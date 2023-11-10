Азербайджанские переселенцы назвали сложности возвращения в Карабах

10 ноября 2023, 20:21

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Переселение 140 тысяч человек запланировано до 2026 года на перешедшие под контроль Азербайджана территории Карабаха, списки на возвращение в Ханкенди составляются властями. Жители, переехавшие в Физули, получили от государства квартиры с кухонной мебелью, но работа пока есть не у всех. Люди ждут возвращения в родные места, однако пока вопросы собственности на территориях, перешедших под контроль Азербайджана, не урегулированы, отметили опрошенные "Кавказским узлом" бакинские аналитики.

Как сообщал "Кавказский узел", власти Азербайджана регулярно отчитываются о переселении групп жителей из Баку в Карабах. Так, 15 октября сообщалось, что в Физули ключи от квартир получила очередная группа вынужденных переселенцев. 16 октября власти отчитались о возвращении группы жителей в Лачин.

В рамках первого этапа программы "Великое возвращение" в Карабахский и Восточно-Зангезурский экономические районы по данным на 31 октября вернулись 3200 человек, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в правительстве Азербайджана.

Ожидается, что до конца 2023 года это число достигнет 5,5 тысяч человек. Население уже вернулось в село Агалы Зангиланского района, села Талыш Тертерского района, город Лачин, село Забух Лачинского района, город Физули. В следующем году начнется процесс возвращения населения в города Шуша (армянское название Шуши - прим. "Кавказского узла") и Агдам. На первом этапе программы "Великое возвращение", рассчитанном на 2022-2026 годы, предполагается возвращение 140 тысяч человек, отметили в правительстве.

Источник не смог сказать, сколько азербайджанцев вернутся в Ханкенди (армянское название - Степанакерт - прим. "Кавказского узла"), отметив, что в настоящее время составляются списки.

Бывший вынужденный переселенец Фахраддин Ахмедов вернулся со своей семьей в Физули 14 октября. "Нас в семье шесть человек – мы с женой, мой сын с невесткой и двое внуков. Нам предоставили четырехкомнатную квартиру в четырехэтажном доме", - рассказал мужчина корреспонденту "Кавказского узла".

По словам мужчины, в семье пока работает только невестка. "Мы с женой пенсионеры, не работаем. Сын по специальности маляр. В Баку он занимался ремонтными работами. Он раньше нас приехал в Физули, временно работал в физулинском аэропорту. Его документы взяли для трудоустройства. Обещали дать работу в строительной компании – тут кругом идут строительные, восстановительные работы. Но пока он ждет. Невестка работает продавщицей в местном магазине”, - сказал Ахмедов.

Он отметил, что в Физули уже построены 12 многоэтажных домов. "До войны в Физули было очень мало многоэтажных домов. Сейчас все жилые здания строятся по 4, 5 и 6 этажей. Уже построены 12 зданий, до конца года, говорят сдадут еще три здания", - отметил мужчина. По его словам, в городе уже действуют детский сад, школа, медпункт.

Ахмедов отметил, что квартиру им предоставили отремонтированную, однако обставленную только кухонной мебелью. "Другую мебель, бытовую технику мы привезли с собой. Наш переезд оплатило государство, то есть нас обеспечили грузовым транспортом, рабочими", - отметил он.

По его словам, что каких-либо льгот на оплату коммунальных услуг нет. "Но за нами сохраняется пособие для вынужденных переселенцев, это так называемые "хлебные" - по 33 маната (19 долларов) на одного человека. Нам сказали, что это пособие мы будет получать еще три года", - рассказал он.

Намиг Гасанов также почти месяц уже живет с семьей в Физули. "Нас в семье четверо – мы с женой еще двое взрослых детей. Нам дали трехкомнатную квартиру. Я не работаю, получаю пенсию. Жена у меня в педагог, и она уже ходит на работу во вновь построенную школу в Физули. Дочь у меня студентка, она сейчас учится в Баку. Сын - энергетик. Он трудоустроен. Но его работа несколько далеко отсюда – в части Физулинского района, которая не была оккупировано. Сейчас мы стараемся, чтобы его перевели поближе", - сказал Гасанов.

