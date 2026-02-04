×

08:54, 4 февраля 2026

Пять беспилотников сбиты в двух регионах ЮФО

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Военные сбили четыре беспилотника в Ростовской области и один в Астраханской.

Как писал "Кавказский узел", минувшей ночью, по данным губернатора Ростовской области, был сбит один беспилотник в Миллеровском районе. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Минувшей ночью дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 24 украинских беспилотника, из них четыре в Ростовской области и один в Астраханской, сообщило в своем телеграм-канале Минобороны.

Согласно публикации, остальные дроны сбиты в Брянской и Белгородской областях.

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, по состоянию на 08.53 мск, не сообщил в своем телеграм-канале о ночной атаке БПЛА.

Напомним, 15 декабря 2025 года в Астраханской области были сбиты 38 беспилотников. Они атаковали "промышленные и энергетические объекты", сообщил в тот день в своем телеграм-канале Игорь Бабушкин. Он назвал это "одной из самых массированных атак со стороны ВСУ на Астраханскую область".

В Ростовской области действует запрет на съемку воздушных атак и их последствий, работы противовоздушной обороны и мест расположения воинских подразделений. На "Кавказском узле" опубликован соответствующий указ губернатора.

В Астраханской области, как и в других регионах ЮФО и СКФО, запрещена съемка атак дронов и их последствий. Эти запреты противоречат Конституции, гарантирующей недопустимость цензуры и свободу поиска, фиксации и распространения информации, указали юристы.

Автор: "Кавказский узел"

