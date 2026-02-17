×

Главная   /   Лента новостей
07:32, 17 февраля 2026

120 азербайджанских семей возвращены в Агдам

Вынужденные переселенцы готовятся вернуться в Агдам. 17 февраля 2026 года. Фото: Report https://report.az/ru/vnutrennyaya-politika/v-gorod-agdam-vyehala-ocherednaya-gruppa-byvshih-vynuzhdennyh-pereselencev

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В город Агдам сегодня вернулись члены 120 азербайджанских семей, уехавших оттуда во время карабахского конфликта.

Как писал "Кавказский узел", к 24 декабря 2025 года в 31 населённый пункт в бывшей зоне карабахского конфликта были возвращены 6206 семей (24 729 человек).

Азербайджанцы из населенных пунктов Карабаха вынужденно покинули свои дома после начала первой карабахской войны. Возвращение переселенцев началось после того, как Азербайджан взял под контроль эти территории.

Сегодня в город Агдам возвращены 120 семей (419 человек) бывших вынужденных переселенцев, сообщает АПА.

Эти семьи ранее временно проживали в различных регионах республики - в основном в общежитиях, санаториях и административных зданиях, пишет Report.

Bынужденные переселенцы, проживавшие в общежитии лицея в Баку, жаловались на бытовые условия. B здании было расселено более 30 семей из Зангеланского и Джебраильского районов. На "Кавказском узле" опубликован фоторепортаж Азиза Каримова "Общежитие для вынужденных переселенцев из зоны карабахского конфликта в Баку".

Фазиля Новрузова рассказала, что мечтала вернуться в родной город. "В 23 года я была вынуждена покинуть Агдам. А сейчас возвращаюсь вместе с детьми", - приводит ее слова агентство.

Мы ждали этого дня 33 года

"Мы ждали этого дня 33 года, и я переполнена радостью. Слава Богу, что этот день настал, и мы возвращаемся на нашу родную землю", - цитирует агентство другую вынужденную переселенку Джейран Гусейнову, которая сегодня возвращается в Агдам.

Напомним, 19-20 сентября 2023 года Азербайджан провел масштабные боевые действия и взял под контроль территорию Нагорного Карабаха, после чего начался массовый исход армянского населения. К 7 октября 2023 года в Армению прибыли 100 632 вынужденных переселенца из Нагорного Карабаха, а к сентябрю 2024 года в регионе осталось только 14 армян. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах".

Азербайджанские переселенцы пожаловались на сложности возвращения в Карабах. В частности, они отметили, что в Физули не хватает рабочих мест. Люди ищут возможности вернуться в родные места, но на территориях, перешедших под контроль Азербайджана, пока не урегулированы вопросы собственности, отметили переселенцы.

Опрошенные "Кавказским узлом" азербайджанские аналитики указали, что просто дать жилье вернувшимся в свои города вынужденным переселенцам недостаточно. Власти должны создать рабочие места и построить инфраструктуру, подчеркнули они.

Автор: "Кавказский узел"

