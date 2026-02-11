Обвинитель запросил для политолога Гасымлы 13 лет заключения

Суд в Баку завершил следствие по делу политолога Азера Гасымлы, обвиняемого в вымогательстве. Прокурор попросил приговорить подсудимого к 13 годам лишения свободы.

Как писал "Кавказский узел", суд в Баку с июля 2025 года рассматривает дело директора Института политического менеджмента, политолога Азера Гасымлы, обвиняемого в вымогательстве и угрозах. 10 сентября Гурбанали Юсифов, обвинивший Гасымлы в вымогательстве, не смог пояснить в суде утверждения из собственных заявлений о том, что Гасымлы якобы настраивал его "против государственности".

Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям было объявлено о завершении судебного следствия по делу директора Института политического менеджмента, политолога Азера Гасымлы, сообщает АПА.

Прокурор в своем выступлении запросил для Гасымлы 13 лет лишения свободы. Потерпевший заявил, что согласен с позицией прокурора, а сторона защиты попросила дать ей время для выступления. Следующее заседание назначено на 25 февраля, пишет агентство.

Напомним, 8 декабря 2024 года Азер Гасымлы был задержан по подозрению в вымогательстве у Гурбанали Юсифова. Суд заключил политолога под стражу. В материалах дела утверждается, что Гасымлы одолжил деньги Юсифову и его семье, а потом требовал вернуть одолженные средства.

Азер Гасымлы связал уголовное преследование со своей общественно-политической деятельностью, и назвал уголовное дело сфабрикованным по политическому заказу. Он отверг все обвинения.