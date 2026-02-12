Азербайджанская активистка отвергла обвинения в незаконном получении грантов

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Баку начался суд над Мехрибан Рагимли, обвиняемой в незаконном получении грантов. Она отвергла обвинения, сообщив, что на протяжении 17 лет получала от зарубежной неправительственной организации зарплату, оформленную по законам Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", в январе 2024 года в Азербайджане были заблокированы банковские счета консультанта зарубежной организации Мехрибан Рагимли. Она сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что обнаружила это, когда обратилась в банк, чтобы снять со счета начисленную зарплату.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Намига Керимова 11 февраля состоялось подготовительное заседание по делу активистки Мехрибан Рагимли, многие годы работавшей консультантом неправительственной организации. Она привлечена к уголовной ответственности по так называемому делу против местных и иностранных НПО, расследуемому в следственном управлении Генеральной прокуратуры Азербайджана.

В Азербайджане в 2025 году в финансовых преступлениях обвинены десять руководителей неправительственных организаций. Это связано с возобновлением уголовного производства по делу против "ряда местных и иностранных НПО", начатому еще в 2014 году. Летом 2014 года Генпрокуратура Азербайджана заявила о возбуждении уголовных дел против целого ряда местных НПО, филиалов и представительств иностранных НПО о злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге. В начале августа 2014 года по требованию Генпрокуратуры были арестованы банковские счета шести местных и одной международной некоммерческой организации. По данным активистов, заморожены счета более 20 местных и иностранных НПО.

Против Рагимли, которая находится под "полицейским надзором", выдвинуты обвинения по статье 193-1.3.2 (легализация в крупном размере имущества, полученного преступным путем), статье 308 (злоупотребление должностными полномочиями) и статье 313 (должностной подлог) УК Азербайджана, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Джавад Джавадов.

Однако, по его словам, обвинения необоснованны, и защита на подготовительном заседании ходатайствовала о прекращении уголовного дела.

Как пояснил адвокат, следствие представило средства, полученные Рагимли в качестве зарплаты, как "гранты".

"Мехрибан Рагимли не участвовала в заключении грантовых соглашений, не получала и не распределяла гранты, не обладала полномочиями по приему либо переводу грантовых средств на банковские счета. Она выполняла исключительно функции консультанта, получая заработную плату по договору оказания услуг", - отметил Джавадов.

При этом, добавил адвокат, зарплату Рагимли получала вполне на законных основаниях, своевременно оплачивала налоги, платежи по обязательному социальному страхованию.

"Но даже если бы Мехрибан Рагимли получала бы гранты, то все равно эти действия не создавали бы состава преступления. Ибо нарушение требований, связанных с грантами, влечет только административную ответственность", - сказал Джавадов.

Еще одно ходатайство адвоката касалось изменения меры пресечения.

Отметив, что на период следствия в отношении Рагимли была избрана мера пресечения в виде передачи под надзор полиции, адвокат просил сменить ее на "подписку о невыезде", которая накладывает меньше ограничений.

Сама Рагимли в беседе с корреспондентом "Кавказского узла" отметила, что сотрудничала с зарубежной неправительственной организацией с 2008 года и никогда не получала от него грантов. Ее сотрудничество основывалось на договоре об услугах, составленном в соответствии с законодательством Азербайджана. По словам Рагимли, она исправно платила налоги и платежи по обязательному социальному страхованию.

"Разве может быть грантом выплата сотруднику ежемесячно в течение 17 лет одной и той же суммы", - сказала Рагимли.

Уголовное дело и многочисленные допросы подорвали ее здоровье. "Вместо того чтобы направлять свой потенциал на развитие гражданского общества, страны, я последние два года моей жизни практически проводила в полиции, прокуратуре и судах.

Я продолжаю подвергаться бесчисленным допросам на судебных заседаниях по поводу себя и наших партнеров. Я похудела на 16 килограммов, из-за стресса у меня появился сахарный диабет. Врачи даже пытались контролировать уровень сахара с помощью инъекций инсулина четыре раза в день, теперь мы пытаемся снова отрегулировать его с помощью лекарств и прогулок. Я не жалуюсь, я только горжусь тем, что сделала, и благодарю Бога за то, что он дал мне возможность поддерживать замечательные инициативы, которые повлияют на жизнь людей в моей жизни", - рассказала Рагимли.

Суд, не удовлетворив ни одно из ходатайств, принял дело в производство.

Судебное следствие назначено на 25 февраля, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник Бакинского суда по тяжким преступлениям.

Представители стороны обвинения оказались не доступны для комментариев.

"Уголовное дело против местных и иностранных НПО было открыто еще в 2014 году. Тогда прошла волна арестов известных правозащитников. Впоследствии их досрочно освободили, дело приостановили. Но в марте этого года дело возобновили, оно обрело масштаб кампании против остатков гражданского общества. К следствию было привлечено более 100 человек, в числе которых были даже представители провластных НПО, а также сотрудники представительств международных донорских организаций. Большинство было допрошено с предупреждением о новых вызовах, но более 10 лицам были предъявлены обвинения, некоторым заочно, поскольку они успели покинуть страну", - ранее сказал корреспонденту "Кавказского узла" эксперт в области права, пожелавший остаться неназванным.