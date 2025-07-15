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14:43, 15 июля 2025

Руфат Сафаров связал обвинения с правозащитной деятельностью в Азербайджане

Руфат Сафаров. Фото: https://haqqin.az/news/353976

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Правозащитник Руфат Сафаров отверг в суде предъявленные ему обвинения в мошенничестве и хулиганстве. 

Как писал "Кавказский узел",  3 декабря 2024 года исполнительный директор правозащитной организации "Линия защиты" Руфат Сафаров был задержан в Баку, а на следующий день арестован. 30 июня на подготовительном заседании суда Сафарову было отказано в переводе под домашний арест.

Сафарову инкриминируют присвоение денег Натига Имамгулиева, который передал их для покупки земельного участка и не получил обратно, когда сделка не состоялась. Сафаров отверг обвинение и заявил о фабрикации уголовного дела. 6 декабря он планировал вылететь в США для получения правозащитной премии на церемонии, приуроченной к международному дню прав человека. 10 декабря 2024 года Сафарова заочно наградили премией Госдепартамента США.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям вчера, 14 июля, начались слушания по существу по делу правозащитника Руфата Сафарова. На заседании был оглашен обвинительный акт, сообщили корреспонденту «Кавказского узла» в суде.

Согласно обвинению, Сафаров взял у признанного потерпевшим Натига Имамвердиева 60 тысяч манат (около 36 тыс. долларов) с целью продажи ему шесть соток земельного участка в пригороде Баку поселке Новханы но «обманул его». Имамвердиев якобы потребовал от Сафарова либо предоставить имущество или вернуть деньги и явился с этой целью на встречу к обвиняемому, где произошел конфликт с применением физической силы. 

Сафарову были предъявлены обвинения по ст. 127.3.2 (умышленное причинение менее тяжкого ущерба здоровью), 178.3.2 (мошенничество с причинением ущерба в крупном размере) и 221.1 (хулиганство) УК Азербайджана, по которым правозащитнику грозит до 10 лет лишения свободы.

Однако Сафаров в суде отверг обвинения, в свою очередь сообщил корреспонденту «Кавказского узла» адвокат обвиняемого Эльчин Садыгов. Сафаров заявил, что его преследуют за защиту граждан, чьи права попираются по политическим и иным мотивам.

«Руфат Сафаров сказал, что в итоге он сам стал одним из 400 политзаключенных в стране. Он напомнил, что за последние 9 лет трижды подвергался арестам, подвергался травле со стороны сторонников правительства», - отметил адвокат.

Что касается существа обвинения, то, по словам Садыгова, обвиняемый заявил, что до инцидента вообще не видел потерпевшего, а говорил с ним по телефону.

«Сафаров обратил внимание на то, что помимо показанию Имамвердиева нет никаких доказательств передачи моему подзащитному 60 тысяч манат. Сафаров сообщил, что Имамвердиев ранее неоднократно звонил ему и настаивал, чтобы правозащитник продал ему земельный участок своего отца. Сафаров подчеркнул, что Имамвердиева «специально подучили», чтобы создать почву для спора», - отметил адвокат.

По версии защиты, отец Сафарова примерно 25 лет назад приобрел земельный участок в Новханы площадью в 11 соток и в 2024 году из-за возникших материальных затруднений родители правозащитники решили продать часть участка и Имамвердиев приобрел их на основе нотариально утвержденного договора. Однако спустя некоторое время Имамвердиев стал добиваться, чтобы ему весь участок продали.

«По словам Сафарова, Имамвердиеву было заявлено, что родители правозащитника не намерены продавать оставшуюся часть участника. Сафаров считает, что Имамвердиев настаивал на встрече, чтобы против него сфабриковали бы улики», - сказал адвокат.

Международная правозащитная организация Amnesty International ранее заявила, что арест Руфата Сафарова направлен на подрыв работы правозащитников в Азербайджане и запугивание критиков властей.

Руфат Сафаров – бывший следователь Зердабской районной прокуратуры. В 2016 году он был приговорен к 9 годам лишения свободы по обвинению в повторном получении взятки. Сафаров вину не признал, заявив о политическом характере дела. Перед арестом он подал заявление об отставке в знак несогласия с политикой правительства. В марте 2019 года Сафаров был помилован. Спустя год он с единомышленниками основал правозащитную организацию "Линия защиты".

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Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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