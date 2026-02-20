38 азербайджанских семей возвращены в село Ханабад Ходжалинского района

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В село Ханабад Ходжалинского района вернулась первая группа азербайджанских переселенцев в составе 154 человек, уехавших оттуда во время карабахского конфликта.

Как писал "Кавказский узел", к 24 декабря 2025 года в 31 населённый пункт в бывшей зоне карабахского конфликта были возвращены 6206 семей (24 729 человек).

Азербайджанцы из населенных пунктов Карабаха вынужденно покинули свои дома после начала первой карабахской войны. Возвращение переселенцев началось после того, как Азербайджан взял под контроль эти территории. 10 ноября 2023 года власти Азербайджана заявили, что до 2026 года планируют переселить 140 тысяч человек на территории Карабаха.

19 февраля первая группа бывших вынужденных переселенцев, выехавших в село Ханабад Ходжалинского района, прибыла в город Ходжалы. На начальном этапе в село переселяются 38 семей - 154 человека, сообщает Report.

Это семьи, которые были временно расселены в различных районах Азербайджана, в основном в общежитиях, санаториях и административных зданиях, говорится в публикации.

Вернувшимся в село Ханабад Ходжалинского района семьям вручены ключи от домов, информирует АПА.

Bынужденные переселенцы, проживавшие в общежитии лицея в Баку, жаловались на бытовые условия. B здании было расселено более 30 семей из Зангеланского и Джебраильского районов. На "Кавказском узле" опубликован фоторепортаж Азиза Каримова "Общежитие для вынужденных переселенцев из зоны карабахского конфликта в Баку".

Напомним, 19-20 сентября 2023 года Азербайджан провел масштабные боевые действия и взял под контроль территорию Нагорного Карабаха, после чего начался массовый исход армянского населения. К 7 октября 2023 года в Армению прибыли 100 632 вынужденных переселенца из Нагорного Карабаха, а к сентябрю 2024 года в регионе осталось только 14 армян. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах".

К августу 2024 года на территории Карабаха, перешедшие под контроль Баку, вернулись 2036 семей (7901 человек) вынужденных переселенцев.

Азербайджанские переселенцы пожаловались на сложности возвращения в Карабах. В частности, они отметили, что в Физули не хватает рабочих мест. Люди ищут возможности вернуться в родные места, но на территориях, перешедших под контроль Азербайджана, пока не урегулированы вопросы собственности, отметили переселенцы.

Опрошенные "Кавказским узлом" азербайджанские аналитики указали, что просто дать жилье вернувшимся в свои города вынужденным переселенцам недостаточно. Власти должны создать рабочие места и построить инфраструктуру, подчеркнули они.