Amnesty International осудила арест Руфата Сафарова

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Международная правозащитная организация Amnesty International считает, что арест Руфата Сафарова направлен на подрыв работы правозащитников в Азербайджане и запугивание критиков властей.

Как информировал "Кавказский узел", 3 декабря исполнительный директор правозащитной организации "Линия защиты" Руфат Сафаров был задержан в Баку. В МВД объяснили задержание расследованием конфликта при купле-продаже земли, отец Сафарова связал задержание с правозащитной деятельностью сына и его планами поехать в США на вручение премии. 4 декабря суд отправил Сафарова под арест на четыре месяца. США и Великобритания выразили беспокойство в связи с преследованием Сафарова.

6 декабря Руфат Сафаров должен был вылететь в США: он удостоен правозащитной премии, которую ему должен был вручить госсекретарь США Энтони Блинкен на специальной церемонии, приуроченной к международному дню прав человека (10 декабря). Вечером 3 декабря адвокат Сафарова сообщил, что ему вменяют присвоение денег некоего Натига Имамгулиева, который якобы передал средства для покупки земельного участка и не получил их обратно, когда сделка не состоялась. Сафаров заявил о фабрикации уголовного дела.

Арест Руфата Сафарова по сфабрикованным обвинениям в мошенничестве и хулиганстве – это еще один яркий пример того, как власти Азербайджана пытаются заставить замолчать инакомыслящих, заявила директор международной правозащитной организации Amnesty International по Восточной Европе и Центральной Азии Мари Стразерс.

"Произвольное задержание Руфата Сафарова направлено на подрыв работы правозащитников, воспрепятствование мониторингу ситуации с правами человека в стране и запугивание любого, кто осмелится говорить властям правду", – приведены на сайте организации слова Стразерс, перевод которых выполнил корреспондент "Кавказского узла".

Она призвала освободить Сафарова. "Власти должны уважать, защищать, поощрять и реализовывать права каждого человека в стране, включая право на свободу выражения мнений и объединений", – подчеркнула Стразерс.

Сафаров является отважным и активным правозащитником в Азербайджане, отметил председатель партии Народного фронта Азербайджана Али Керимли. "В свое время он отказался от службы в прокуратуре, выразив протест использованию правоохранительных органов в репрессиях. Это стоило ему свободы, и он пережил судьбу политзаключенного. Выйдя из тюрьмы, он стал правозащитником и именно за это стал мишенью властей. В ближайшие дни он должен был лететь в США для получения награды за правозащитную деятельность. Власти сфабриковали уголовное дело, чтобы помешать этому и наказать его за правозащитную работу", – сказал Керимли корреспонденту "Кавказского узла".

Арест Сафарова осудил также лидер партии "Мусават" Иса Гамбар. "Сафаров – самый самоотверженный, последовательный и активный поборник прав человека в Азербайджане. Его арест политически мотивирован с целью остановить его деятельность, и одновременно запугать общество. Власти Азербайджана должны прекратить эту репрессивную политику и освободить Руфата Сафарова и всех политзаключенных", – сказал Гамбар корреспонденту "Кавказского узла".

Политические мотивы в деле Сафарова также усмотрел председатель политического комитета партии "Республиканская альтернатива" Натиг Джафали. "Азербайджан должен, наконец, положить конец этой порочной практике. Все это негативно сказывается на международном имидже страны и на внутренней обстановке. Надеюсь, что правозащитник Сафаров и другие активисты и журналисты будут освобождены", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

В Азербайджане осталось мало правозащитников, и Сафаров является одним из них. И он оказался под арестом, отметил глава Института политического менеджмента Азер Гасымлы.

"Сафаров стал очередной жертвой клеветнического обвинения в Азербайджане. Правительство фактически объявило войну народу, его активной части. С одной стороны, оно топит людей в социальных проблемах и лишает их прав, а с другой – пытается подавлять критические голоса, уничтожить достойных сыновей народа. Однако власти забывают уроки истории и то, что рано или поздно в противостоянии авторитарных режимов и граждан, побеждает народ", – сказал Гасымлы корреспонденту "Кавказского узла".

Арест Сафарова осудил также сенатор США Бен Кардин, являющийся председателем комитета сената по международным делам. "Руфат Сафаров должен был встретиться со мной и другими сенаторами на следующей неделе, чтобы получить премию Государственного департамента за заслуги в области прав человека, но азербайджанский режим заключил его в тюрьму по надуманным обвинениям", – процитировало агентство Turan Кардина, перевод слов которого выполнил корреспондент "Кавказского узла".

Борьба Сафарова за справедливость выходит за рамки тюремных стен, продолжил сенатор. "Его необходимо немедленно освободить", – подчеркнул он.

Руфат Сафаров – бывший следователь Зердабской районной прокуратуры. В 2016 году он был приговорен к 9 годам лишения свободы по обвинению в повторном получении взятки. Сафаров вину не признал, заявив о политическом характере дела. Перед арестом он подал заявление об отставке в знак несогласия с политикой правительства. В марте 2019 года Сафаров был помилован. Спустя год он с единомышленниками основал правозащитную организацию "Линия защиты".

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