15:02, 21 апреля 2026

Потерпевший по делу Сафарова не подтвердил в суде версию обвинения

Руфат Сафаров. Фото: Voice of America https://ru.wikipedia.org/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

На заседании суда в Баку потерпевший признал отсутствие доказательств передачи денег, в присвоении которых обвинен правозащитник Руфат Сафаров. Показания потерпевшего подчеркнули несостоятельность обвинения, указала защита.

Как писал "Кавказский узел", 16 февраля исполнительный директор правозащитной организации "Линия защиты" Руфат Сафаров на заседании суда в Баку назвал свое уголовное преследование местью властей за правозащитную деятельность. Свидетели обвинения, выступившие в суде 16 марта, не подтвердили, что потерпевший обращался к Сафарову для покупки земельного участка и передал ему деньги. Версия обвинения "разваливается, как карточный домик", констатировал адвокат правозащитника.

Руфат Сафаров был задержан в Баку 3 декабря 2024 года, а затем арестован по обвинению в мошенничестве и хулиганстве. По версии следствия, Сафаров присвоил 60 тысяч манатов (около 36 тысяч долларов), которые потерпевший Натиг Имангулиев передал ему для покупки земельного участка и не получил обратно после отмены сделки. Сафаров заявил суду о провокации силовиков в день его задержания. По словам Сафарова, на подземной парковке он подвергся нападению, после чего схватил напавшего за ремень и позвал охранника, однако сразу появилась полицейская машина, и правозащитника задержали.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось заседание по делу Руфата Сафарова, на нем потерпевший Натиг Имангулиев ответил на вопросы защиты, сообщила сегодня корреспонденту «Кавказского узла» мать Сафарова Тахира Тахиргызы.

"Когда адвокат Ровшана Рагимова стала задавать вопросы Имангулиеву, выяснилось, что у него нет доказательств того, что он передал деньги Руфату. На вопрос, почему он передал такую крупную сумму без оформления документов, Имангулиев ответил, что «на радостях» покупки участка в Новханах (престижный пригородный поселок на берегу Каспия. – Прим. корреспондента «Кавказского узла») он не обратил внимания на эти вопросы", - рассказала Тахиргызы.

Утверждения о том, что Сафаров обманул потерпевшего, взяв деньги, но не продав участок, изначально выглядели неправдоподобными, указал ранее адвокат Эльчин Садыгов. "Есть порядок заключения сделок по купле-продаже недвижимости. Деньги вносятся на депозит у нотариуса, и только после того как продавец подписывает договор о продаже, деньги ему переводятся. С какой бы стати Имангулиев просто так отдал деньги Сафарову?" - сказал он.

По словам Тахиргызы, на вопрос, почему именно во время инцидента между ним и Сафаровым на подземный паркинг пришли полицейские, Имангулиев сказал, что правоохранители якобы в это время находились на территории, чтобы купить воды в магазине возле дома, в котором проживал правозащитник.

«Адвокат спросила: «Откуда вы знаете, что полицейские пришли за водой?», и "Как получилось, что они спустились именно в гараж под домом?". Имангулиев просто не смог внятно ответить", - рассказала мать правозащитника.

По данным, полученным защитой Сафарова у сотовых операторов, перед инцидентом на парковке Имангулиев вел телефонные переговоры с тремя сотрудниками полиции, участвовавшими в задержании Сафарова.

Сам Сафаров, по ее словам, обратил внимание на разницу между показаниями Имангулиева на следствии и в суде, чтобы показать, что «дело сфабриковано».

Руфат сказал, что не ожидает от суда справедливости

«Руфат сказал, что не ожидает от суда справедливости. Он призвал судей побыстрее заканчивать, потому что каждый приезд в суд в машине Пенитенциарной службы доставляет ему только дополнительные мучения», - сказала Тахиргызы.

Правозащитник также выступил в суде с месседжами Государственному департаменту США, Европейскому союзу и Совету Европы. Он подчеркнул «важность должного уважения к общечеловеческим ценностям и внимания к защите прав человека во всём мире».

«К сожалению, в период, когда ситуация с правами человека в Азербайджане настолько тяжёлая, я по не зависящим от меня причинам не могу продолжать свою деятельность как правозащитник. Правящий режим именно из-за моей правозащитной деятельности мстит мне», - пересказала Тахиргызы слова своего сына.

Руфат Сафаров лично выполнял и организовывал большую часть работы правозащитной организации "Линия защиты", с его арестом возможности для деятельности организации сократятся, заявил в декабре 2024 года коллега правозащитника. США и Великобритания тогда выразили беспокойство в связи с преследованием Сафарова

Ответы потерпевшего на вопросы защиты показали несостоятельность обвинения, поскольку потерпевший сам признал отсутствие доказательств передачи денег Сафарову, прокомментировала итоги заседания адвокат Ровшана Рагимова.

В Азербайджане существуют четкие правила заключения сделок по недвижимости, и они обязательно утверждаются нотариусом, без этого ни один покупатель продавцу денег не передаёт, отметила адвокат.

Сотрудник суда сообщил корреспонденту «Кавказского узла», что следующее заседание по делу Сафарова состоится 4 мая. Имангулиев и представители стороны обвинения оказались недоступны для комментариев.

Напомним, 8 декабря 2025 года были заслушаны показания потерпевшего Натига Имангулиева. Озвученная на заседании версия потерпевшего о месте, где произошел конфликт, вошла в противоречие с материалами, предоставленными защитой.

26 января Натиг Имангулиев признал в суде, что не проходил медобследования. При этом в материалах следствия есть заключение врачей. Таким образом, показания потерпевшего стали новым подтверждением версии о фабрикации дела и невиновности Сафарова.

Сафаров уже подвергался уголовному преследованию

Руфат Сафаров - сын сооснователя правящей партии "Ени Азербайджан" Эльдара Сабироглу (Сафарова), который был депутатом парламента с 1995 по 2000 годы, а затем до 2013 года возглавлял пресс-службу Минобороны. В 2019 году Руфат Сафаров получал угрозы с требованием прекратить оппозиционную деятельность. Угрозы расправы над ним поступили также его матери. В мае 2022 года Сафаров был одним из организаторов митинга против преследования активистов и журналистов, и угрозы арестом передавались ему через отца.

Ранее Руфат Сафаров работал следователем Зердабской районной прокуратуры. В сентябре 2016 года он был приговорен к 9 годам лишения свободы по обвинению в получении взятки. Сам Сафаров вину не признал, заявив о политическом характере дела. Перед арестом он подал заявление об отставке в знак несогласия с политикой правительства Азербайджана. В марте 2019 года Сафаров был помилован. Спустя год он с единомышленниками основал правозащитную организацию "Линия защиты".

17 февраля 2026 года ЕСПЧ обязал власти Азербайджана выплатить Руфату Сафарову 4000 евро компенсации за нарушение его права на справедливое судебное разбирательство в 2016 году.

Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

