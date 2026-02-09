Житель Дербента осужден по статье об экстремизме
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Суд в Махачкале назначил условный срок жителю Дербента, признав его виновным в публичных призывах к экстремизму через интернет.
Уголовное дело против жителя Дербента Джафарова было возбуждено сотрудниками республиканского управления ФСБ.
Джафарову вменили публичные призывы к экстремизму и пропаганду вражды и насилия по религиозному признаку (часть 2 статьи 280 УК России предусматривает до пяти лет лишения свободы или принудительных работ). Согласно версии обвинения, Джафаров разместил на своей публичной странице в соцсети во "ВКонтакте" аудиозаписи с призывами к экстремистской деятельности, сообщил сегодня Telegram-канале "Криминальная хроника", который ведет глава пресс-службы МВД Дагестана Гаяна Гариева.
Советский районный суд Махачкалы признал Джафарова виновным и приговорил его к полутора годам лишения свободы условно. В течение года после освобождения ему запрещено публиковать материалы в интернете.
В сообщении не уточняется, признал ли Джафаров свою вину, и чем было мотивировано назначение условного наказания.
Согласно картотеке суда, последнее дело по статье о призывах к экстремизму слушалось с 29 сентября по 20 октября 2025 года, приговор обвиняемому был вынесен за два заседания. Данные обвиняемого в карточке дела скрыты. Пресс-служба республиканского управления ФСБ не приводит полное имя осужденного, называя лишь инициалы Джафарова; данные человека с такой фамилией и инициалами отсутствуют в реестре террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
"Кавказский узел" писал, что в декабре суд в Астрахани приговорил к полутора годам колонии-поселения 24-летнего местного жителя, который придерживался праворадикальных взглядов.
