08:56, 15 февраля 2026

Арестованный азербайджанский оппозиционер объявил голодовку

Вугар Гадирли. Фото: https://www.operativtv.com/axcp-fali-vuqar-qdirli-saxlanilib.html

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Член партии Народного фронта Азербайджана Вугар Гадирли объявил в изоляторе голодовку в знак протеста против уголовного преследования. Арестованному не передают лекарства, в которых он нуждается, рассказали его близкие. 

Как писал "Кавказский узел", 12 декабря 2025 года силовики в Имишлинском районе задержали члена партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Вугара Гадирли, у него дома и по месту работы (в кафе) прошли обыски. На следующий день Гадирли был арестован по обвинению в незаконном хранении огнестрельного оружия.

Это ложное обвинение, заявили однопартийцы. "Во время обыска в доме у него «обнаружили» оружие, которое, по словам родных, Вугару Гадирли подложили сами полицейские в штатском", - пояснил "Кавказскому узлу" глава пресс-службы партии Натиг Адилов.

Арестованный Вугар Гадирли (Гадиров) начал голодовку, сообщило 14 февраля на своем сайте Meydan TV со ссылкой на семью оппозиционера.

По словам родственников, Вугару Гадирли предъявлены новые обвинения по уголовному делу. Он начал голодовку в знак протеста, поскольку не признаёт предъявленных обвинений.

Близкие Гадирли отметили, что, несмотря на его проблемы со здоровьем, сотрудники изолятора, в котором он содержится, не позволили ему получить привезенные лекарства.

Подробностей новых обвинений Гадирли издание не привело, напомнив, что тот обвиняется в незаконном хранении оружия.

Отметим, что в ноябре 2025 года сотрудники Службы госбезопасности задержали лидера ПНФА Али Керимли и его советника Мамеда Ибрагима. Оба оппозиционера были арестованы. Керимли обвинен по статье 278.1 УК Азербайджана . Он отверг обвинение и назвал свое уголовное дело политическим преследованием. 9 февраля срок ареста Керимли был продлен на четыре месяца.

12 февраля Служба госбезопасности заявила о раскрытии заговора против властей страны с участием бывших высокопоставленных лиц страны и представителей азербайджанской оппозиции. В числе фигурантов дела названы бывший глава администрации президента Рамиз Мехтиев и Али Керимли.

В 2025 году азербайджанские власти усилили репрессии против партии Народного фронта Азербайджана, и кульминацией этих процессов стали аресты Али Керимли и его соратников, заявили ранее в ПНФА.

ПНФА стала мишенью властей Азербайджана из-за последовательной борьбы против усиления авторитаризма и коррупции в стране. При этом в Азербайджане нет другой партии, которая в последние 20 лет также "перманентно подвергалась давлению, преследованиям, репрессиям", рассказал "Кавказскому узлу" председатель Национального совета демократических сил Джамиль Гасанли.

Число политзаключенных в Азербайджане достигло в 2024 году пика за 23 года членства страны в Совете Европы, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о рекордном числе политзеков в Азербайджане". При этом власти Азербайджана отрицают наличие в стране политзаключенных.

Автор: "Кавказский узел"

