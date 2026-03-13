Пользователи соцсети поспорили о возвращении азербайджанских семей в Карабах

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Для возвращения азербайджанцев на территорию Карабаха необходимо провести разминирование, построить дома и инфраструктуру, указали азербайджанские комментаторы, объяснив этим низкие темпы переселения. В тоже время они назвали это восстановлением справедливости. Многие населенные пункты, о которых идет речь, исторически были армянскими, возразили армянские пользователи.

Как писал "Кавказский узел", 19 февраля в село Ханабад Ходжалинского района вернулась первая группа азербайджанских переселенцев из 154 человек (38 семей). В поселок Гырмызы Базар и в село Ханабад 11 марта вернулись 184 члена азербайджанских семей, уехавших оттуда во время карабахского конфликта. Всего в города и сёла Карабаха возвращены более 30 тысяч азербайджанцев из 7541 семьи.

Азербайджанцы из населенных пунктов Карабаха вынужденно покинули свои дома после начала первой карабахской войны. Возвращение переселенцев началось после того, как Азербайджан взял под контроль эти территории. К 24 декабря 2025 года в 31 населённый пункт в бывшей зоне карабахского конфликта были возвращены 6206 семей (24 729 человек).

В комментариях в Facebook* под новостью о возвращении азербайджанских семей в Карабах развернулась острая дискуссия. Пользователи соцсети спорят о праве на территорию, трактовке истории и характере переселения, а обсуждение быстро переходит в взаимные обвинения и эмоциональные оценки. Сообщение о возвращении в Карабах более 39 тысяч человек набрало на странице "Кавказского узла" в Facebook*, на которую подписаны 161 тысяча человек, 749 комментариев.

Азербайджанские пользователи: возвращение беженцев и восстановление справедливости

Как считают пользователи Facebook*, возвращение азербайджанских семей в населенные пункты Карабаха является восстановлением исторической справедливости после событий 1990-х годов. По мнению комментаторов, многие азербайджанцы были вынуждены покинуть свои дома во время первой карабахской войны и теперь возвращаются на территории, которые считают родными. Читатели обращают внимание на то, что процесс возвращения проходит постепенно, поскольку требуется разминирование и восстановление разрушенной инфраструктуры. Некоторые пользователи также подчеркивают, что возвращение жителей стало возможным после того, как Азербайджан восстановил контроль над этими территориями.

«Мы возвращаемся на свои земли Карабаха и строим там дома заново», - написал Mubariz Kerimov.

«Азербайджан вернул международно признанные территории», - заявил Akif Abbasov.

«Хозяева возвращаются домой», - считает Эля Мамедова.

По мнению пользователей соцсети, нынешнее возвращение азербайджанцев связано не только с политическими решениями, но и с масштабной программой восстановления региона. Комментаторы отмечают, что многие населенные пункты были разрушены за годы конфликта и требуют фактически полной реконструкции. Читатели указывают, что процесс переселения идет постепенно, поскольку необходимо строить жилье и создавать инфраструктуру.

«Не думаете же вы, что можно сразу вернуть всех - сначала нужно очистить территорию от мин», - написал Elmar Tagi.

«Все строится почти с нуля», - заявил Рафаэль Кафаров.

«Государство строит дома для людей и возвращает их обратно», - считает Парвана Мирзаева.

В октябре 2022 года президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что на разминирование территорий в бывшей зоне карабахского конфликта понадобится 30 лет. Затраты на это он оценил в 25 миллиардов долларов. Общественные организации Азербайджана в августе 2023 года обратились к ООН и Евросоюзу с просьбой помочь решить проблему с разминированием территорий страны. В мае 2024 года Евросоюз, который с 2020 года выделил Азербайджану на разминирование 10 миллионов евро, согласился увеличить до 14 миллионов евро финансовую помощь Баку для разминирования бывшей зоны карабахского конфликта.

Как считают пользователи Facebook*, обвинения в этнических чистках они отвергают, заявляя, что армянские жители покинули регион добровольно. Комментаторы утверждают, что у армян была возможность остаться и получить гражданство Азербайджана, однако многие предпочли уехать. По мнению читателей, многочисленные видеозаписи и свидетельства подтверждают, что выезд происходил без насильственного изгнания.

«Армяне сами уехали из Карабаха, не желая принять гражданство Азербайджана», - написал Bolat Smağūlov.

«Вы уехали добровольно, все это зафиксировано на видео», - заявил Anver Dadashev.

«Вы сами покинули Карабах, чтобы потом говорить об этнической чистке», - считает Емин Манафов.

Пользователи соцсети также вспоминают события 1990-х годов, утверждая, что тогда азербайджанцы массово покидали свои дома в условиях насилия и боевых действий. Комментаторы подчеркивают, что сотни тысяч людей были вынуждены стать беженцами и многие десятилетия жили во временном жилье. Читатели считают, что нынешнее возвращение является завершением долгого процесса восстановления прав этих людей.

«Азербайджанцы уходили зимой с детьми по снегу», - написала Rena Quliyeva.

«Около 300 тысяч азербайджанцев были изгнаны из Армении», - заявил Hüseynağa Hüseynov.

«В 90-е годы тоже стоило вспомнить про конвенции», - написал Mehdi Gasimov.

