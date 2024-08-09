Власти отчитались о ходе возвращения азербайджанских переселенцев в Карабах

09 августа 2024, 07:48

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В города и села в зоне бывшего карабахского конфликта возвращены 2036 семей переселенцев, сообщили власти Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 31 июля в Лачин были возвращены 18 семей азербайджанских переселенцев, покинувших город во время карабахского конфликта, и общее число вернувшихся горожан достигло 2031.

Жители Лачина, Физули, Шуши, Ходжалы и других населенных пунктов вынужденно покинули свои дома после начала первой карабахской войны. Возвращение переселенцев началось после того, как Азербайджан взял под контроль зону бывшего карабахского конфликта.

На территории Карабаха, перешедшие под контроль Баку, к 31 июля было переселено 2036 семей (7901 человек), сообщил в ответ на запрос Report Госкомитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев.

По данным власти, в Физули переселены 822 семьи (3132 человека), в Шушу - 147 семей (570 человек), в Лачин - 552 семьи (2031 человек), в Ходжалы - 44 семьи (169 человек).

Кроме того, в село Талыш переселены 20 семей (90 человек), в село Агалы - 175 семей (871 человек), в село Сус - 59 семей (215 человек), в село Забух - 217 семей (823 человека), сообщило 8 августа агентство.

Напомним, 10 ноября 2023 года власти Азербайджана заявили, что до 2026 года планируют переселить 140 тысяч человек на перешедшие под контроль Баку территории Карабаха.

Азербайджанские переселенцы пожаловались на сложности возвращения в Карабах. В частности, они отметили, что в Физули не хватает рабочих мест. Люди ищут возможности вернуться в родные места, но на территориях, перешедших под контроль Азербайджана, пока не урегулированы вопросы собственности, отметили переселенцы.

Опрошенные "Кавказский узлом" азербайджанские аналитики указали, что просто дать жилье вернувшимся в свои города вынужденным переселенцам недостаточно. Власти должны создать рабочие места и построить инфраструктуру, подчеркнули они.

12 мая стало известно, что в селе Малыбейли Ходжалинского района ведется строительство и подключение к коммуникациям более 100 частных домов для переселения жителей, ранее покинувших Ходжалинский район.

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