25 азербайджанских семей переселились в Лачин

16 октября 2023, 07:39

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25 семей вынужденных переселенцев вернулись из Баку в Лачин. Общее число вернувшихся в город жителей достигло 1072.

Как сообщал "Кавказский узел", власти Азербайджана регулярно отчитываются о переселении групп жителей из Баку в Карабах. Так, 15 октября сообщалось, что в Физули ключи от квартир получила очередная группа вынужденных переселенцев.

25 семей вынужденных переселенцев выехали сегодня из жилого комплекса "Гобу парк 3" в Гарадагском районе Баку в город Лачин, перешедший под контроль Азербайджана после карабахской войны 2020 года. Число переселенцев составляет 96 человек, передало сегодня агентство АПА.

Дома в Лачине, в которых переселенцы проживали ранее, отремонтированы и они снова в них заселятся. Общее число людей, которые вернулись из Азербайджана в Лачин достигло 1072 человек или 272 семей.

Напомним, переселенцы 18 июня поделились впечатлениями от возвращения в Лачин. Новые дома в Лачине подключены к газовым сетям, водопроводу и канализации, но массовое заселение города возможно только после строительства всей необходимой инфраструктуры, рассказали они.

Ранее опрошенные "Кавказским узлом" азербайджанские экономисты обратили внимание на возможные проблемы при переселении жителей. Мало дать людям жилье, надо обеспечить функционирование инфраструктуры и создать рабочие места, отметил Натиг Джафарли. При восстановлении старых сел их нельзя объединять с соседними, считает Губад Ибадоглу. На этих землях хозяевами должны быть переселенцы, а не чиновники, указал Хафиз Бабалы.

Полномасштабные бои в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. Подробнее об обострении конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Подробнее об обострении карабахского конфликта осенью 2020 года можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий и их последствий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".

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