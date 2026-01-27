Показания потерпевшего укрепили версию защиты о невиновности Сафарова

На заседании суда по делу азербайджанского правозащитника Руфата Сафарова потерпевший признал, что не проходил медобследования, хотя в материалах следствия есть заключение врачей. Показания потерпевшего стали новым подтверждением версии о фабрикации дела и невиновности Сафарова.

Как писал "Кавказский узел", 8 декабря 2025 года в Бакинском суде по тяжким преступлениям были заслушаны показания Натига Имангулиева – потерпевшего по делу Руфата Сафарова. Озвученная на заседании версия потерпевшего о месте, где произошел конфликт, вошла в противоречие с материалами, предоставленными защитой. Кроме того, по данным сотовых операторов, до инцидента Имангулиев был на связи с полицейскими, которые вскоре задержали Сафарова.

Исполнительному директору правозащитной организации "Линия защиты" Руфату Сафарову инкриминируют присвоение денег Натига Имангулиева, который передал их для покупки земельного участка и не получил обратно, когда сделка не состоялась. 29 сентября 2025 года Сафаров заявил суду о провокации силовиков в день его задержания. По словам Сафарова, на подземной парковке он подвергся нападению, после чего схватил напавшего за ремень и позвал охранника, однако сразу появилась полицейская машина, и правозащитника задержали.

26 января в Бакинском суде по тяжким преступлениям были заслушаны ответы потерпевшего Натига Имангулиева на вопросы адвокатов Руфата Сафарова, рассказала корреспонденту «Кавказского узла» мать обвиняемого Тахира Тахиргызы.

По ее словам, отвечая на вопросы представителей защиты, Имангулиев признал, что после инцидента не проходил обследования в медучреждении. Тогда адвокат Эльчин Садыгов обратил внимание, что Имангулиеву вопреки этому было выдано медицинское заключение о полученных телесных повреждениях.

По словам Тахиргызы, адвокат Ровшана Рагимли поинтересовалась источниками доходов потерпевшего. "С учетом утверждений Имангулиева о том, что он передал Руфату 60 тысяч манат (около 36 тысяч долларов. – Прим. "Кавказского узла") для покупки земельного участка, адвокат спросила, откуда за короткое время у этого человека, являющегося рабочим, появилось столько денег?" – рассказала мать правозащитника.

Однако, по ее словам, гособвинитель Вюсал Мехралиев потребовал «снятия этого вопроса», потому что «это незаконно», так как «не имеет отношения к делу».

Руфат сказал, что «потерпевший» не только не передавал ему денег, а вообще не видел его

«Это возмутило Руфата. Он сказал, что беззаконием является арест невиновного человека, фабрикация дела. Руфат сказал, что «потерпевший» не только не передавал ему денег, а вообще не видел его до инцидента. Просто по каким-то мотивам стал участникам этой провокации», - сказала Тахиргызы.

Правозащитник указал на политический характер дела. «Их бесит то, что я, будучи сыном человека, который сыграл роль в установлении этой власти, выступил против режима. Они не могут простить мне этого. За последние 10 лет меня несколько раз арестовывали, устраивали грязные игры против членов моей семьи… Но даже после этого я не ожидал, что они настолько низко падут, что пойдут на такую гнусную ложь», - пересказала Тахирыгызы слова своего сына.

Руфат Сафаров – сын сооснователя правящей партии "Ени Азербайджан" Эльдара Сабироглу (Сафарова), который был депутатом парламента с 1995 по 2000 годы, а затем до 2013 года возглавлял пресс-службу Минобороны. В 2019 году Руфат Сафаров получал угрозы с требованием прекратить оппозиционную деятельность. Угрозы расправы над ним поступили также его матери. В мае 2022 года Сафаров был одним из организаторов митинга против преследования активистов и журналистов, и угрозы арестом передавались ему через отца.

Защита считает, что показания потерпевшего подтвердили несостоятельность версии обвинения, сказал корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Эльчин Садыгов.

"Потерпевший сам признал, что после инцидента не обращался в медучреждение, а в деле есть заключение о причиненных ему телесных повреждениях. Он также никак не может объяснить, почему «передавал деньги» на покупку земельного участка без оформления сделки в нотариусе. И вообще в деле нет достоверных доказательств фактов передачи денег», - пояснил он.

Утверждения о том, что Сафаров обманул потерпевшего, взяв деньги, но не продав участок, изначально выглядели неправдоподобными, указал ранее Эльчин Садыгов. "Есть порядок заключения сделок по купле-продаже недвижимости. Деньги вносятся на депозит у нотариуса, и только после того как продавец подписывает договор о продаже, деньги ему переводятся. С какой бы стати Имамгулиев просто так отдал деньги Сафарову?" - сказал он.

Сотрудник Бакинского суда по тяжким преступлениям подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" информацию о прошедшем заседании по делу Сафарова. Он отметил, что судебное следствие продолжается и следующее заседания по делу Сафарова, состоится в феврале. Представители стороны обвинения и потерпевший оказались недоступны для комментариев.

Напомним, Руфат Сафаров был задержан в Баку 3 декабря 2024 года, а затем арестован по обвинению в мошенничестве и хулиганстве. Он отверг обвинения, связав их со своей правозащитной деятельностью. Задержание Сафарова помешало ему вылететь в США, где 10 декабря 2024 года его заочно наградили премией Госдепартамента.

Ранее Сафаров работал следователем Зердабской районной прокуратуры. В сентябре 2016 года он был приговорен к 9 годам лишения свободы по обвинению в получении взятки. Сам Сафаров вину не признал, заявив о политическом характере дела. Перед арестом он подал заявление об отставке в знак несогласия с политикой правительства Азербайджана. В марте 2019 года Сафаров был помилован. Спустя год он с единомышленниками основал правозащитную организацию "Линия защиты".