Он также отметил, что квартиру получил отремонтированную, но только с кухонной мебелью. "Мебель, холодильник, другую технику привезли собой. Постепенно обживаемся. Главное - есть крыша над головой, просторная квартира, а то тридцать лет ютились в тесных помещениях", - сказал мужчина.

В городе, помимо детсада, школ и медучреждения работают большой магазин, почтовое отделение. "Все что нужно для проживания уже есть. Но городу еще строиться и строиться. Пока построили несколько кварталов из 4-5-6 этажных домов", - отметил Гасанов.

По его словам, газа в домах пока нет. "Газ проводят. Пользуемся пока электричеством, отопление – централизованное. Вода - круглые сутки идет", - продолжил мужчина, также добавив, что члены семьи продолжают получать пособие для вынужденных переселенцев по 33 маната.

60-летний Назим Велиев собирается возвращаться в Ханкенди. "Списки жителей Ханкенди уже составлены, нам сказали, что сможем вернуться в ближайшее время", - отметил мужчина.

По его словам, до начала карабахского конфликта он работал стоматологом в местной поликлинике. "После окончания медуниверситета я вернулся в Ханкенди, работал врачом-стоматологом. Все было хорошо. Мы жили в Ханкенди в частном доме по улице Узеира Гаджибекова, 7. Но с февраля 1988 года жизнь в этом городе для азербайджанцев стал невыносимой. Армяне стали проводить демонстрации и требовать присоединения Карабаха к Армении. От нас, азербайджанцев, требовали поддерживать их требования, угрожали. Азербайджанцы стали постепенно покидать город, ситуация накалялась, даже несмотря на то, что в город и вообще в Карабах были введены советские войска. 18 сентября 1988 года начались массовые погромы домов, имущества азербайджанцев и это продолжалось несколько дней, тогда азербайджанцы уже окончательно были изгнаны. Наш дом сожгли. Но потом он был восстановлен и в нем жили армяне", - рассказал Велиев корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, пока нет конкретной информации, где семье планируется предоставить жилье. "Но, я буду просить, чтобы нас вернули в наш дом, на нашу улицу", - отметил Велиев.

Он планирует вернуться на работу в свою поликлинику. "Поликлиника, в которой я работал, сохранилась. Очевидно, она будет продолжать функционировать по назначению", - сказал мужчина. По его словам, с трудоустройством членов семьи ясности пока нет. "Наверное, государство решит эти вопросы", - предположил он.

Он отметил, что до начала карабахского конфликта в Ханкенди проживало несколько тысяч азербайджанцев. "К концу 1980-х годов азербайджанцев в Ханкенди проживало значительно меньше чем армян, несколько тысяч человек. Они в основном компактно проживали в пригороде Ханкенди – поселке Кяркиджахан. В городе азербайджанцы жили в домах старой постройки. В многоэтажных зданиях, наверное, в каждом здании жили только несколько азербайджанских семей", - сказал Велиев.

После войны 2020 года, число жителей Степанакерта возросло до 75 тысяч человек – здесь поселились вынужденные переселенцы с территорий, перешедших под контроль Азербайджана. Затем началось строительство и ремонт жилья, многие семьи перебрались в районы. Поэтому на сентябрь 2023 года в Степанакерте проживали более 60 тысяч человек примерно в 20 тысячах квартир и частных домов, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" бывший сотрудник правительства Нагорного Карабаха. Бывший сотрудник компании "Арцахэнерго" отметил, что компания обслуживала в Нагорном Карабахе более 30 000 подписчиков. Бывший советник госминистра Нагорного Карабаха Артак Бегларян отметил, что после войны 2020 года, правительство получило 7 тысяч заявлений от владельцев пострадавших квартир, началась программа строительства жилья для вынужденных переселенцев. "Было несколько крупных проектов в Степанакерте и в районах. Но блокада остановила эти работы", - сказал Бегларян.

