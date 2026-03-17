82 азербайджанских семьи возвращены в бывшую зону карабахского конфликта

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В семь сёл Агдеринского, Ходжавендского и Джебраильского районов сегодня вернулись 368 членов азербайджанских семей, уехавших оттуда во время карабахского конфликта.

Как писал "Кавказский узел", азербайджанцы из населенных пунктов Карабаха вынужденно покинули свои дома после начала первой карабахской войны. Возвращение переселенцев началось после того, как Азербайджан взял под контроль эти территории. К 11 марта в 41 населённый пункт в бывшей зоне карабахского конфликта была возвращена 7541 семья (30 261 человек).

Пользователи Facebook* поспорили о возвращении азербайджанских семей в Карабах. Для возвращения азербайджанцев необходимо провести разминирование, построить дома и инфраструктуру, указали азербайджанские пользователи, при этом назвав возвращение семей восстановлением справедливости. Многие населенные пункты в Карабахе исторически были армянскими, возразили армянские пользователи.

Сегодня в пять сёл Агдеринского района была отправлена 41 семья (201 человек) бывших вынужденных переселенцев, сообщает АПА.

Согласно публикации, в село Чылдыран переселены три семьи (13 человек), в село Ашагы Оратаг - 21 семья (108 человек), в село Хейвалы - семь семей (34 человека), в село Чапар - четыре семьи (17 человек), в село Гасанриз — шесть семей (29 человек).

Кроме того, в село Ходжавенд Ходжавендского района переселены 11 семей (36 человек), а в село Хоровлу Джебраильского района - 30 семей (131 человек).

Теперь будем жить в нашем селе

Возвращающийся сегодня в Хоровлу Сахиль Гасанов рассказал, что покинул Джебраильский район 13-летним подростком.

"Сегодня возвращаюсь туда в 46 лет вместе со своей семьей. Теперь будем жить в нашем селе", - приводит его слова Report.

Джебраильский район перешел под контроль Азербайджана по итогам 44-дневной карабахской войны 2020 года. Заявление о том, что азербайджанские военные заняли город Джебраил (армянское название - Джракан) и ряд сёл, в том числе Хоровлу, президент Ильхам Алиев сделал 4 октября 2020 года.

Напомним, к 23 февраля 2026 года в девять сёл Агдеринского района (армянское название Агдере – Мартакерт), в том числе в Ашагы Оратаг, Чылдыран, Чапар и Хейвалы были возвращены 787 семей (3011 человек). Их проинструктировали по вопросам минной безопасности и раздали соответствующие информационные буклеты.

Вынужденные переселенцы, проживавшие в общежитии лицея в Баку, жаловались на бытовые условия. B здании было расселено более 30 семей из Зангеланского и Джебраильского районов. На "Кавказском узле" опубликован фоторепортаж Азиза Каримова "Общежитие для вынужденных переселенцев из зоны карабахского конфликта в Баку".

19-20 сентября 2023 года Азербайджан провел масштабные боевые действия и взял под контроль территорию Нагорного Карабаха, после чего начался массовый исход армянского населения. К 7 октября 2023 года в Армению прибыли 100 632 вынужденных переселенца из Нагорного Карабаха, а к сентябрю 2024 года в регионе осталось только 14 армян. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах".

Ранее, в октябре 2022 года, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что на разминирование территорий в бывшей зоне карабахского конфликта понадобится 30 лет. Затраты на это он оценил в 25 миллиардов долларов. В мае 2024 года Евросоюз, который с 2020 года выделил Азербайджану на разминирование 10 миллионов евро, согласился увеличить до 14 миллионов евро финансовую помощь для разминирования бывшей зоны карабахского конфликта.

Азербайджанские переселенцы пожаловались на сложности возвращения в Карабах. В частности, они отметили, что в Физули не хватает рабочих мест. Люди ищут возможности вернуться в родные места, но на территориях, перешедших под контроль Азербайджана, пока не урегулированы вопросы собственности, отметили переселенцы.

Опрошенные "Кавказский узлом" азербайджанские аналитики указали, что просто дать жилье вернувшимся в свои города вынужденным переселенцам недостаточно. Власти должны создать рабочие места и построить инфраструктуру, подчеркнули они.