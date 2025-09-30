Правозащитник Сафаров назвал свое задержание провокацией силовиков

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Арестованный в Азербайджане правозащитник назвал причиной своего преследования критику «репрессивной политики властей», рассказав суду в Баку обстоятельства своего задержания.

Как писал "Кавказский узел", 3 декабря 2024 года исполнительный директор правозащитной организации "Линия защиты" Руфат Сафаров был задержан в Баку, а на следующий день арестован. 30 июня на подготовительном заседании суда Сафарову было отказано в переводе под домашний арест. Сафаров отверг в суде предъявленные ему обвинения в мошенничестве и хулиганстве, связав их со своей правозащитной деятельностью.

Сафарову инкриминируют присвоение денег Натига Имамгулиева, который передал их для покупки земельного участка и не получил обратно, когда сделка не состоялась. Сафаров отверг обвинение и заявил о фабрикации уголовного дела. 6 декабря он планировал вылететь в США для получения правозащитной премии на церемонии, приуроченной к международному дню прав человека. 10 декабря 2024 года Сафарова заочно наградили премией Госдепартамента США.

На очередном заседании в Бакинском суде по тяжким преступлениям 29 сентября Руфат Сафаров ответил на вопросы прокурора, заявив, что он был арестован из-за критики "репрессивной политики властей Азербайджана", сообщили корреспонденту "Кавказского узла" близкие правозащитника. "Руфат заявил, что его арестовали из-за бескомпромиссной позиции в отношении грубого попрания прав человека в стране, критики репрессивной политики властей, произвола, творимого под руководством глав силовых ведомств", - рассказал родственник подсудимого.

Адвокат Эльчин Садыгов, в свою очередь, сообщил, что Сафаров указал на спланированную провокацию против него в день задержания. "Руфат Сафаров рассказал, что на парковке подвергся нападению. Для самозащиты он схватил за ремень напавшего на него человека и позвал охранника подземного гаража, однако сразу появилась полицейская машина, Сафарова схватили, надели наручники. И тогда он понял, что против него совершена спланированная провокация", - рассказал адвокат корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, версия обвинения не имеет под собой разумного объяснения. "Утверждается, что Сафаров получил от "потерпевшего" 60 тысяч манатов (36 тысяч долларов США), но участок ему не продал. Но есть порядок заключения сделок по купле-продаже недвижимости. Деньги вносятся на депозит у нотариуса, и только после того как продавец подписывает договор о продаже, деньги ему переводятся. С какой бы стати Имамгулиев просто так отдал деньги Сафарову?" - отметил адвокат.

Представители стороны обвинения и потерпевшего оказались не доступны для комментариев. Сотрудник Бакинского суда по тяжким преступлениям сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что следующее заседание суда по делу Сафарова состоится 3 ноября.

