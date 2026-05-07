×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
01:52, 7 мая 2026

Минцифры Дагестана анонсировало отключения мобильного интернета

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Из-за подготовки к праздничным мероприятиям работа мобильного интернета в Дагестане будет ограничена 7 и 9 мая, заявило Минцифры республики.

Как писал "Кавказский узел", в начале 2025 года отключения мобильного интернета затронули разные регионы юга России, в том числе Дагестан. 9 мая 2025 года жители Махачкалы на фоне перебоев со связью и мобильным интернетом столкнулись с проблемами при вызове такси и скачком цен на перевозку пассажиров.

Минцифры Дагестана 6 мая распространило предупреждение о возможных ограничениях в работе мобильного интернета на фоне подготовки к празднованию дня Победы. 

Согласно сообщению ведомства, “временные перебои в работе мобильного интернета” возможны 7 и 9 мая. Меры связаны с подготовкой праздничных мероприятий и “направлены на обеспечение безопасности”, говорится в сообщении официального Telegram-канала ведомства. 

Власти других регионов Северного Кавказа не распространяли подобных предупреждений. В частности, глава Северной Осетии Сергей Меняйло, который анонсировал ограничения ко дню Победы годом ранее, пока не публиковал в своем официальном канале сообщений об ожидаемых проблемах со связью во время праздничных мероприятий. 

Регулярные шатдауны мобильного интернета стали частью повседневной жизни россиян год назад, с 5 мая 2025 года, обратил внимание Telegram-канал "На связи", отслеживающий сбои в работе телекоммуникаций. 

По информации канала, ровно через год “власти ввели новое ограничение и теперь отключают еще и SMS-сообщения. “Пока что мы смогли точно подтвердить проблему в Москве и Московской области, но есть и подозрения из других мест: всего в 21 регионе операторы связи и банки разослали уведомления о возможном ограничении SMS”, – говорится в публикации канала от 6 мая. 

Проект опубликовал ТОП-5 регионов, где с 5 мая 2025 года по 5 мая 2026 года чаще всего фиксировались частичные региональные шатдауны – ухудшения качества связи вплоть до полного ее отключения. Вторую строчку в этом рейтинге заняла Ростовская область, где за год были зафиксированы не менее 327 случаев ограничений, включая “полные шатдауны” – ситуации, когда без интернета остается целый населенный пункт.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
22:01, 6 мая 2026
Военный из Астраханской области убит на Украине
21:29, 6 мая 2026
Пропавшие туристки из Астрахани найдены в Карачаево-Черкесии
20:24, 6 мая 2026
Житель Астрахани задержан по подозрению в пособничестве спецслужбам Украины
19:52, 6 мая 2026
Арестован подозреваемый по делу о коррупции в кубанском стройуправлении
12:06, 6 мая 2026
Вертолет привлечен к поискам туристок в горах Карачаево-Черкесии
09:18, 6 мая 2026
Арестованы задержанные по делу о террористической ячейке в Анапе
Все события дня
Новости
Военная операция на Украине. Стоп-кадр видео Минобороны РФ https://z.mil.ru/spec_mil_oper/media/video/watch.htm?id=18838@morfVideoAudioFile
14:50, 26 апреля 2026
Число убитых на Украине бойцов с юга России достигло 9050
Участники боевых действий на Украине. Фото: пресс-служба Минобороны России
08:58, 13 апреля 2026
Число убитых на Украине бойцов с юга России достигло 9000
Следственный изолятор. Фото: Елена Синеок / Юга.Ру
01:55, 9 апреля 2026
Близкие заключенных таганрогского СИЗО опасаются за их здоровье
Следственный изолятор. Фото Елены Синеок, Юга.Ру.
22:08, 7 апреля 2026
Уроженцы Кавказа объявили голодовку в СИЗО Таганрога
Судейский молоток. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
11:08, 2 апреля 2026
Лишение свободы за комментарии и посты вошло в рутину судов на юге России
Персоналии
Никол Пашинян. Фото: https://www.primeminister.am/
12:01, 6 мая 2026
Пашинян Никол Владимирович
Федор Щукин. Кадр видеюосюжета РГВК Дагестан.
11:35, 5 мая 2026
Щукин Федор Вячеславович
Сергей Меликов. Фото http://www.riadagestan.ru/
11:55, 4 мая 2026
Меликов Сергей Алимович
Справочник
Выборы в Армении. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении

Туапсе. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot Пожары и "нефтяные дожди": главное об экокатастрофе в Туапсе

Мазут на пляже. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Photoshop Разлив мазута в Черном море

Последние записи в блогах
Фото
21:47, 25 апреля 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Несчастный случай в Махачкале. Вдова добивается компенсации
Фото
13:21, 12 апреля 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
«Чудеса» медицины. Жительница Дагестана судится с больницей
Фото
18:28, 1 апреля 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Дело о загрязнении Каспия
Все блоги
Аналитика
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
14:56, 3 апреля 2026
В марте 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России погиб 1 человек
Темы дня
Саид-Ахмед Висангириев. Фото: https://t.me/chechnyatoday/32211
07 мая 2026, 00:53
Родные Висангириева добились свидания с ним в колонии

Севиндж Вагифгызы и Фарид Мехрализаде. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
06 мая 2026, 15:59
Сенат США призвал освободить журналистов из Азербайджана и Грузии

Вагоны с российским зерном. Фото: Report https://report.az/ru/biznes/tranzitom-cherez-azerbajdzhan-v-armeniyu-otpravitsya-ocherednaya-partiya-udobrenij-i-zerna
06 мая 2026, 11:13
Партия российского зерна и удобрений отправлена из Баку в Армению

Осужденный на фоне здания суда. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
06 мая 2026, 10:15
Компаньон краснодарского судьи Чернова признан виновным в мошенничестве

Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Показать больше