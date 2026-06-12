Азербайджанский правозащитник Сафаров приговорен к длительному лишению свободы

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Суд в Баку приговорил правозащитника Руфата Сафарова к восьми годам лишения свободы. Активисты сочли назначенный Сафарову срок местью за правозащитную работу, его защита намерена обжаловать приговор.

Как писал "Кавказский узел", 16 февраля исполнительный директор правозащитной организации "Линия защиты" Руфат Сафаров на заседании суда в Баку назвал свое уголовное преследование местью властей за правозащитную деятельность. Свидетели обвинения, выступившие в суде 16 марта, не подтвердили, что потерпевший обращался к Сафарову для покупки земельного участка и передал ему деньги. На заседании 21 апреля потерпевший признал, что у него нет доказательств передачи денег Сафарову. Показания потерпевшего подчеркнули несостоятельность обвинения, указала защита. На заседании 18 мая прокурор предложил приговорить Сафарова к девяти годам лишения свободы.

Руфат Сафаров был задержан в Баку 3 декабря 2024 года, а затем арестован по обвинению в мошенничестве и хулиганстве. По версии следствия, Сафаров присвоил 60 тысяч манатов (около 36 тысяч долларов), которые потерпевший Натиг Имангулиев передал ему для покупки земельного участка и не получил обратно после отмены сделки. Сафаров заявил суду о провокации силовиков в день его задержания. По словам Сафарова, на подземной парковке он подвергся нападению, после чего схватил напавшего за ремень и позвал охранника, однако сразу появилась полицейская машина, и правозащитника задержали.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям сегодня был оглашен приговор правозащитнику Руфату Сафарову, сообщил “Кавказскому узлу” присутствовавший на судебном процессе активист.

“Суд приговорил Руфата Сафарова к восьми годам лишения свободы в колонии строго режима. Руфат Сафаров в последнем слове заявил, что не питает иллюзий относительно справедливого решения, поскольку дело его носит политический характер. Действительно, его арест и назначенное ему суровое наказания являются местью Сафарову за его неутомимую правозащитную деятельность. Он не оставлял без внимания ни один случай произвола в отношении граждан”, - сказал источник.

Защита не согласна с обвинительным приговором. “Мы настаивали на оправдании Руфата Сафарова. Суд не доказал факта вымогательства и вообще фабула обвинения была несостоятельной. Согласно обвинению, потерпевший передал 60 тысяч манатов (36 тысяч долларов) для покупки земельного участка, но сделки с недвижимостью оформляются официально через нотариуса и подтверждаются документами. Трудно поверить, что человек просто передал 60 тысяч манатов без договора, расписки или иного подтверждения. Такие обстоятельства требуют очень серьезных доказательств, но их не смогла предоставить ни сторона обвинения, ни потерпевший”, - сказал корреспонденту “Кавказского узла” адвокат Эльчин Садыгов. Он заверил, что на приговор будет подана апелляция.

Член президиума Партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Ильхам Гусейн, реагируя на приговор, назвал Руфата Сафарова “одним из самых принципиальных правозащитников страны”.

“Руфат Сафаров и раньше неоднократно подвергался арестам и пыткам, однако не отказался от своих принципов. Против человека, который защищает права других людей, использовали все формы беззакония и вновь лишили его свободы по абсурдному обвинению. Страна не должна быть настолько охвачена мстительностью, ненавистью и произволом. В стране тюрьма не должна быть ответом на оппозиционные взгляды и инакомыслие”, - написал он в социальной сети.

Сотрудник Бакинского суда по тяжким преступлениям подтвердил “Кавказскому узлу” информацию о приговоре Сафарову, добавив, что у сторон защиты и обвинения есть 20 дней на обжалование. Представители стороны обвинения и потерпевший оказались недоступны для комментариев.