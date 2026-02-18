Силовики сочли нарушением протест журналистов Meydan TV в зале суда

На заседании суда в Баку журналисты, обвиняемые по делу Meydan TV, выразили протест против отключения микрофонов и запрета находиться рядом с адвокатами. Силовики составили протокол о нарушении порядка.

Как писал "Кавказский узел", 6 февраля подсудимые по делу Meydan TV потребовали разрешить наблюдателям съемку судебного процесса, но получили отказ.

Дело Meydan TV было возбуждено в декабре 2024 года, когда шесть журналистов были задержаны, а затем арестованы по обвинению в контрабанде валюты. Они связали уголовное дело со своей профессиональной деятельностью. К августу 2025 года по делу Meydan TV были арестованы 11 человек 1 . В конце августа стало известно, что расследование завершено, а в деле появился 12-й подозреваемый - фотожурналист Ахмед Мухтар. При этом арестованным журналистам были предъявлены новые обвинения по еще семи уголовным статьям 2 . 12 декабря 2025 года на первом заседании по делу Meydan TV суд отказался закрыть уголовное дело и освободить обвиняемых.

Силовики составили в отношении журналистов, арестованных по делу Meydan TV, протокол из-за протестов в суде. В протоколе указано, что подсудимые препятствовали выступлению прокурора и шумели, стуча руками по стеклянной клетке, сообщило 17 февраля на своем сайте Meydan TV.

Инцидент произошел на заседании, которое состоялось 13 февраля. Во время заседания судья Айтен Алиева не позволяла журналистам говорить и держала их в стеклянной клетке. Это вызвало протест подсудимых, но судья игнорировала их протест в течение всего заседания, и в результате они выражали свое возмущение, стуча по стеклу клетки, пишет издание.

Если наши микрофоны отключат, наши протесты в зале будут продолжаться

"Наш протест был связан с тем, что нас не вывели из стеклянной клетки и не позволили сесть рядом с нашими адвокатами. Этим протоколом они посылают сигнал, что такое же поведение по отношению к нам продолжится в зале суда. Если нас не выведут из стеклянной клетки на следующих заседаниях, если нам не дадут возможности высказаться и если наши микрофоны отключат, наши протесты в зале будут продолжаться в том же духе", - приводится в публикации позиция подсудимых.

Серийные аресты журналистов в Азербайджане В Азербайджане с ноября 2023 года прошла серия арестов журналистов независимых СМИ, по схожему сценарию было возбуждено несколько уголовных дел. О том, что привело к новой волне репрессий против независимой прессы, рассказывается в справке "Кавказского узла".

Напомним, арестованные по делу Meydan TV подверглись преследованию по указанию руководства Азербайджана за журналистскую деятельность, указал ранее один из обвиняемых Шамшад Ага. "У вас нет ни полномочий, ни смелости принимать произвольные решения в любом процессе, контролируемом [президентом страны] Ильхамом Алиевым. В этих процессах и следователь, и прокурор, и судья - Ильхам Алиев", - заявил он суду.

Преследованиям в Азербайджане подверглись журналисты и других СМИ, в том числе Abzas Media, Toplum TV и Kanal-13. 20 июня журналисты и сотрудники Abzas Media были приговорены к лишению свободы на сроки от 7,5 года до 9 лет. В суде они отвергли обвинения, подчеркнув, что их преследуют за профессиональную деятельность и расследование случаев коррупции.

Число политзаключенных в Азербайджане достигло в 2024 году пика за 23 года членства страны в Совете Европы, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о рекордном числе политзеков в Азербайджане". При этом власти Азербайджана отрицают наличие в стране политзаключенных.