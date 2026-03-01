Начались ремонтные работы в поврежденных в ходе атаки БПЛА домах в Краснодаре
В Краснодаре в многоэтажках, которые были повреждены во время атаки БПЛА 20 февраля, начали восстанавливать окна, всего предстоит восстановить 72 оконные конструкции.
Как писал "Кавказский узел", 20 февраля в результате атаки БПЛА в Краснодаре были повреждены окна в многоэтажных домах и газовая труба, один человек получил ранения.
В Краснодаре начались ремонтные работы в домах, которые были повреждены во время атаки БПЛА 20 февраля, пишет 28 февраля "Коммерсант" со ссылкой на пресс-службу городской администрации.
Началось восстановление окон в домах по улице Новороссийской 11А и 11Б. Проведенное обследование выявило, что всего замене подлежат 72 оконные конструкции, к этому работе уже приступила подрядная организация.
