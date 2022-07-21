Азербайджанские экономисты указали на проблемы в связи с возвращением переселенцев в Карабах

21 июля 2022, 04:54

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Первые семьи, переселившиеся в село Агалы, показали свои новые дома и квартиры. Для сельскохозяйственных работ выделено 600 га, предусмотрено строительство общественной фермы, отчитались чиновники. Мало дать людям жилье, надо обеспечить функционирование инфраструктуры и создать рабочие места, отметил Натиг Джафарли. При восстановлении старых сел их нельзя объединять с соседними, считает Губад Ибадоглу. На этих землях хозяевами должны быть переселенцы, а не чиновники, указал Хафиз Бабалы.

Как сообщал "Кавказский узел", 1357 вынужденных переселенцев из 1457 выразили желание вернуться в село Агалы Зангиланского района, который по итогам осенней войны 2020 года перешел под контроль Азербайджана. На первом этапе планируется переезд 41 семьи, десять семей уже переехали.

"Мне 29 лет, я родилась в Баку. Зангилан - земля моего отца и деда, я там никогда не была. Я как в тумане. Неужели мы действительно вернулись? Не верится, что наша семья отныне живет на своей земле, что мы больше не беженцы", - сказала "Кавказскому узлу" по телефону вернувшаяся в село Агалы Зангиланского района Гюлниса Байрамова.

Она довольна комфортабельным новым домом и говорит, что теперь они могут разместиться здесь всей семьей, чего не было в общежитии.

"Новое село Агалы совсем другое. Мы ушли, когда кругом жили люди, у нас был большой район, районный центр окружали села. Сейчас этого нет. Но если построили Агалы, построят и другие населенные пункты. Еще не освоились на месте, но мы оптимисты и все преодолеем", - сказала Расмия Бабаева.

В поселке Масазыр Апшеронского района она с мужем и тремя детьми жила в двухкомнатной квартире многоэтажного дома. В новом Агалы им выделен одноэтажный дом с тремя комнатами.

"Как бы нам ни было хорошо в однокомнатном общежитии, где мы провели 30 лет, в нашем новом Агалы нам будет жить лучше", - уверен Рамиз Самедов.

В советском Агалы он провел свою юность. В Баку создал семью, родилось двое детей, никогда не живших в Зангилане. Вместе с ними возвращается пожилая мать, жительница полностью разрушенного села Агалы. Им выделен в новом Агалы одноэтажный дом с четырьмя комнатами, санузлом и кухней.

В селе построены одно и двухэтажные дома коттеджного типа с разным количеством комнат и своими земельными участками, которые Госкомитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев передал семьям, покинувшим Агалы в ходе первой карабахской войны. Эти люди проживали в поселке Масазыр в 20 километрах от Баку и в городе Сумгайыт, в поселках, построенных для временного проживания беженцев из Карабаха. Новые дома в Агалы распределены в соответствии с количеством людей в каждой семье. Жилье распределено по владельцам до завершения строительства, в Агалы вчера приехали только те, кто получил дома.

В поселке построены школа, медицинский пункт, жителям выделены земельные наделы для сельскохозяйственных работ. Рядом с селом Агалы на средства государства создан агропарк для трудоустройства селян. Правительственные учреждения в селе обеспечены электронными системами управления, имеется Data-центр. Электроснабжение села обеспечивается малой гидроэлектростанцией из села Хакари. Питьевая вода в дома подается от артезианской скважины.

19 июля в Агалы вернулись первые 10 семей, планируются еще три группы возвращающихся бывших беженцев, сообщил "Кавказскому узлу" представитель Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев.

Среди беженцев в Азербайджане нет таких, кто говорит о нежелании вернуться на освобожденные земли. Но люди хотят вернуться и жить на полностью обустроенных, очищенных от мин территориях.

