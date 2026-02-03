×

Кавказский узел

Лента новостей
19:32, 3 февраля 2026

Житель Дагестана осужден по делу о ячейке экстремистской организации

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Каспийске приговорил к двум годам колонии местного жителя Закарью Исмаилова, признав его причастным к деятельности запрещенной экстремистской организации "Ат-Такфир валь-Хиджра"*. 

Организация "Ат-Такфир валь-Хиджра"* (обвинение в неверии и хиджра) появилась в Египте и получила распространение на Северном Кавказе, особенно в Кабардино-Балкарии в 1997-1998 годах. Сторонники организации относятся к салафитскому течению в исламе и отличаются жесткими требованиями к единоверцам, говорится в материале "Кавказского узла" "Кабардино-Балкария: На пути к катастрофе. Предпосылки вооруженного выступления в Нальчике 13-14 октября 2005 года". "Ат Такфир валь-Хиджра"* не пользуется популярностью у жителей Северного Кавказа и не брала на себя ответственности за теракты в России, указали летом 2024 года опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

О приговоре жителю Дагестана, которого силовики сочли участником деятельности запрещенной организации, сообщило сегодня республиканское управление ФСБ. 

Согласно версии обвинения, Исмаилов, “принимал участие в пропагандистских собраниях региональной ячейки” запрещенной организации. “Поддерживал ее идеологию, нацеленную на подрыв конституционного строя, устоев и безопасности государства, оказывал финансовую помощь членам сообщества”, - цитирует сообщение силовиков РИА “Дагестан”. 

Суд назначил Исмаилову два года колонии строгого режима, запретив ему участвовать в деятельности негосударственных общественных и политических организаций в течение трех лет после освобождения. 

Дело рассматривал Каспийский городской суд. Согласно карточке дела на сайте суда, процесс против Закарьи Исмаилова, обвиненного в участии в  деятельности экстремистской организации начался в июне 2025 года. Приговор ему был вынесен в декабре, данных об обжаловании приговора нет. 

Примечательно, что данные Закарьи Исмаилова отсутствуют в реестре террористов и экстремистов на сайте Росфинмониторинга, куда имена обвиняемых по соответствующим статьям часто вносятся еще до вынесения приговоров судом. 

* организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена в России судом.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

