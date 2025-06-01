Суд в Баку продлил арест правозащитника Сафарова

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Срок ареста азербайджанского правозащитника Руфата Сафарова, обвиняемого в мошенничестве, продлен еще на 20 дней.

Как писал "Кавказский узел", 3 декабря 2024 года исполнительный директор правозащитной организации "Линия защиты" Руфат Сафаров был задержан в Баку, а на следующий день арестован. Апелляционный суд оставил в силе решение об аресте, несмотря на доводы адвокатов о необоснованности уголовного преследования и проблемах со здоровьем у отца правозащитника. 29 апреля срок ареста Сафарова был продлен до 3 июня.

Сафарову инкриминируют присвоение денег Натига Имамгулиева, который передал их для покупки земельного участка и не получил обратно, когда сделка не состоялась. Сафаров отверг обвинение и заявил о фабрикации уголовного дела. 6 декабря он планировал вылететь в США для получения правозащитной премии на церемонии, приуроченной к международному дню прав человека. 10 декабря Сафарова заочно наградили премией Госдепартамента США.

31 мая в Бинагадинском районном суде Баку состоялось рассмотрение представления следствия о продлении срока ареста Руфата Сафарова еще на 20 дней. Суд удовлетворил эту просьбу, сообщил сегодня корреспонденту «Кавказского узла» адвокат правозащитника Агиль Лаидж.

Шести месяцев было более чем достаточно для проведения и завершения следствия

«Орган полиции мотивировал необходимость продления ареста Руфата Сафарова незавершенностью следствия. Мы возразили. Мы указали на то, что шести месяцев было более чем достаточно для проведения и завершения следствия по этому делу, в котором всего один обвиняемый и всего один потерпевший. Но если следствию так необходимо еще время, то оно может работать и без содержания Сафарова под стражей. К сожалению, суд не учел наших доводов и продлил срок ареста Сафарова до 23 июня», - сказал адвокат.

Он отметил, что защита намерена подать апелляционную жалобу на решение суда.

Сотрудник Бинагадинского суда подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" информацию о продлении ареста Сафарова. Представители следственного органа оказались недоступными для комментариев.

Напомним, Руфат Сафаров – бывший следователь Зердабской районной прокуратуры. В 2016 году он был приговорен к 9 годам лишения свободы по обвинению в повторном получении взятки. Сафаров вину не признал, заявив о политическом характере дела. Перед арестом он подал заявление об отставке в знак несогласия с политикой правительства. В марте 2019 года Сафаров был помилован. Спустя год он с единомышленниками основал правозащитную организацию "Линия защиты".

Большую часть работы выполнял Руфат

Руфат Сафаров выполнял и организовывал большую часть работы "Линии защиты", и с его арестом возможности организации сократились, констатировал в декабре 2024 года коллега правозащитника Зафар Ахмедов.

"Большую часть работы выполнял Руфат: он мониторил СМИ, социальные сети, распространял срочные сообщения об арестах, пытках, голодовках... Самое главное – Руфат поддерживал коммуникацию с международными организациями. Без этой коммуникации в наших реалиях значение правозащитной работы вообще нивелируется. Сейчас, без Руфата, я не смогу восполнить его отсутствие – по возрасту, по состоянию здоровья", - рассказал он.

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