Житель Агдама Фархад Мамедов вместе с тремя детьми и женой бежал из горящего города в 1992 году. Жили в Баку, потом молодые остались в купленных в Баку квартирах, а старшие переехали в Агджабеди, на расстоянии около 10 километров от руин Агдама. Он ждет, когда ему сообщат о возможности вернуться в новопостроенный Агдам. А пока возвращаться некуда, на месте их бывшего дома строятся административные здания, исполнительная власть Агдама обещала его семье выделить больший, чем у них был, участок земли на окраине строящегося города, сказал "Кавказскому узлу" Мамедов.

"Я давно обустроился в Баку, а до 25 лет жил в Шуше и хотел бы туда вернуться, чтобы жить летом, как на даче. После освобождения Шуши, насколько я слышал, наш квартал снесли, так как оставленные дома не соответствовали современным требованиям, и там строится несколько четырехэтажных современных жилых домов. Нам обещали выделить квартиру в одном из этих зданий. Мы туда вселимся, но в моей собственности останется квартира, купленная в Баку за годы беженской жизни. Я и жена работаем в Баку, здесь учатся дети. Будет жить в столице, а на лето переселяться в Шушу", - сказал местный житель, просивший не называть его имя.

Новое село Агалы строилось по заказу министерства сельского хозяйства на госсредства. Представитель министерства сообщил "Кавказскому узлу", что строительство велось на 110 гектарах, построено 200 изолированных жилых домов на одну семью и четыре административных здания, школа на 360 учеников, детсад на 60 детей. Проложены подземные коммуникации водоснабжения, канализации, отвода селевых вод. В центре, в парковой зоне предусмотрено строительство фонтанов. Построены дорожки для пешеходов и велосипедистов. Для сельскохозяйственных работ выделено 600 га, эта территория очищена от мин. Предусмотрено строительство общественной фермы для личного скота в расчете на 250 голов крупного рогатого скота и 600 голов мелкого скота. Эти объекты будут оснащены электронным управлением. Кроме централизованного электроснабжения, соединенного с общей азербайджанской электросетью, в Агалы действует гидроэлектростанция, - сообщил "Кавказскому узлу" представитель Минсельхоза.

Зангиланский район расположен на юго-западе Азербайджана, граничит с Арменией и Ираном. Территория 730 квадратных километров. На 1 января 2009 года жителями района (в изгнании) зарегистрировано 39 тысяч человек. До войны в районе был один город, четыре поселка и 79 сел, - сообщает государственный сайт azerbaijans.com

"Надеюсь, что одним только строительством новых домов для репатриантов государственная работа в Карабахе не закончится. Мало дать людям жилье, надо обеспечить функционирование инфраструктуры, различных экономических объектов, дополняющих друг друга. К примеру, вернувшиеся карабахцы будут выращивать скот и овощи. Значит, рядом с ними должно быть производства кормов, удобрений, лизинг сельхозтехники, чтобы люди не везли все это из Баку, переплачивая", - сказал экономист Натиг Джафарли.

Экономист Губад Ибадоглу родом из Физулинского района. В беседе с "Кавказским узлом" он критикует план государства при строительстве новых сел в Карабахе объединять разрушенные села.

"В Физулинском районе будет построен город Физули и 20 сел. А до войны был один город, 16 поселков и 82 села. В урочище реки Гозлу будет три села: Гараколлу, Пирахмедлы и Горадиз, остальные бывшие села будут присоединены к этим трем. Считаю, что такое отношение к восстановлению территории создаст серьезные проблемы при возвращении населения в Карабах", - сообщил Ибадоглу.

"Правительство должно ускорить возвращение карабахцев. Зангезурцы, карабахцы не должны оставаться рабами олигархов, они имеют право распоряжаться своими землями. Не для того Карабах освобождали воины ценой крови, чтобы там хозяйничали чиновники", - считает журналист Хафиз Бабалы.

"Возвращение и проживание в Зангелане азербайджанцев до окончательного заключения мира с Арменией опасно для них. Остались неубранные мины и снаряды. Все это создаёт опасность для жизни переселенцев", - сказал "Кавказскому узлу" историк Ариф Юнус.

Полномасштабные бои шли в Нагорном Карабахе с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. Какие территориальные изменения произошли в итоге, указано на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Об обострении карабахского конфликта осенью 2020 года рассказывается в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий и их последствий.

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