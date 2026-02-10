Завершено судебное следствие по делу Варданяна

Суд в Баку объявил завершенным разбирательство по делу бывшего карабахского госминистра Рубена Варданяна, обвиняемого в военных преступлениях.

Как писал "Кавказский узел", 18 декабря 2025 года на заседании Бакинского военного суда прокурор предложил приговорить бывшего госминистра Нагорного Карабаха Рубена Варданяна к пожизненному лишению свободы. Процесс не соответствует критериям справедливого суда, указал Варданян.

Бакинский военный суд рассматривает дело Рубена Варданяна с января 2025 года. Предъявленные Варданяну обвинения, в том числе в военных преступлениях, предусматривают до пожизненного заключения. 1 30 декабря 2025 года стало известно, что процесс отложен на неопределенный срок, так как судебная коллегия удалилась на совещание по уголовному делу 15 карабахских лидеров. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Варданян и 15 руководителей Карабаха: главное о судах в Баку".

Сегодня на заседании суда по делу Рубена Варданяна слово было предоставлено защите. После заключительного выступления стороны защиты и самого обвиняемого председательствующий судья Зейнал Агаев обратился к сторонам обвинения и защиты с вопросом, представят ли они вариант проекта окончательного решения суда.

Стороны заявили, что не будут представлять проект окончательного решения, после чего председательствующий судья объявил об окончании судебного разбирательства, сообщает АПА.

Суд удалился на совещание для вынесения окончательного решения, которое будет объявлено "по возвращении с совещания", говорится в публикации.

Эту же информацию сегодня изложило другое провластное агентство Trend. В публикациях не уточняется, когда суд планирует огласить свое решение, и не приведены подробности сегодняшних выступлений адвокатов и подсудимого.

В том же суде с января 2025 года рассматривалось дело 15 бывших руководителей и жителей Нагорного Карабаха, задержанных в сентябре-октябре 2023 года. Им были предъявлены обвинения в военных преступлениях против Азербайджана и азербайджанского народа по 20 статьям Уголовного кодекса. Все подсудимые отказались признать вину, но 5 февраля суд приговорил их к пожизненным и длительным срокам лишения свободы. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о приговорах бывшим лидерам Нагорного Карабаха".

Напомним, Рубен Варданян лишь в сентябре 2022 года объявил о решении отказаться от российского гражданства и переехать в Нагорный Карабах. Он объяснил это желанием поддержать местных жителей, находящихся "в тяжелом психологическом состоянии". В октябре 2022 года Варданян согласился возглавить правительство, а госминистром стал 4 ноября 2022 года. Защита Варданяна указывала, что обвинение инкриминирует Варданяну события, которые произошли в том числе за много лет до его приезда в Карабах.

Об этом же давали показания в суде и признанные потерпевшими граждане Азербайджана. В частности, потерпевшие рассказали об обстрелах в Кельбаджарском районе, который перешел под контроль Баку по итогам 44-дневной войны 2020 года, и в Зангиланском районе, который также был занят Азербайджаном в 2020 году.

На заседании 9 декабря 2025 года потерпевшие дали в суде показания об обстрелах армянскими подразделениями Лачина, который перешел под контроль Баку еще до того, как Рубен Варданян стал карабахским чиновником.