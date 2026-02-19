×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
10:06, 19 февраля 2026

ЕСПЧ признал нарушение бывшего азербайджанского министра

Ниджат Гулиев. Фото: https://haqqin.az/news/19699

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Европейский суд по правам человека удовлетворил жалобу бывшего министра внешнеэкономических связей Азербайджана Ниджата Гулиева и постановил выплатить ему компенсации в 4 тысячи евро.

Как писал "Кавказский узел", Ниджата Гулиева, занимавшего должность министра внешних экономических связей Азербайджана в 1993-1995 гг. арестовали 8 августа 2013 года. 2 апреля 2014 Апшеронский районный суд Азербайджана осудил Гулиева на три года. Гулиев заявил, что обвинение было сфабриковано. В августе 2016 года Гулиев вышел на свободу.

Ниджат Гулиев входил в список из политзаключенных, составленный азербайджанскими активистами.

Как говорится в решении ЕСПЧ, Гулиев был задержан по подозрению в незаконном владении оружием, однако, по его словам, истинной причиной ареста стало его участие в оппозиционном Национальном совете демократических сил. Меры по обыску и изъятию в автомобиле Гулиева были произведены без постановления суда и без участия адвоката защиты. Кроме того, сам заявитель также не присутствовал во время обыска и изъятия, проведенных в его собственности, говорится в опубликованном 17 февраля решении суда. 

Гулиев жаловался на то, что приговор в отношении него был основан на сфабрикованных доказательствах. В частности, он утверждал, что разбирательство было начато на основании ложных доказательств, что ему не была предоставлена возможность ни эффективно оспорить эти доказательства, ни представить доказательства в свою пользу, и что его аргументы и просьбы были проигнорированы или отклонены без надлежащего обоснования.

Кроме того, у Гулиева в начале досудебного разбирательства у него не было адвоката по собственному выбору, и он не контактировал со своей семьей.

ЕСПЧ счел, что отсутствие надлежащей судебной проверки достоверности доказательств, использованных против заявителя, вызывает серьезные вопросы относительно справедливости разбирательства.  Суд пришел к выводу, что право заявителя эффективно оспаривать доказательства против него, и его право представлять доказательства в свою пользу и право на мотивированное решение не были соблюдены. Право Гулиева на надлежащую юридическую помощь также было нарушено. «Эти факторы в совокупности сделали уголовное разбирательство несправедливым», - говорится в решении ЕСПЧ.  

ЕСПЧ признал нарушение прав Гулиева по ст. 6 Европейской конвенции по правам человека и постановил выплатить ему компенсацию в размере 4 тысяч евро за моральный ущерб и 95 евро на возмещение почтовых расходов.

Представлявший Гулиева в ЕСПЧ адвокат Фуад Агаев в беседе с корреспондентом «Кавказского узла» отметил, что постановление Страсбургского суда подтвердило неправомерность судебных решений по делу Гулиева.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Хаяли Агаева, Айсель Умудова и Айтадж Тапдыг (cлева направо). Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в прогамме Сopilot
09:08, 19 февраля 2026
Арестованные сотрудницы Meydan TV пожаловались на насилие в СИЗО
Руфат Сафаров. Фото: https://moderator.az/
11:59, 18 февраля 2026
ЕСПЧ признал нарушение прав азербайджанского правозащитника Сафарова
Арестованные по делу Meydan TV. Фото и коллаж: Meydan TV https://www.meydan.tv/az/article/meydan-tv-isi-uzr%c9%99-m%c9%99hk%c9%99m%c9%99nin-hazirliq-iclasi-kecirilib/
09:01, 18 февраля 2026
Силовики сочли нарушением протест журналистов Meydan TV в зале суда
Кадр Шахин Шыхлински на судебном заседании в Екатеринбурге по делу об убийстве и покушении на убийство. Фото: Caliber / Telegram-канал
21:53, 17 февраля 2026
Обвинение запросило длительные сроки для членов азербайджанской диаспоры Урала
Рубен Варданян. Фото: Служба государственной безопасности Азербайджана
13:04, 17 февраля 2026
Близкие Варданяна раскритиковали приговор бакинского суда
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
14:27, 2 февраля 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:00, 17 февраля 2026
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Верующий во время молитвы. Фото Елены Синеок, Юга.ру Рамадан

Зарема Мусаева в суде. Скриншот фото в телеграм-канале «Бакар Янгулбаев» Дело Заремы Мусаевой

Конфликт Азербайджана и России. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе ChatGPT. Кризис в отношениях Азербайджана и России

Последние записи в блогах
Фото
16:06, 17 февраля 2026
Ветер с Апшерона
Короля все еще играет свита
Фото
11:37, 10 февраля 2026
Ветер с Апшерона
Американский Южный Кавказ
Фото
14:43, 3 февраля 2026
Ветер с Апшерона
Оно нам не нужно
Все блоги
Аналитика
12:37, 2 февраля 2026
В январе 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погибли три человека
14:14, 5 января 2026
2 человека погибли и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в IV квартале 2025 года
Темы дня
Рынок "Беркат" в Грозном. Стоп-кадр видео "Алёнка Краснодар" / YouTube
19 февраля 2026, 04:16
Распоряжения Кадыровых не помешали торговцам поднять цены на продукты в Рамадан

Диана Ципинова. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
18 февраля 2026, 16:47
Пять адвокатов попросили оставить в силе оправдательный приговор Ципиновой

Руфат Сафаров. Фото: https://moderator.az/
18 февраля 2026, 11:59
ЕСПЧ признал нарушение прав азербайджанского правозащитника Сафарова

Протестующие на проспекте Руставели. Фото: Mindia Gabadze / Publika
17 февраля 2026, 23:57
Протест у парламента Грузии продолжается 447 дней

Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
TRIPP: сможет ли
TRIPP: сможет ли "Маршрут Трампа" примирить Ереван и Баку?
Показать больше