было возбуждено после выступления, где он пошутил про инвалида без ног. Следствие увидело в его словах оскорбление участника военной операции, однако сам Останин утверждает, что пошутил про простого попрошайку. Во время допроса он извинился за свою шутку. Дело расследуется по статье о возбуждении ненависти либо вражды (часть 2 статьи 282 УК России), стендаперу грозит  до шести лет заключения.

Мещанский суд Москвы сегодня продлил срок заключения под стражу Артемия Останина. Стендапер останется в СИЗО еще на шесть месяцев, сообщила Объединенная пресс-служба столичных судов в официальном Telegram-канале. 

В сообщении пресс-службы суда упоминается обвинение по статье об экстремизме, но не упомянута статья об оскорблении чувств верующих, которая теперь вменяется Останину из-за другого выступления.

На сегодняшнем заседании суд не успел приступить к рассмотрению дела по существу, рассмотрев только вопрос о мере пресечения. Прокурор, ходатайствуя о продлении ареста обвиняемому, заметила, что Останин был задержан на территории другого государства и "имеет обширные связи". Сам Артемий Останин во время заседания суда просил перевести его под домашний арест, напомнив, что при задержании ему сломали позвоночник, отмечает "Медиазона" (внесены Минюстом РФ в реестр иноагентов).

Адвокат в своем выступлении напомнил, что стендапер уже провел под стражей десять месяцев. Останин добавил, что не признает вину ни по статье об экстремизме, ни по статье об оскорблении чувств верующих. Рассмотрение дела по существу перенесено на 19 января. 

"Кавказский узел" также писал, что в июне 2025 года правозащитники признали Артемия Останина политзаключенным. Останину вменяется публичное возбуждение ненависти или вражды "с применением насилия или угрозой его применения", хотя в монологе о безногом попрошайке в метро не шло речи о насилии и угрозах. Без насилия и угроз насилием деяние Останина следует квалифицировать как административное правонарушение с максимальным наказанием в виде 15 суток ареста, отметили правозащитники, призвав расследовать заявления комика о пытках и унижениях после задержания. 

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

