Глава молодежного комитета ПНФА арестован на 20 суток

Суд в Баку арестовал главу молодежного комитета партии Народного фронта Азербайджана Эмиля Салима на 20 суток, соратники назвали арест политически мотивированным.

Как писал "Кавказский узел", в ноябре прошлого года сотрудники Службы госбезопасности задержали Али Керимли и его советника - члена президиума партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Мамеда Ибрагима. Оба оппозиционера были арестованы на 2,5 месяца. Керимли обвинен по статье 278.1 УК Азербайджана (действия, направленные на насильственный захват власти или насильственное изменение конституционного строя государства). Он отверг обвинение и назвал свое уголовное дело политическим преследованием. 9 февраля срок ареста Керимли был продлен на четыре месяца. 12 февраля Служба госбезопасности Азербайджана заявила о раскрытии заговора против властей страны с участием бывших высокопоставленных лиц страны и представителей азербайджанской оппозиции. В числе фигурантов дела названы бывший глава администрации президента Рамиз Мехтиев и лидер ПНФА Али Керимли.

Ясамальский районный суд Баку 13 февраля принял решение об аресте главы молодежного комитета Партии Народного фронта Азербайджана Эмиля Салима на 20 суток, признав его виновным по статье 388-1.1.1 КоАП Азербайджана (размещение или непрепятствование распространению запрещенной информации на информационном интернет-ресурсе), сообщили корреспонденту «Кавказского узла» в пресс-службе ПНФА.

«Судя, по всему, Эмилю Салиму вменили в вину его публикации в интернете. Мы пока не знаем конкретно, о каком посте речь идет. Но мы убеждены, что обвинение надуманно. Эмиль всегда корректен и никогда не позволял себе неэтичные или запрещенные законом публикации. Аресты членов ПНФА и других активистов по статье 388-1.1.1 КоАП стали трендом в последнее время», - сказал представитель партии.

Глава Бинагадинской районной организации ПНФА Рамид Нагиев рассказал корреспонденту "Кавказского узла" подробности задержания Салима.

«Автомобиль, которым управлял Эмиль, с утра преследовали неизвестные лица. Через некоторое время они, создав аварийную ситуацию, преградили путь Эмилю. Они представились сотрудниками прокуратуры. Эмиль потребовал от них предъявить документы, они не сделали этого. Далее они задержали машину Эмиля, уже задействовав сотрудников дорожной полиции. Эмилю сказали, что он должен последовать за ними, заявив, что через два часа его отпустят. Однако потом выяснилось, что без всяких оснований Эмиля арестовали», - рассказал Нагиев.

Получить комментарии в МВД не удалось. Дежурный по Ясамальскому суду подтвердил информацию об аресте Салима на 30 суток.

Член Бинагадинского районного отделения ПНФА Теймур Салахов 17 января был арестован в административном порядке на 10 суток в Гейчайском районе страны. А 19 января на 15 суток в Евлахском районе был арестован член этой районной организации партии Шамиль Джафаров. В партии заявили об аресте их за комментарии в социальных сетях и расценили это политически мотивированные наказания.