Некоторые пользователи Facebook* также считают, что восстановление региона должно сопровождаться развитием экономики и инфраструктуры. По мнению комментаторов, возвращение жителей позволит оживить города и села Карабаха. Читатели обращают внимание на строительство новых домов, университетов и создание экономических зон.

«В Карабахской экономической зоне уже живут десятки тысяч людей», - заявил Guseyn Samedzade.

«Мы стоим в очереди, чтобы туда переехать», - написала Gabiba Vagabova.

«Регион будет процветать», - считает Наина Омар.

Армянские пользователи: сомнения в переселении и споры о принадлежности территорий

Как считают пользователи Facebook*, представляющие армянскую точку зрения, возвращение азербайджанских семей в Карабах вызывает серьезные сомнения и воспринимается как переселение на территории, где ранее проживало армянское население. По мнению комментаторов, многие населенные пункты, о которых идет речь, исторически были армянскими. Читатели обращают внимание на то, что процесс переселения проходит на фоне отъезда армянских жителей региона.

«В Кармир Шука никогда не жили азербайджанцы», - написала Grigoryan Arega.

«В Красном Базаре их никогда не было», - заявил Айк Мкртчян.

«Это прежде армянский населенный пункт», - считает Самвел Меликсетян.

Гырмызы Базар – азербайджанское название поселка Красный Базар (армянский топоним – Кармир Шука), который относился к Мартунинскому району Нагорного Карабаха (Мартуни - армянское название Ходжавенда). В феврале 2020 года дома жителей поселка оказались под обстрелами азербайджанских военных, из-за чего люди опасались водить детей в детсад. Жители пожаловались, что в результате обстрела повреждены дома. Обстрелы держат людей в постоянном страхе, и у жителей систематически угоняется домашний скот, рассказывали сельчане.

Начало и конец непризнанной Республики Арцах Нагорно-Карабахская республика (Арцах) - непризнанное государство на территории, которая несколько десятилетий была ареной межэтнических столкновений и конфликтов между Арменией и Азербайджаном. Осенью 1991 года НКР объявила о своей независимости, а в сентябре 2023 года - о прекращении своего существования.

По мнению пользователей соцсети, заселение этих территорий после исхода армян может рассматриваться как нарушение международных норм. Комментаторы утверждают, что подобные действия могут быть расценены как последствия этнической чистки. Читатели также ссылаются на международное право и гуманитарные конвенции.

«Заселение населенных пунктов после этнических чисток является военным преступлением», - написал Simon Garibyan.

«Это переселение, а не возвращение», - заявил Ashot Chobanyan.

«На чужом горе пытаются построить себе счастье», - считает Мартин Погосян.

Некоторые пользователи Facebook* сомневаются и в самом масштабе возвращения переселенцев. По мнению комментаторов, официальные цифры могут быть преувеличены, а часть людей переселяется туда по государственным программам поддержки. Читатели также предполагают, что многие переселенцы могут не задержаться в регионе надолго.

«Не верится в эти цифры», - написала Nina Davidyan. «Людей туда отправляют за пособия», - заявила она же.

«Пособия закончатся - люди уедут», - считает пользователь.

Часть комментаторов выражает убеждение, что ситуация вокруг Карабаха может вновь измениться в будущем. По мнению пользователей соцсети, история конфликта еще не завершена и вопрос статуса региона остается предметом споров. Читатели пишут, что возвращение азербайджанцев может оказаться временным.

«Как приехали, так и уедут», - написала Светланна Амбарцумян.

«Армяне обязательно вернутся в Арцах», - заявила Nina Davidyan.

«Это временно», - считает Эдуард Хачатуров.

Другие пользователи Facebook* говорят о рисках для обычных людей, которые могут оказаться в зоне нового напряжения. По мнению комментаторов, переселение в регион без окончательного политического урегулирования может привести к новым конфликтам. Читатели подчеркивают, что главной проблемой остается отсутствие устойчивого мира.

«Не создавайте повод для будущих войн», - написал Карен Марданян.

«Людям там может не быть безопасности», - считает Георгий Авакян.

«Сначала нужен настоящий мир», - заявила Стелла Шабурова.

Сколько беженцев покинули Карабах

В отчете УВКБ ООН за 2009 год указано, что на на момент прекращения огня в 1994 году Азербайджан принял около 250 000 азербайджанских беженцев из Армении и 50 000 месхетинских турок из Центральной Азии. Число внутренне перемещенных лиц из Нагорного Карабаха и семи прилегающих районов превысило 600 000. По дальнейшим заверениям властей Азербайджана, в стране остается 1 миллион натурализованных беженцев и внутренне перемещенных лиц, подавляющее большинство из которых были перемещены в начале 1990-х годов.

Число армянских беженцев из Нагорного Карабаха ООН оценило по данным на 1 октября 2023 года в более чем 100 тысяч человек. К 7 октября 2023 года в Армению прибыли 100 632 вынужденных переселенца из Нагорного Карабаха. К началу сентября 2024 года в регионе оставались 14 армян; одна из последних армянских жительниц Карабаха, 70-летняя Вера Агасян, умерла в конце октября 2024 года. 3 января министр труда и социальных вопросов Республики Армения Арсен Торосян сообщил, что 11 человек, которые после исхода населения Нагорного Карабаха остались там, - 10 этнических армян и один русский с армянским гражданством, - переселены в Армению.