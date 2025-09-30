×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
19:10, 30 сентября 2025

Правозащитник Сафаров назвал свое задержание провокацией силовиков

Руфат Сафаров. Фото: https://minval.az/news/124435620

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Арестованный в Азербайджане правозащитник назвал причиной своего преследования критику «репрессивной политики властей», рассказав суду в Баку обстоятельства своего задержания. 

Как писал "Кавказский узел", 3 декабря 2024 года исполнительный директор правозащитной организации "Линия защиты" Руфат Сафаров был задержан в Баку, а на следующий день арестован. 30 июня на подготовительном заседании суда Сафарову было отказано в переводе под домашний арест. Сафаров отверг в суде предъявленные ему обвинения в мошенничестве и хулиганстве, связав их со своей правозащитной деятельностью. 

Сафарову инкриминируют присвоение денег Натига Имамгулиева, который передал их для покупки земельного участка и не получил обратно, когда сделка не состоялась. Сафаров отверг обвинение и заявил о фабрикации уголовного дела. 6 декабря он планировал вылететь в США для получения правозащитной премии на церемонии, приуроченной к международному дню прав человека. 10 декабря 2024 года Сафарова заочно наградили премией Госдепартамента США.

На очередном заседании в Бакинском суде по тяжким преступлениям 29 сентября Руфат Сафаров ответил на вопросы прокурора, заявив, что он был арестован из-за критики "репрессивной политики властей Азербайджана", сообщили корреспонденту "Кавказского узла" близкие правозащитника. "Руфат заявил, что его арестовали из-за бескомпромиссной позиции в отношении грубого попрания прав человека в стране, критики репрессивной политики властей, произвола, творимого под руководством глав силовых ведомств", - рассказал родственник подсудимого.

Адвокат Эльчин Садыгов, в свою очередь, сообщил, что Сафаров указал на спланированную провокацию против него в день задержания. "Руфат Сафаров рассказал, что на парковке подвергся нападению. Для самозащиты он схватил за ремень напавшего на него человека и позвал охранника подземного гаража, однако сразу появилась полицейская машина, Сафарова схватили, надели наручники. И тогда он понял, что против него совершена спланированная провокация", - рассказал адвокат корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, версия обвинения не имеет под собой разумного объяснения. "Утверждается, что Сафаров получил от "потерпевшего" 60 тысяч манатов (36 тысяч долларов США), но участок ему не продал. Но есть порядок заключения сделок по купле-продаже недвижимости. Деньги вносятся на депозит у нотариуса, и только после того как продавец подписывает договор о продаже, деньги ему переводятся. С какой бы стати Имамгулиев просто так отдал деньги Сафарову?" - отметил адвокат.

Представители стороны обвинения и потерпевшего оказались не доступны для комментариев. Сотрудник Бакинского суда по тяжким преступлениям сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что следующее заседание суда по делу Сафарова состоится 3 ноября.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
01:41, 1 октября 2025
Двое военных из Дагестана убиты на Украине
00:58, 1 октября 2025
Росавиация ограничила работу аэропорта Волгограда
21:23, 30 сентября 2025
1
 Против Пугачевой подан третий иск после слов про Дудаева
18:21, 30 сентября 2025
Двое военных из Камышина убиты в военной операции
15:18, 30 сентября 2025
Оппозиционный активист Хасая задержан в Тбилиси
14:19, 30 сентября 2025
Военнослужащий из Северной Осетии убит в боевых действиях
Все события дня
Новости
Фазиль Гасымов. Фото: MEYDAN.TV
12:20, 30 сентября 2025
Приговор экономисту Гасымову оставлен в силе вопреки доводам о невиновности
Форма армянских военнослужащих. Фото Алвард Григорян для "Кавказского узла"
03:42, 30 сентября 2025
Пользователи Facebook* призвали узнать судьбу пропавших в карабахских войнах бойцов
23:20, 29 сентября 2025
Журналист Toplum TV заявил об угрозах в СИЗО
Анар Мамедли. Фото: Voice of America https://ru.wikipedia.org/
14:52, 29 сентября 2025
Родственники сообщили об ухудшении здоровья заключенного в Азербайджане Анара Мамедли
Метро в Баку. Фото: President.az https://ru.wikipedia.org/
13:54, 29 сентября 2025
Повышение стоимости проезда в метро и автобусах вызвало недовольство жителей Азербайджана 
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:31, 4 августа 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Муниципальные выборы в Грузии. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе ChatGPT. Муниципальные выборы в Грузии 4 октября 2025 года

Рамзан Кадыров (слева), Роман Мурдиев, Мансур Солтаев. Фото https://chechnya.gov.ru/novosti/nachalas-pryamaya-liniya-glavy-chr-r-kadyrova-3/ и https://chechombudsman.ru Роман Мурдиев: подросток, за которого заступился Кадыров

Коллаж "Кавказского узла". Кадры видео BAZA / Telegram Чеченские силовики против Арега Щепихина*: похищение или задержание?

Блогеры
Фото
18:43, 3 сентября 2025
Ветер с Апшерона
5
ШОС - покойник
Фото
18:23, 1 сентября 2025
Ветер с Апшерона
12
Спасибо, ШОС, что не принял
Фото
14:27, 30 августа 2025
Ветер с Апшерона
16
Неизменность - порок или достоинство?
Фото
20:16, 26 августа 2025
Ветер с Апшерона
Лондон предложил Азербайджану заманчивое партнерство
Фото
16:22, 24 августа 2025
Ветер с Апшерона
1
Вопрос о ядерном оружии для Азербайджана
Аналитика
15:58, 2 сентября 2025
В августе 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России погибли четыре человека
14:03, 4 августа 2025
В июле 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погиб один человек
Темы дня
Андрей Марченко. Кадр видео TikTok / marton1881
30 сентября 2025, 20:09
Суд в Краснодаре арестовал владельца сети отелей Marton

Михаил Надежин. Фото: МЧС России
30 сентября 2025, 18:11
Глава МЧС в Кабардино-Балкарии задержан по делу о взятке

Егор Семенов. Фото: t.me/proc_23
30 сентября 2025, 16:17
Прокуратура Кубани добилась пожизненного срока для Егора Семенова

Следственный комитет. Фото Елены Синеок, "Юга.ру"
30 сентября 2025, 13:19
Четыре жителя Буйнакска арестованы по делу о подготовке теракта

Ленинаул: как чеченцев возмутила дагестанская мечеть #shorts #Дагестан #Чечня #Кавказ #Аух
Ленинаул: как чеченцев возмутила дагестанская мечеть #shorts #Дагестан #Чечня #Кавказ #Аух
Свиную голову подкинули к мечети в Адыгее #Shorts #провокация #мечеть #Россия
Свиную голову подкинули к мечети в Адыгее #Shorts #провокация #мечеть #Россия
Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Владикавказ: родители потребовали сохранить детсад в центре города #shorts
Владикавказ: родители потребовали сохранить детсад в центре города #shorts
Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Показать больше