18:52, 1 марта 2026

Атака беспилотников сорвала спортивные мероприятия в Сочи

Болельщики в ожидании матча РПЛ. Стоп-кадр видео "Чемпионат" от 01.03.26, https://t.me/champkrugi/2107.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Матч ФК "Сочи" против московского "Спартака" перенесен из-за угрозы атаки беспилотников. В марте в Москве доиграют и матч хоккейного клуба "Сочи" против ЦСКА, который 23 февраля был отменен по той же причине.

Запланированная на 1 марта встреча 19-го тура чемпионата России по футболу между "Сочи" и московским "Спартаком" состоится в другой день, сообщила сегодня пресс-служба Российской премьер-лиги (РПЛ).

"По решению главного арбитра матч 19-го тура РПЛ "Сочи" — "Спартак" будет перенесен на другую дату в связи с объявлением на территории Сочи режима беспилотной опасности. О новой дате и времени мы сообщим дополнительно", - говорится в сообщении.

Об угрозе атаки беспилотников мэрия Сочи сообщила сегодня в 13.45 мск. 

В 13. 56 мэр города Андрей Прошунин сообщил в своем Telegram-канале, что в Сочи работает система ПВО,

"Прошу сочинцев и гостей города сохранять спокойствие, соблюдать необходимые меры безопасности. Если вы живете рядом с береговой линией – ни в коем случае не выходите на улицу, находитесь в глухом помещении без остекления", - указал он.

Болельщиков "Сочи" и "Спартака" запустили на стадион "Фишт", но  не пустили на трибуны, сообщило Kub_Mash.

В Telegram-канале "Матч ТВ" сообщение о переносе матча набрало 70 комментариев. "Будто никто не знал, что там летают дроны... Ждали-то чего? Организация на нуле полном", - указал Konstantin.

"Город Сочи свои обязательства выполнил, стадион стоит, свет горит.  Сочи как хозяева несут убытки: аренда, стюарды, полиция. Они все на местах", - пишет Дмитрий.

Параллельно с матчем «Спартака» перенесли встречу новороссийского «Черноморца» и «Торпедо». Начало сдвинули на полчаса, игра проходит без зрителей, пишет Sports.ru

Матч хоккейного клуба "Сочи" против «Торпедо» в КХЛ начался в 14:00 по МСК, но в третьем периоде его приостановили: зрителей отправили в укрытие в технической зоне, говорится в публикации

23 февраля начало домашней игры «Сочи» против ЦСКА планировалось на 17:00 по московскому времени. На стадионе уже собирались болельщики, но перед самым началом стартовое вбрасывание сдвинули на час. В итоге начали в 18:15, а после первого периода матч окончательно отменили из-за «режима атаки БПЛА». К тому моменту заброшенных шайб не было (0:0). – теперь доиграют 11 марта в Москве со второго периода.

В Краснодарском крае в сентябре 2025 года был введен запрет на распространение информации об атаках беспилотников и их последствиях, на съемку работы ПВО, военных объектов и критически важной инфраструктуры. В декабре 2025 года власти Кубани ввели штрафы за съемку воздушных атак и работы противовоздушной обороны. На "Кавказском узле" опубликован соответствующий законопроект краевого заксобрания.

В других регионах ЮФО и СКФО тоже запрещена съемка атак дронов и их последствий. Эти запреты противоречат Конституции, гарантирующей недопустимость цензуры и свободу поиска, фиксации и распространения информации, указали юристы.

Автор: "Кавказский узел"

