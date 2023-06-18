Азербайджанские переселенцы поделились впечатлениями от возвращения в Лачин

18 июня 2023, 15:52

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Новые дома в Лачине подключены к газовым сетям, водопроводу и канализации, но массовое заселение города возможно только после строительства всей необходимой инфраструктуры, рассказали бывшие беженцы, вернувшиеся в город. В Лачине строятся медпункт, школа и промышленные предприятия, сообщил представитель властей Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 14 июня 22 семьи вынужденных переселенцев (72 человека) вернулись в Лачин. До конца года в Лачине планируется поселить 700 семей, сообщили власти Азербайджана.

В августе 2022 года азербайджанские военные взяли под контроль Лачин (армянское название – Бердзор) и села Забух (армянское название – Ахавно) и Сус, из которых по настоянию карабахских властей выехали местные жители. 27 мая первые 20 семей (97 человек) получили жилье и разместились в Лачине, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Представитель властей разъяснил порядок возвращения переселенцев в Лачин

72 человека, вернувшихся 14 июня в Лачин, - из семей беженцев, покинувших город в 1992 году, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев.

По его словам, на первом этапе в Лачин возвращаются выходцы оттуда, временно жившие в Баку, Сумгаите и Апшеронском районе в тяжелых условиях: в основном в многоэтажных домах типа советских общежитий для рабочих. Дома для первых переселенцев в Лачине построены за восемь месяцев, и по мере строительства других домов в Лачине и селах будет организовано возвращение других лачинцев, сообщил сотрудник комитета.

Очереди или списка людей не существует, отметил чиновник. "Все лачинские семьи желают возвращения в родные места, временные ограничения зависят только от сроков сдачи готового жилья и инфраструктуры. Люди возвращаются туда, где жили до 1992 года, по мере завершения строительства. На первом этапе в Лачин вернутся около четырех или более тысяч человек, живущие сейчас в тяжелых условиях", - сказал он.

По его словам, в районе построено 700 домов, из них 620 рассчитаны на проживание одной семьи, также завершается строительство девяти многоэтажных домов с 144 квартирами в них. В Лачине работают магазины, в феврале этого года госкомпания SOCAR построила там автозаправку.

Также, по словам сотрудника Госкомитета, в Лачине строится медпункт, в новом учебном году будет открыта средняя школа. Предусмотрено создание "десятков производств", планируется открыть агропромышленный парк с более 1100 рабочих мест.

Лачинцы сочли город не готовым к массовому заселению

Климатические условия Лачина таковы, что возвращаться туда и длительно жить можно только после строительства всей необходимой инфраструктуры, отметил житель Лачина Азер Мамедов.

"Массовое возвращение туда возможно при действующих сетях электричества, водоснабжения, водопровода, дорог, [организации] медицины, торговли, образования и бытового обслуживания. Поэтому переезжаем группами, убедившись, что конкретные семьи могут жить, имея все необходимое для детей, женщин", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Азер Мамедов отметил, что все дома газифицированы и подсоединены к водопроводу и канализации.

Уроженец Лачина Гадир Велиев покинул район в возрасте пяти лет. Он сообщил, что доволен возвращением в родные места, где не был 31 год. "Мы увидели не тот Лачин, что оставили. Все построено новое. Коммуникации, вся структура сделаны на высоком уровне. Появились асфальтовые дороги там, где дорог не было... Мы два дня здесь, местное руководство приходит к нам и спрашивает, все ли хорошо. Мы довольны", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Возвращение в Лачин вызвало вопросы о выплатах переселенцам

Некоторые вынужденные переселенцы поделились беспокойством из-за слухов о том, что лачинцы, вернувшиеся в город, будут лишены денежных пособий, которые им как переселенцам выдает государство с 1992 года.

Эти слухи безосновательны, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" руководитель пресс-службы Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Ибрагим Мирзоев. "Согласно закону о социальной защите вынужденных переселенцам и приравненных им граждан, положенные им выплаты будут перечисляться как прежде, в течение трех лет после возвращения в родные места", - сказал Мирзоев.

Люди из этой категории получают от государства ежемесячно 33 маната (около 19,4 доллара), если живут в многоквартирных домах, и 60 манат (около 35,3 доллара), если живут в отдельных домах. Эта сумма рассчитана на компенсацию коммунальных затрат, пояснил корреспонденту "Кавказского узла" глава Общественного совета Госслужбы миграции Азер Аллахверанов.

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