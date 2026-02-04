×

Кавказский узел

RU
Главная   /   Лента новостей
14:36, 4 февраля 2026

Атаки БПЛА зафиксированы в двух регионах юга России

Беспилотник. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Военные рапортовали об уничтожении 11 беспилотников в небе Ростовской и Волгоградской областей. Местные власти заявили, что пострадавших не было.

Как писал "Кавказский узел", минувшей ночью военные сбили четыре беспилотника в Ростовской области и один в Астраханской. Информация о пострадавших и разрушениях также не поступала.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об отражении атаки БПЛА в регионе . "Утром в ходе отражения воздушной атаки (...) уничтожены БПЛА в четырех районах - Миллеровском, Чертковском, Кашарском, Шолоховском и городе Каменске-Шахтинском", - написал Слюсарь в своем-телеграм-канале.

Он отметил, что информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.

В Ростовской области действует запрет на съемку воздушных атак и их последствий, работы противовоздушной обороны и мест расположения воинских подразделений. На "Кавказском узле" опубликован соответствующий указ губернатора.

Налет беспилотных летательных аппаратов был также зафиксирован на объекты промышленной инфраструктуры юга Волгограда, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров. "Пострадавших и повреждений промышленных и гражданских объектов нет", - приводятся слова чиновника в телеграм-канале администрации Волгоградской области. 

В Волгоградской области также запрещена съемка атак дронов и их последствий. Эти запреты противоречат Конституции, гарантирующей недопустимость цензуры и свободу поиска, фиксации и распространения информации, указали юристы.

С 08.00 до 14.00 мск в небе ЮФО были сбиты 11 дронов самолетного типа: девять БПЛА - над территорией Волгоградской области, два - над территорией Ростовской области, сообщило Минобороны. 

