Два человека оштрафованы за съемку последствий атак БПЛА в Ростовской области

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Ростовской области на двух человек составлены протоколы по статье о съемке последствий атак беспилотников, они оштрафованы.

Как писал "Кавказский узел", за съемку налетов дронов в Ростовской области предусмотрен штраф до 400 тысяч рублей.

Два протокола об административном правонарушении составлено после съемки последствий атак БПЛА в Ростовской области, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

"Нарушители есть, двое. Вынесены протоколы об административном правонарушении с соответствующими штрафами", - процитировал его слова "Интерфакс

Он добавил, что фиксация места и последствий прилета усугубляет ситуацию и подвергает опасности других людей.

"Для нормального здорового человека снимать прилет по жилым домам или предприятиям должно стать антинормой, люди должны понимать, что это небезопасно. К сожалению, приходится помимо профилактики за это дело еще и ловить и штрафовать. Надеюсь, что теперь понимание придет", - добавил Слюсарь.

Напомним, за несанкционированную съемку и распространение соответствующих материалов предусмотрены штрафы: для граждан – от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц – от 20 до 40 тысяч рублей, для юридических лиц – от 200 до 400 тысяч рублей.

Запрет не распространяется на органы, которые входят в единую систему публичной власти и являются официальными источниками информации. Также он не касается публикаций информацию, полученной из официальных источников при указании ссылки на них.