Бахар Алигулиева также с нетерпением ждет возвращения в Ханкенди. "Когда мы были вынуждены бежать из родного города, мне было 16 лет. Мы жили по адресу тупик Лесной, 4, около школы № 9 в доме дворовой системы", - рассказала Алигулиева корреспонденту "Кавказского узла". По ее словам, судя по данным Google, дом, где жила семья, сохранился.

Алигулиева по образованию востоковед, но работает ландшафтным дизайнером. Она предположила, что проблем с трудоустройством не будет. "Пока об обеспечении работой обсуждений не было. Нас включили в списки желающих вернуться, сказали, что уже в марте будущего года начнется возвращение ханкендинцев. С учетом большого масштаба строительно-восстановительных работ, благоустройства региона, думаю, что моя специальность окажется востребованной. В принципе, я обладаю достаточными знаниями и для работы в смежных сферах. Главное - вернуться в родной город, без куска хлеба не останемся", - сказала Алигулиева.

Эльшан Мамедов уроженец села Хыдырлы Агдамского района. "Когда мы вынуждены были бежать из родных мест, мне было всего пять лет. Но я очень хочу вернуться туда. Мы уже ездили в село. Но из-за минной опасности к нашему дому, который в полуразрушенном состоянии, я не смог подойти. Прошло три года после освобождения Агдама, но пока ясности нет, когда мы сможем вернуться. Нам сначала сказали, что наше село будет включено в состав города, и нам дадут квартиры в многоэтажных зданиях, а за пределами города предоставят земельные наделы. Но наши жители попросили, чтобы позволить нам жить сельским укладом, и вести хозяйство рядом с селом. Обращение наших старейшин удовлетворили. Но пока в Агдамский район возвращение еще не началось. Ждем. Нам много не надо. Мы даже готовы сами восстановить свои дома, но в правительстве говорят, что все должно отстраиваться по плану. Вот и ждем. Я-то еще молодой, могу подождать. Но пожилые хотели поскорее вернуться, пожить еще в родных краях", - подчеркнул Мамедов.

Амина Бабаева родом из города Агдам. "Когда мы покинули Агдам, я была студенткой. В Баку я работала и до сих пор работаю учительницей в средней школе. Мне сказали, что в Агдаме обеспечат работой учительницы. Мы ездили в Агдам в прошлом году. Наш дом, как и весь город, стоит в руинах. Нам в районной администрации говорят, что дадут квартиры в многоэтажных домах. Но когда это будет, мы не знаем", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Правительство переселяет население на возвращенные территории поэтапно и одновременно сразу в несколько районов, отметил член Азербайджанского национального общественного комитета по евроинтеграции, в прошлом руководитель проектов ряда гуманитарных исследований по армяно-азербайджанскому конфликту Тогрул Джуварлы.

"Жители возвращены в село Агалы Зангиланского района, город Лачин, село Забух, и город Физули. В следующем году первые группы жителей вернутся в Шушу и Агдам. Агалы был отстроен как "умное село", в котором были объединены три села. В Агалы жизнь организована на цифровых технологиях. Правительство для экономии средств укрупняет села, и мелкие деревни не восстанавливаются. На их местах очевидно будут создаваться какие-то фермерские хозяйства, где постоянно будут жить работники, а члены их семей будут проживать там, где есть соответствующая инфраструктура – школы, детсады, больницы, клиники, развлекательные учреждения, клубы, кинотеатры. Проекты восстановления проводятся в соответствии с природным ландшафтом. В горном Лачине преимущество отдается строительству домов коттеджного типа, в низменном Физули строят многоэтажные здания", - отметил Джуварлы.

