Первые 20 азербайджанских семей получили жилье в Лачине

28 мая 2023, 14:46

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Президент Азербайджана вручил ключи от домов первым переселенцам в Лачин, переданный карабахскими властями Азербайджану по итогам осенней войны 2020 года. До сентября планируется заселение села Забух в Лачинском коридоре, заявил Алиев.

Как писал "Кавказский узел", в августе 2022 года азербайджанские военные взяли под контроль Лачин (армянское название – Бердзор) и села Забух (армянское название – Ахавно) и Сус, из которых по настоянию карабахских властей выехали местные жители.

Жители сел Нагорного Карабаха вынуждены были покидать свои дома в ускоренном порядке, поскольку Лачинский коридор передавался азербайджанской стороне. В Лачин (Бердзор) 20 августа прибыли пожарные расчеты МЧС Азербайджана в сопровождении российских миротворцев после того, как, по меньшей мере, два жителя сожгли свои дома перед эвакуацией. Кроме того, жители Бердзора, уезжая из города, забрали с собой гробы с телами своих близких, оставив на местном кладбище разрытые могилы. Большинство жителей уехали, не успев завершить сборы в отведенные сроки. Бердзорцы оставили в своих домах надписи о надежде вернуться.

Первые 20 семей 27 мая разместились в Лачине, заявил сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с жителями Лачинского района. Он отметил, что до конца июня "приедет еще много семей".

"Таким образом, на первом этапе в Лачине будут жить около 4 тысяч, а может, и больше человек", - приводит слова Алиева АПА.

Кроме того, Алиев встретился с переселенцами, приехавшими в Лачин, и вручил им ключи от домов, информирует Trend.

По словам Ильхама Алиева, до сентября 2023 года власти планируют полностью отстроить село Забух и передать его "в распоряжение его жителей", говорится в публикации агентства.

В Лачин 27 мая переехали 20 азербайджанских семей (97 человек), сообщает JAMnews.

Напомним, российские аналитики объяснили ускоренную передачу Азербайджану населенных пунктов Лачинского коридора тем, что в соглашении 2020 года по Нагорному Карабаху не определена ни территориальная принадлежность Лачинского коридора, ни его границы. Это позволило каждой из сторон по-своему трактовать договоренности, и Азербайджан, чувствуя свое силовое превосходство, добился изменения маршрута Лачинского коридора, пояснили они.

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