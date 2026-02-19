ЕСПЧ признал нарушение бывшего азербайджанского министра

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Европейский суд по правам человека удовлетворил жалобу бывшего министра внешнеэкономических связей Азербайджана Ниджата Гулиева и постановил выплатить ему компенсации в 4 тысячи евро.

Как писал "Кавказский узел", Ниджата Гулиева, занимавшего должность министра внешних экономических связей Азербайджана в 1993-1995 гг. арестовали 8 августа 2013 года. 2 апреля 2014 Апшеронский районный суд Азербайджана осудил Гулиева на три года. Гулиев заявил, что обвинение было сфабриковано. В августе 2016 года Гулиев вышел на свободу.

Ниджат Гулиев входил в список из политзаключенных, составленный азербайджанскими активистами.

Как говорится в решении ЕСПЧ, Гулиев был задержан по подозрению в незаконном владении оружием, однако, по его словам, истинной причиной ареста стало его участие в оппозиционном Национальном совете демократических сил. Меры по обыску и изъятию в автомобиле Гулиева были произведены без постановления суда и без участия адвоката защиты. Кроме того, сам заявитель также не присутствовал во время обыска и изъятия, проведенных в его собственности, говорится в опубликованном 17 февраля решении суда.

Гулиев жаловался на то, что приговор в отношении него был основан на сфабрикованных доказательствах. В частности, он утверждал, что разбирательство было начато на основании ложных доказательств, что ему не была предоставлена возможность ни эффективно оспорить эти доказательства, ни представить доказательства в свою пользу, и что его аргументы и просьбы были проигнорированы или отклонены без надлежащего обоснования.

Кроме того, у Гулиева в начале досудебного разбирательства у него не было адвоката по собственному выбору, и он не контактировал со своей семьей.

ЕСПЧ счел, что отсутствие надлежащей судебной проверки достоверности доказательств, использованных против заявителя, вызывает серьезные вопросы относительно справедливости разбирательства. Суд пришел к выводу, что право заявителя эффективно оспаривать доказательства против него, и его право представлять доказательства в свою пользу и право на мотивированное решение не были соблюдены. Право Гулиева на надлежащую юридическую помощь также было нарушено. «Эти факторы в совокупности сделали уголовное разбирательство несправедливым», - говорится в решении ЕСПЧ.

ЕСПЧ признал нарушение прав Гулиева по ст. 6 Европейской конвенции по правам человека и постановил выплатить ему компенсацию в размере 4 тысяч евро за моральный ущерб и 95 евро на возмещение почтовых расходов.

Представлявший Гулиева в ЕСПЧ адвокат Фуад Агаев в беседе с корреспондентом «Кавказского узла» отметил, что постановление Страсбургского суда подтвердило неправомерность судебных решений по делу Гулиева.