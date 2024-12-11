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13:45, 11 декабря 2024

Правозащитнику Руфату Сафарову вручена награда госдепа США

Руфат Сафаров. Фото: https://www.turan.az/ext/news/2022/5/free/Social/ru/4858.htm/001

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Азербайджанский правозащитник Руфат Сафаров удостоен награды государственного департамента США за деятельность в области защиты прав человека.

Как информировал "Кавказский узел", 3 декабря исполнительный директор правозащитной организации "Линия защиты" Руфат Сафаров был задержан в Баку. В МВД объяснили задержание расследованием конфликта при купле-продаже земли, отец Сафарова связал задержание с правозащитной деятельностью сына и его планами поехать в США на вручение премии. 4 декабря суд отправил Сафарова под арест на четыре месяца. США и Великобритания выразили беспокойство в связи с преследованием Сафарова.

6 декабря Руфат Сафаров должен был вылететь в США: он удостоен правозащитной премии, которую ему должен был вручить госсекретарь США Энтони Блинкен на специальной церемонии, приуроченной к международному дню прав человека (10 декабря). Вечером 3 декабря адвокат Сафарова сообщил, что ему вменяют присвоение денег некоего Натига Имамгулиева, который якобы передал средства для покупки земельного участка и не получил их обратно, когда сделка не состоялась. Сафаров заявил о фабрикации уголовного дела.

10 декабря в госдепе США состоялась церемония вручения наград за вклад в защите прав человека, одним из лауреатов которой стал директор азербайджанской правозащитной организации «Линия защиты» Руфат Сафаров.

Он удостоен этой награды за личные усилия, предпринимаемые в защиту прав человека в Азербайджане и активную деятельность в этом направлении возглавляемой им организации, сообщили корреспонденту «Кавказского узла» в посольстве США в Азербайджане.

Представляя победителей этого года, заместитель госсекретаря Узра Зейя указала на пустующее кресло для Руфата Сафарова, заявив, что он был несправедливо задержан правительством Азербайджана. «Мы решительно осуждаем этот арест и требуем его немедленного освобождения», - цитирует Зейу агентство Turan.

Госсекретарь Энтони Блинкен, объявляя о награждении Сафарова высшей наградой в области прав человека, призвал Азербайджан освободить правозащитника и всех «несправедливо задержанных».

«На прошлой неделе — всего через несколько часов после посещения посольства США в Баку для получения визы для поездки на эту церемонию — Руфат был задержан сотрудниками службы безопасности, и с тех пор он находится в предварительном заключении», - подчеркнул Блинкен.

Он коротко рассказал об истории правозащитной деятельности Сафарова, подчеркнув, что будучи следователем, он раскритиковал методы работы органов прокуратуры и за это был исключен из органов.

«Более того, ему выдвинули ложное обвинение в получении взяток. В ходе несправедливого судебного процесса он был осужден к девяти годам лишения свободы. После освобождения он создал организацию, которая занималась защитой прав человека, документирование фактов злоупотреблений должностными лицами своими полномочиями и осуществлением другой деятельности, не нравящейся правительству. «Линия защиты» проводила мониторинги судебных процессов, посещала арестованных в местах заключения, оказывала поддержку их семьям. Организация информировала международную общественность о делах этих лиц», - отметил Блинкен, слова которого приводит turan.az.

Блинкен также представил другого лауреата, Бретта Дворжака, который до недавнего времени занимал должность сотрудника по правам человека в посольстве США в Баку.

«Когда правозащитники, журналисты и другие представители гражданского общества в Азербайджане подвергались задержаниям, угрозам, преследованиям, они знали, что вы будете на их стороне, — сказал Блинкен Дворжаку. — Мы знаем, как много это для них значило. И сегодня я рад, что вы можете услышать, как много это значит для Госдепартамента и для вашей страны».

Правозащитной премии были также удостоены еще семь человек – активисты из Боливии, Колумбии, Эсватини, Ганы, Кувейта, Мьянмы и Кыргызстана.

Сам Руфат Сафаров высоко оценил присуждение ему награды госдепа США за вклад в защиту прав человека.

«Я очень высоко ценю врученную мне награду и выражаю благодарность послу США в Азербайджане господину Марку Либби, выдвинувшему меня на эту награду, и главе Госдепартамента США господину Энтони Блинкену, поддержавшему ее присуждение. К сожалению, официальный Баку арестовал меня, чтобы помешать мне лично получить награду и наказать меня за защиту прав», - говорится в заявлении Сафарова, поступившем «Кавказскому узлу» от семьи правозащитника.

Сафаров отмечает, что горд тем, что вступил на путь правозащитной работы, отстаивания общечеловеческих ценностей, и не отклоняется с этой линии, «несмотря на всю клевету и давление» со стороны власти.

«На самом деле я принял свой арест как признание правительством моей правозащитной работы. Права человека не являются внутренним делом какой-либо страны и являются универсальной дефиницией. Без прав человека не может существовать ни государство, ни общество. Я призываю всех объединиться в защите прав человека», - подчеркнул Сафаров.
 
Международная правозащитная организация Amnesty International ранее заявила, что арест Руфата Сафарова направлен на подрыв работы правозащитников в Азербайджане и запугивание критиков властей.

Руфат Сафаров – бывший следователь Зердабской районной прокуратуры. В 2016 году он был приговорен к 9 годам лишения свободы по обвинению в повторном получении взятки. Сафаров вину не признал, заявив о политическом характере дела. Перед арестом он подал заявление об отставке в знак несогласия с политикой правительства. В марте 2019 года Сафаров был помилован. Спустя год он с единомышленниками основал правозащитную организацию "Линия защиты".

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Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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