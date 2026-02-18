×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
09:01, 18 февраля 2026

Силовики сочли нарушением протест журналистов Meydan TV в зале суда

Арестованные по делу Meydan TV. Фото и коллаж: Meydan TV https://www.meydan.tv/az/article/meydan-tv-isi-uzr%c9%99-m%c9%99hk%c9%99m%c9%99nin-hazirliq-iclasi-kecirilib/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

На заседании суда в Баку журналисты, обвиняемые по делу Meydan TV, выразили протест против отключения микрофонов и запрета находиться рядом с адвокатами. Силовики составили протокол о нарушении порядка.

Как писал "Кавказский узел", 6 февраля подсудимые по делу Meydan TV потребовали разрешить наблюдателям съемку судебного процесса, но получили отказ.

Дело Meydan TV было возбуждено в декабре 2024 года, когда шесть журналистов были задержаны, а затем арестованы по обвинению в контрабанде валюты. Они связали уголовное дело со своей профессиональной деятельностью. К августу 2025 года по делу Meydan TV были арестованы 11 человек . В конце августа стало известно, что расследование завершено, а в деле появился 12-й подозреваемый - фотожурналист Ахмед Мухтар. При этом арестованным журналистам были предъявлены новые обвинения по еще семи уголовным статьям . 12 декабря 2025 года на первом заседании по делу Meydan TV суд отказался закрыть уголовное дело и освободить обвиняемых.

Силовики составили в отношении журналистов, арестованных по делу Meydan TV, протокол из-за протестов в суде. В протоколе указано, что подсудимые препятствовали выступлению прокурора и шумели, стуча руками по стеклянной клетке, сообщило 17 февраля на своем сайте Meydan TV.

Инцидент произошел на заседании, которое состоялось 13 февраля. Во время заседания судья Айтен Алиева не позволяла журналистам говорить и держала их в стеклянной клетке. Это вызвало протест подсудимых, но судья игнорировала их протест в течение всего заседания, и в результате они выражали свое возмущение, стуча по стеклу клетки, пишет издание.

Если наши микрофоны отключат, наши протесты в зале будут продолжаться

"Наш протест был связан с тем, что нас не вывели из стеклянной клетки и не позволили сесть рядом с нашими адвокатами. Этим протоколом они посылают сигнал, что такое же поведение по отношению к нам продолжится в зале суда. Если нас не выведут из стеклянной клетки на следующих заседаниях, если нам не дадут возможности высказаться и если наши микрофоны отключат, наши протесты в зале будут продолжаться в том же духе", - приводится в публикации позиция подсудимых.

Ульви Гасанли, Севиндж Вагифгызы и Мохаммед Кекалов (вверху слева направо) Азиз Оруджев, Шамо Эминов, Хафиз Бабалы, Наргиз Абсаламова, Эльнара Гасымова (слева направо). Коллаж
13:05 23.12.2025
Серийные аресты журналистов в Азербайджане
В Азербайджане с ноября 2023 года прошла серия арестов журналистов независимых СМИ, по схожему сценарию было возбуждено несколько уголовных дел. О том, что привело к новой волне репрессий против независимой прессы, рассказывается в справке "Кавказского узла".

Напомним, арестованные по делу Meydan TV подверглись преследованию по указанию руководства Азербайджана за журналистскую деятельность, указал ранее один из обвиняемых Шамшад Ага. "У вас нет ни полномочий, ни смелости принимать произвольные решения в любом процессе, контролируемом [президентом страны] Ильхамом Алиевым. В этих процессах и следователь, и прокурор, и судья - Ильхам Алиев", - заявил он суду.

Преследованиям в Азербайджане подверглись журналисты и других СМИ, в том числе Abzas Media, Toplum TV и Kanal-13. 20 июня журналисты и сотрудники Abzas Media были приговорены к лишению свободы на сроки от 7,5 года до 9 лет. В суде они отвергли обвинения, подчеркнув, что их преследуют за профессиональную деятельность и расследование случаев коррупции.

Число политзаключенных в Азербайджане достигло в 2024 году пика за 23 года членства страны в Совете Европы, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о рекордном числе политзеков в Азербайджане". При этом власти Азербайджана отрицают наличие в стране политзаключенных.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Кадр Шахин Шыхлински на судебном заседании в Екатеринбурге по делу об убийстве и покушении на убийство. Фото: Caliber / Telegram-канал
21:53, 17 февраля 2026
Обвинение запросило длительные сроки для членов азербайджанской диаспоры Урала
Рубен Варданян. Фото: Служба государственной безопасности Азербайджана
13:04, 17 февраля 2026
Близкие Варданяна раскритиковали приговор бакинского суда
Рубен Варданян. Фото: https://musavat.biz/ru
11:07, 17 февраля 2026
Варданян осужден на 20 лет лишения свободы
Руфат Сафаров. Фото: https://jam-news.net/ru
10:30, 17 февраля 2026
Руфат Сафаров назвал свое уголовное дело местью за правозащитную работу
Вынужденные переселенцы готовятся вернуться в Агдам. 17 февраля 2026 года. Фото: Report https://report.az/ru/vnutrennyaya-politika/v-gorod-agdam-vyehala-ocherednaya-gruppa-byvshih-vynuzhdennyh-pereselencev
07:32, 17 февраля 2026
120 азербайджанских семей возвращены в Агдам
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
14:27, 2 февраля 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:00, 17 февраля 2026
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Зарема Мусаева в суде. Скриншот фото в телеграм-канале «Бакар Янгулбаев» Дело Заремы Мусаевой

Обвиняемые в военном суде Азербайджана, 17 января 2025 года. Скриншот видеозаписи https://am.sputniknews.ru/20250117/poyavilis-detali-pervogo-zasedaniya-v-baku-po-delu-byvshikh-liderov-nagornogo-karabakha-84880666.html Варданян и 15 руководителей Карабаха: главное о судах в Баку

Флаги. Иллюстрация "Кавказского узла" созданная при помощи программы Сopilot Баку и Москва: напряжение нарастает

Последние записи в блогах
Фото
16:06, 17 февраля 2026
Ветер с Апшерона
Короля все еще играет свита
Фото
11:37, 10 февраля 2026
Ветер с Апшерона
Американский Южный Кавказ
Фото
14:43, 3 февраля 2026
Ветер с Апшерона
Оно нам не нужно
Все блоги
Аналитика
12:37, 2 февраля 2026
В январе 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погибли три человека
14:14, 5 января 2026
2 человека погибли и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в IV квартале 2025 года
Темы дня
Протестующие на проспекте Руставели. Фото: Mindia Gabadze / Publika
17 февраля 2026, 23:57
Протест у парламента Грузии продолжается 447 дней

Стоп-кадр: "Чрезвычайная ситуация на территории газонакопительной станции в Новом Хушете". Фото: "Молодежка" / Telegram-канал
17 февраля 2026, 19:16
Задержан подозреваемый в гибели человека при пожаре в Махачкале

Южный окружной военный суд. Фото: www.donland.ru
17 февраля 2026, 16:58
Родственник Мовсара Коттоева осужден по делу о помощи боевикам

Задержание выходца из Чечни в Армении. Скриншот видео https://www.police.am/news/view/police100226.html
17 февраля 2026, 14:04
Уроженец Чечни депортирован из Армении после угроз убийством дочери

Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
TRIPP: сможет ли
TRIPP: сможет ли "Маршрут Трампа" примирить Ереван и Баку?
Показать больше