Руфату Сафарову отказано в переводе под домашний арест

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Суд в Баку приступил к разбирательству по делу правозащитника Руфата Сафарова. На подготовительном заседании ему было отказано в переводе под домашний арест. Слушания по существу назначены на 14 июля.

Как писал "Кавказский узел", 3 декабря 2024 года исполнительный директор правозащитной организации "Линия защиты" Руфат Сафаров был задержан в Баку, а на следующий день арестован. Апелляционный суд оставил в силе решение об аресте, несмотря на доводы адвокатов о необоснованности уголовного преследования и проблемах со здоровьем у отца правозащитника. 31 мая срок ареста Сафарова был в очередной раз продлен.

Сафарову инкриминируют присвоение денег Натига Имамгулиева, который передал их для покупки земельного участка и не получил обратно, когда сделка не состоялась. Сафаров отверг обвинение и заявил о фабрикации уголовного дела. 6 декабря он планировал вылететь в США для получения правозащитной премии на церемонии, приуроченной к международному дню прав человека. 10 декабря Сафарова заочно наградили премией Госдепартамента США.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям сегодня состоялось подготовительное заседание по делу исполнительного директора правозащитной организации «Линия защиты» Руфата Сафарова. В начале заседания суд удовлетворил ходатайство о выводе Сафарова из стеклянной клетки и позволении ему сесть рядом с защитником, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Эльчин Садыгов.

«К сожалению, это стало единственным нашим ходатайством, которое суд удовлетворил. Мы просили также прекратить уголовное дело по оправдательным основаниям или хотя бы перевести Сафарова под домашний арест, однако эти ходатайства не были удовлетворены. Сафаров заявил о фальсификации уголовного дела. Примечательно, что человек, признанный потерпевшим, не явился в суд», - сказал адвокат.

По его словам, слушания по существу назначены на 14 июля.

Сотрудник Бакинского суда по тяжким преступлениям подтвердил корреспонденту «Кавказского узла», что сегодня состоялось заседание по делу Сафарова. Представители стороны обвинения оказались недоступны для комментариев.

Руфат Сафаров – бывший следователь Зердабской районной прокуратуры. В 2016 году он был приговорен к 9 годам лишения свободы по обвинению в повторном получении взятки. Сафаров вину не признал, заявив о политическом характере дела. Перед арестом он подал заявление об отставке в знак несогласия с политикой правительства. В марте 2019 года Сафаров был помилован. Спустя год он с единомышленниками основал правозащитную организацию "Линия защиты".

Руфат Сафаров выполнял и организовывал большую часть работы "Линии защиты", и с его арестом возможности организации сократились, констатировал в декабре 2024 года коллега правозащитника Зафар Ахмедов.

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