Минцифры Дагестана анонсировало отключения мобильного интернета

Из-за подготовки к праздничным мероприятиям работа мобильного интернета в Дагестане будет ограничена 7 и 9 мая, заявило Минцифры республики.

Как писал "Кавказский узел", в начале 2025 года отключения мобильного интернета затронули разные регионы юга России, в том числе Дагестан. 9 мая 2025 года жители Махачкалы на фоне перебоев со связью и мобильным интернетом столкнулись с проблемами при вызове такси и скачком цен на перевозку пассажиров.

Минцифры Дагестана 6 мая распространило предупреждение о возможных ограничениях в работе мобильного интернета на фоне подготовки к празднованию дня Победы.

Согласно сообщению ведомства, “временные перебои в работе мобильного интернета” возможны 7 и 9 мая. Меры связаны с подготовкой праздничных мероприятий и “направлены на обеспечение безопасности”, говорится в сообщении официального Telegram-канала ведомства.

Власти других регионов Северного Кавказа не распространяли подобных предупреждений. В частности, глава Северной Осетии Сергей Меняйло, который анонсировал ограничения ко дню Победы годом ранее, пока не публиковал в своем официальном канале сообщений об ожидаемых проблемах со связью во время праздничных мероприятий.

Регулярные шатдауны мобильного интернета стали частью повседневной жизни россиян год назад, с 5 мая 2025 года, обратил внимание Telegram-канал "На связи", отслеживающий сбои в работе телекоммуникаций.

По информации канала, ровно через год “власти ввели новое ограничение и теперь отключают еще и SMS-сообщения. “Пока что мы смогли точно подтвердить проблему в Москве и Московской области, но есть и подозрения из других мест: всего в 21 регионе операторы связи и банки разослали уведомления о возможном ограничении SMS”, – говорится в публикации канала от 6 мая.

Проект опубликовал ТОП-5 регионов, где с 5 мая 2025 года по 5 мая 2026 года чаще всего фиксировались частичные региональные шатдауны – ухудшения качества связи вплоть до полного ее отключения. Вторую строчку в этом рейтинге заняла Ростовская область, где за год были зафиксированы не менее 327 случаев ограничений, включая “полные шатдауны” – ситуации, когда без интернета остается целый населенный пункт.