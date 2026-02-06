×

Главная   /   Лента новостей
06:40, 6 февраля 2026

Суд в Ростове-На-Дону вынес приговор за попытку покушения на военных

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал виновной жительницу Санкт-Петербурга Полину Костюченко в госизмене и попытке покушения на представителей командного состава вооруженных сил России.

По версии суда, в 2024 году подсудимая и ее знакомая гражданка Российской Федерации вступили в контакт с представителем украинской разведки. В ноябре 2024 года Костюченко, находясь в Выборге Ленинградской области, получила от представителей Украины задание отправиться в Ростов-на-Дону для выполнения действий в интересах украинской разведки за денежное вознаграждение.

В Ростове-на-Дону знакомая привлекла Костюченко к изготовлению самодельного взрывного устройства. В период со 2 по 31 января 2025 года они приобрели компоненты и предметы, необходимые для изготовления взрывчатого вещества, получили от представителей Украины портативное зарядное и взрывное устройство, сообщила пресс-служба Южного окружного военного суда в Telegram-канале.

Предметы и вещества, необходимые для изготовления взрывного устройства, Костюченко хранила до 31 января 2025 года по месту их временного совместного проживания.

Помимо этого, в период со 2 по 31 января 2025 года Костюченко и ее знакомая получили задание подорвать военнослужащего из числа командного состава Вооруженных Сил Российской Федерации. Для этого подсудимая осуществила скрытное наблюдение за маршрутами передвижения, автомобильной парковкой и местом жительства  военнослужащего. Кроме того, по заданию представителей Украины женщины следили и за другими военными, а также за должностным лицом правительства ЛНР, а позднее были задержаны правоохранителями.

Полина Костюченко признана виновной в покушении на незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконном хранении и перевозке взрывчатых веществ, покушении на организацию теракта и госизмене и приговорена к 17 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 500 тысяч рублей.

"Кавказский узел" также писал, что Южный окружной военный суд рассмотрит дело 40-летнего жителя Ростова-на-Дону, обвиненного в причастности к террористической организации и государственной измене.

Автор: "Кавказский узел"

Показать больше