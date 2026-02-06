Житель Буйнакска приговорен к длительному сроку по делу о содействии боевикам

Военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к девяти годам колонии Юсуфа Манукова из Буйнакска, признав его виновным в содействии террористической деятельности и публичных призывах к терроризму.

Дело жителя Буйнакска, обвиненного по трем статьям УК России, с мая 2025 года рассматривал Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону.

Юсуф Мануков был обвинен в содействии террористической деятельности 1 , публичных призывах к терроризму 2 и незаконном обороте взрывчатки 3 .

Согласно версии обвинения, в 2024 году Мануков распространял среди своих знакомых информацию о деятельности международной террористической организации, запрещенной в России. Как утверждают силовики, он пропагандировал деятельность боевиков, чтобы сформировать у собеседников радикальные взгляды и “убежденность в привлекательности экстремистской идеологии.

Также обвинение считает, что молодой человек имел цель напасть на сотрудников правоохранительных органов и “склонял своих знакомых к созданию вооруженного формирования”. При задержании у него были изъяты гранаты и компоненты взрывных устройств.

Суд признал Манукова виновным по всем пунктам обвинения и приговорил его к девяти годам строгого режима со штрафом в 40 тысяч рублей. Такой приговор обвиняемому был вынесен “в связи с признанием вины и сотрудничеством со следствием”, сообщило сегодня со ссылкой на республиканское управление ФСБ РИА “Дагестан”.

Согласно карточке дела на сайте суда, приговор был вынесен еще в сентябре, осужденный его не обжаловал. В декабре 2025 года в отделение судебных приставов по Буйнакску и Буйнакскому району был направлен исполнительный лист для взыскания с Манукова штрафа.

Юсуф Мануков родился в Тюменской области, 16 января ему исполнилось 10 лет, следует из записи в реестре террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Данные молодого человека были внесены в этот перечень 17 февраля 2025 года, указывает сообщение бота, отслеживающего обновления списка.