22:58, 30 августа 2025

Юристы указали на противоречия запрета съемки атак дронов Конституции

Юноша снимает на мобильный телефон летящий беспилотник. Изображение создано "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Запреты съемки атак дронов и их последствий вступают в противоречие  закрепленными в Конституции нормами, гарантирующими недопустимость цензуры и свободу поиска, фиксации и распространения информации.

Как писал "Кавказский узел", в Ростовской области два человека были оштрафованы за съемку последствий атак БПЛА. Аналогичные запреты действуют и в Волгоградской области.

В августе 2023 года, после серии атак украинских БПЛА на Москву, группа сенаторов подготовила пакет поправок, устанавливающих ответственность за публикацию информации о расположении и работе российских военных, а также о любых «прилетах» на территории РФ. Граждан-нарушителей планировалось наказывать штрафами до 50 тыс. рублей, рецидивистов — сроками до трех лет тюрьмы. Но решение вопроса было передано с федерального уровня на региональный. Запреты действуют в 20 регионах России, в том числе в Волгоградской, Ростовской, Астраханской областях, Калмыкии, Адыгее и Северной Осетии, пишет 29 августа "Коммерсант".

На официальных сайтах администрации Волгоградской области и мэрии Волгограда 5 февраля 2025 года было опубликовано Постановление губернатора Волгоградской области №49 "О реализации Указа Президента Российской Федерации от 19 октября 2022 года №757 "О мерах, осуществляемых в субъектах РФ в связи с Указом Президента РФ от 19 октября 2022 г. №756", а также решение оперативного штаба Волгоградской области по реализации мер, предусмотренных Указом Президента РФ от 19 октября 2022 г. №757 "О мерах, осуществляемых в субъектах РФ в связи с Указом Президента РФ от 19 октября 2022 г. №756" от 5 февраля 2025 года №1, - сообщил корреспонденту «Кавказского узла» юрист Сергей Иващенко.

"Нормативные акты вводят запреты на фото и видео-фиксацию, а также распространение либо хранение записей в гаджетах как атак БПЛА на региональные объекты и их последствия, так и средств их обнаружения, поражения и последствий поражения. Запреты не распространяются на деятельность органов, входящих в единую систему публичной власти в стране, а также на официально опубликованную этими органами информацию в СМИ, средствах массовой коммуникации, включая информационно-телекоммуникационную сеть Интернет", - пояснил Иващенко.

13 февраля 2025 года областная дума внесла изменения в региональный Кодекс об административной ответственности. Депутаты ввели штрафы за подобную фото- и видеофиксацию. Так граждане могут быть оштрафованы на сумму от 3 тысяч до 5 тысяч рублей, должностные лица — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, юридические лица — от 300 тысяч рублей до 1 миллиона рублей. Сергей Иващенко отметил, что в волгоградских СМИ появилась информация о том, что в Волгограде, например, количество оштрафованных за подобные деяния граждан в августе 2025 года выросло в шесть раз и составило 24 правонарушения.

По информации антитеррористической комиссии Волгоградской области, штраф за съемку атак беспилотников и публикацию в соцсетях выписали уже 24 нарушителям. При этом в начале августа их было только четверо, сообщило 25 августа издание "Новости Волгограда".

"По сути, в России с начала СВО в Украине частично ввели военное положение, то есть вступил в силу ряд мер, предусмотренных Федеральным конституционным законом (от 31.01.2002 года №1-ФКЗ) «О военном положении». Например, частично ограничен выезд граждан из страны, также частично введен режим секретности и военной цензуры. Запреты, связанные с атаками дронов, как раз напрямую относятся к последнему пункту. Таким образом, военное положение в России не введено официально, но фактически оно действует и ее рамки постоянно расширяются», - заявил Сергей Иващенко, отметив при этом, что при отсутствии военного положения в стране запреты, предусмотренные таким режимом, входят в противоречие с Конституцией РФ.

Я считаю, что это сокрытие информации от граждан России. А это запрещено Конституцией страны

К такому же выводу пришел волгоградский юрист и правозащитник Иван Иванов.

"Я считаю, что это сокрытие информации от граждан России. А это запрещено Конституцией страны. Попирается конституционное право граждан на доступ к информации (часть 2 статьи 24), а также право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом (ч. 4 ст. 29). СМИ же просто заткнулись и ставят фото абстрактные. Кому надо, они из космоса все прекрасно видят. Запреты эти сомнительны", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Юрист Роман Мельниченко также сослался на Постановление губернатора области от 5 февраля 2025, которое запрещает фотографирование и видеосъемку дронов, а также мест их падения.

"Состав административного правонарушения будет в наличии уже в том случае, если, например, в сотовом телефоне в папке "Мои фото" будет обнаружено соответствующее цифровое изображение. Наказание последует даже тогда, когда "фотограф" делал снимки для себя, не с целью распространения", - пояснил Мельниченко.

Он отметил, что административной ответственности подлежит и публикация соответствующих изображений или видео, если распространитель сам эти фотографии не делал.

"Например, человек увидел в соцсети у кого-то изображение и опубликовал (публикация) его или перепостил (распространение), то это также подпадает под Постановление губернатора, а значит и под административную статью", - сказал Роман.

Подобные запреты не входят в компетенцию международного права. "Это прерогатива национального законодательства. На Украине примерно также. Но там введено военное положение", - подчеркнул Роман Мельниченко.

И фото взволнованных при эвакуации людей, и дым от пожара формально подпадают под установленные ограничения

Юрист Центра защиты прав СМИ* Екатерина Зубань пояснила корреспонденту «Кавказского узла», что регулирование вопроса о съемке атаки дронов было передано с федерального уровня на региональный. По ее словам, субъекты самостоятельно определяют, что именно запрещено и какая санкция за это следует. В качестве примера, она привела запреты на распространение подобной информации в Татарстане

"Подразумевается, что эта информация не обязательно может способствовать раскрытию места, где это произошло. В этой связи и фото взволнованных при эвакуации людей и дым от пожара формально подпадают под установленные ограничения. Будут ли привлекать за неочевидные фото последствий (атаки дронов - прим. "Кавказского узла"), сможет показать только правоприменительная практика», - подчеркнула Екатерина Зубань.

По ее словам, несмотря наа то, что доступ к камерам видеонаблюдения через интернет свободен,  «не стоит торопиться распространять видеозаписи с моментом атаки дронов».

"Необходимо отталкиваться от того, установлен ли в субъекте запрет на распространении этой информации. Если запрет установлен, то действующие нормы не делают разницы в том, как вы получили эту запись. Поэтому не важно, вы осуществляли эту съемку самостоятельно, взяли с общедоступных камер или прислал сосед, а вы её распространили далее - может последовать ответственность в виде штрафа", - заявила Екатерина Зубань.

Отвечая на вопрос, последует ли ответственность просто за съемку, эксперт отметила, что «следует ориентироваться на то, в каком субъекте была осуществлена эта съемка». Екатерина вновь привела в пример Татарстан. Там власти запретили публикацию и распространение в СМИ, интернете, социальных сетях или в случае переселения (публикации) фото/видео в мессенджере.

"В Ростовской области, помимо перечисленного выше, запрещена фото-, видео- и киносъемка. И конечно, всегда остается вопрос доказывания. Без выкладывания фотографии в общественное пространство и отсутствия свидетелей сложно доказать, что съемка производилась", - считает Екатерина Зубань.

источник: корреспондент "Кавказского узла"

