×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
05:38, 20 февраля 2026

38 азербайджанских семей возвращены в село Ханабад Ходжалинского района

Кадр В село Ханабад Ходжалинского района вернулась первая группа азербайджанских переселенцев в составе 154 человек. Фото: Report / https://report.az/ru/vnutrennyaya-politika/v-selo-hanabad-hodzhalinskogo-rajona-otpravilas-pervaya-gruppa-pereselencev

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В село Ханабад Ходжалинского района вернулась первая группа азербайджанских переселенцев в составе 154 человек, уехавших оттуда во время карабахского конфликта. 

Как писал "Кавказский узел", к 24 декабря 2025 года в 31 населённый пункт в бывшей зоне карабахского конфликта были возвращены 6206 семей (24 729 человек).

Азербайджанцы из населенных пунктов Карабаха вынужденно покинули свои дома после начала первой карабахской войны. Возвращение переселенцев началось после того, как Азербайджан взял под контроль эти территории. 10 ноября 2023 года власти Азербайджана заявили, что до 2026 года планируют переселить 140 тысяч человек на территории Карабаха.

19 февраля первая группа бывших вынужденных переселенцев, выехавших в село Ханабад Ходжалинского района, прибыла в город Ходжалы. На начальном этапе в село переселяются 38 семей - 154 человека, сообщает Report.

Это семьи, которые были временно расселены в различных районах Азербайджана, в основном в общежитиях, санаториях и административных зданиях, говорится в публикации.

Вернувшимся в село Ханабад Ходжалинского района семьям вручены ключи от домов, информирует АПА.

Bынужденные переселенцы, проживавшие в общежитии лицея в Баку, жаловались на бытовые условия. B здании было расселено более 30 семей из Зангеланского и Джебраильского районов. На "Кавказском узле" опубликован фоторепортаж Азиза Каримова "Общежитие для вынужденных переселенцев из зоны карабахского конфликта в Баку".

Напомним, 19-20 сентября 2023 года Азербайджан провел масштабные боевые действия и взял под контроль территорию Нагорного Карабаха, после чего начался массовый исход армянского населения. К 7 октября 2023 года в Армению прибыли 100 632 вынужденных переселенца из Нагорного Карабаха, а к сентябрю 2024 года в регионе осталось только 14 армян. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах".

К августу 2024 года на территории Карабаха, перешедшие под контроль Баку, вернулись 2036 семей (7901 человек) вынужденных переселенцев.

Азербайджанские переселенцы пожаловались на сложности возвращения в Карабах. В частности, они отметили, что в Физули не хватает рабочих мест. Люди ищут возможности вернуться в родные места, но на территориях, перешедших под контроль Азербайджана, пока не урегулированы вопросы собственности, отметили переселенцы.

Опрошенные "Кавказским узлом" азербайджанские аналитики указали, что просто дать жилье вернувшимся в свои города вынужденным переселенцам недостаточно. Власти должны создать рабочие места и построить инфраструктуру, подчеркнули они.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
06:35, 20 февраля 2026
Житель Ингушетии осужден за содействие террористической деятельности
04:39, 20 февраля 2026
Пять бойцов из Кабардино-Балкарии убиты в военной операции
18:53, 19 февраля 2026
Новая группа бойцов вылетела из аэропорта Грозного в зону СВО
17:41, 19 февраля 2026
Военный из Волгоградской области убит в зоне СВО
11:56, 19 февраля 2026
Мужчина погиб при задержании в Ростовской области
02:20, 19 февраля 2026
Боец из Волгоградской области убит на Украине
Все события дня
Новости
Ниджат Гулиев. Фото: https://haqqin.az/news/19699
10:06, 19 февраля 2026
ЕСПЧ признал нарушение прав бывшего азербайджанского министра
Хаяли Агаева, Айсель Умудова и Айтадж Тапдыг (cлева направо). Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в прогамме Сopilot
09:08, 19 февраля 2026
Арестованные сотрудницы Meydan TV пожаловались на насилие в СИЗО
Руфат Сафаров. Фото: https://moderator.az/
11:59, 18 февраля 2026
ЕСПЧ признал нарушение прав азербайджанского правозащитника Сафарова
Арестованные по делу Meydan TV. Фото и коллаж: Meydan TV https://www.meydan.tv/az/article/meydan-tv-isi-uzr%c9%99-m%c9%99hk%c9%99m%c9%99nin-hazirliq-iclasi-kecirilib/
09:01, 18 февраля 2026
Силовики сочли нарушением протест журналистов Meydan TV в зале суда
Кадр Шахин Шыхлински на судебном заседании в Екатеринбурге по делу об убийстве и покушении на убийство. Фото: Caliber / Telegram-канал
21:53, 17 февраля 2026
Обвинение запросило длительные сроки для членов азербайджанской диаспоры Урала
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
14:27, 2 февраля 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:00, 17 февраля 2026
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Торжественное открытие первого в России мемориала памяти убитой журналистки "Новой газеты" Анны Политковской. Москва, 7 октября 2014 г. Фото Юлии Буславской для "Кавказского узла" Убийство Анны Политковской

Ульви Гасанли, Севиндж Вагифгызы и Мохаммед Кекалов (вверху слева направо) Азиз Оруджев, Шамо Эминов, Хафиз Бабалы, Наргиз Абсаламова, Эльнара Гасымова (слева направо). Коллаж "Кавказского узла". Фото Şəxsi arxiv https://mikroskopmedia.com/en/hafiz_babal__/?tztc=1, Ульвия Али, Mеydan.tv, скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=PYKlsiWa0Lc. https://t.me/abzasmedia/5929 Meydan.tv Серийные аресты журналистов в Азербайджане

Мухаммад Тамасханов и Магомед Султыгов. Скриншоты https://www.instagram.com*/p/DIYIdylsdhJ/, https://youtu.be/2CRjKZBFhVY Главное о задержании ингушских имамов Тамасханова и Султыгова

Последние записи в блогах
Фото
16:06, 17 февраля 2026
Ветер с Апшерона
Короля все еще играет свита
Фото
11:37, 10 февраля 2026
Ветер с Апшерона
Американский Южный Кавказ
Фото
14:43, 3 февраля 2026
Ветер с Апшерона
Оно нам не нужно
Все блоги
Аналитика
12:37, 2 февраля 2026
В январе 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погибли три человека
14:14, 5 января 2026
2 человека погибли и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в IV квартале 2025 года
Темы дня
Мужчина снимает полет БПЛА. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
20 февраля 2026, 01:42
Запрет на съемку атак БПЛА введен в Ставропольском крае

Заседание суда в Сочи по иску Генпрокуратуры к Вороновскому. Фото: Объединенная пресс-служба судов Кубани / Telegram
19 февраля 2026, 22:05
Суд в Сочи конфисковал активы Вороновского на миллиарды рублей

Баграт Галстанян. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
19 февраля 2026, 19:00
Арест архиепископа Баграта Галстаняна продлен на два месяца

Место, где висела памятная табличка на доме Анны Политковской. 19 февраля 2026 г. Фото: https://t.me/rusnews/80702
19 февраля 2026, 15:46
18-я временная табличка уничтожена на доме Анны Политковской

Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
TRIPP: сможет ли
TRIPP: сможет ли "Маршрут Трампа" примирить Ереван и Баку?
Показать больше