Что касается занятости возвращающегося населения, то, по его словам, в первую очередь открываются объекты социальной инфраструктуры – школы, детсады, медицинские учреждения, которые финансируются из госбюджета. Соответственно первыми возвращаются эти категории работников. Также приоритет в возвращении отдается работникам коммунальной сферы. В полицию также в первую очередь набираются сотрудники, являющимися уроженцами этих мест. "Возвращающееся население также принимаются на работу в строительные компании, в большие агарные предприятия, принадлежащие крупным холдингам. Людей устраивают на работу в открывающие банковские, почтовые отделения. Потихоньку в местах возвращения открываются магазины, кафе, рестораны. Все возвращающимся государство предоставляет жилье. Правда, порой в СМИ проходит информация о том, что частные дома, к примеру, в Лачине были построены некачественно. Но конкретных фактов не приводится", - сказал Джуварлы.

Он подчеркнул, что возвращение населения замедляется необходимостью большого объема работ по разминированию. "Это очень сложный процесс. Предстоит очистить огромные территории. Даже в местах где было разминирование, все равно где-то остаются мины, и периодически происходят взрывы. С другой стороны, само ведение строительных работ требует не только финансовых средств, чего у Азербайджана в общем-то достаточно, но и людских ресурсов, техники. Ведь проекты в других регионах страны не могут останавливаться, их тоже надо претворять в жизнь, без этого экономика просто встанет. Поэтому процесс полного возвращения население может затянуться на десять лет и более", - сказал эксперт.

По данным Верховного комиссариата ООН по делам беженцев от 2014 года, в Азербайджане было 600 тысяч вынужденных переселенцев, в ближайшие три года в родные места смогут вернуться едва ли четверть из них, добавил Джуварлы.

До конца 2026 года в рамках первого этапа программы "Великое возвращение" на освобожденные территории должны вернуться 34 тысяч 500 семей или 140 тысяч человек, сказал корреспонденту "Кавказского узла" член Комитета Милли Меджлиса Азербайджана по вопросам экономики, промышленности и предпринимательству, эксперт-экономист Вугар Байрамов.

"Возвращение будет поэтапным, в любом случае в конечном итоге смогут вернуться все, кто был изгнан из родных мест. На первом этапе преимущество отдается семьям, которые имеют худшие условия проживания в местах временного размещения. При возвращении также имеют важное значение прописка лиц в данном населенном пункте. По этому критерию ведется переселение людей в город Физули. Уже в этот город вернулись 1000 человек, к концу года их численность будет удвоена. А к 2040 году в Физули будут проживать уже 50 тысяч человек", - отметил Байрамов.

Он также отметил, что в ближайшие годы государство будет стимулировать развитие частного сектора на освобожденных территориях посредством предоставления субсидий и налоговых льгот.

Одна из проблем при возвращении населения и обеспечения его экономического благополучия - отсутствие ясности с вопросом собственности на пахотные и пастбищные территории, считает экономический обозреватель информационного агентства Turan Хафиз Бабалы.

"В конце 1990-х годов в Азербайджане была проведена земельная реформа и крестьяне получили землю в частную собственность. Но в районах, которые возвращены под контроль Азербайджана, приватизация не была проведена. Но неясно, как будет решаться вопрос с собственностью. К примеру, в село Агалы вернулось население, но у них кроме приусадебных участков нет земельных наделов для хозяйственной деятельности. Некоторые привлечены в качестве наемных работников на расположенные по соседству поля и фруктовые сады, которые предоставлены государством в пользование крупных холдингов. Но возникает вопрос, а может быть люди захотят обеспечивать себя самозанятостью, а не быть дешевой рабочей силой у владельцев крупных предприятий? Пока правительство не обнародовало свои намерения относительно земельной реформы на этих территориях, куда должны вернуться сотни тысяч человек", - сказал Бабалы корреспонденту "Кавказского узла".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.