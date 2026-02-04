Воздушная атака зафиксирована в Ростовской области
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Военные минувшей ночью сбили беспилотник в Миллеровском районе. По данным губернатора, раненых и разрушений нет.
Как писал "Кавказский узел", в ночь на 3 февраля один беспилотник был уничтожен в Каменском районе Ростовской области. По данным губернатора, раненых не было.
Минувшей ночью был сбит один беспилотник в Миллеровском районе Ростовской области, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Юрий Слюсарь.
"Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала", - написал он.
В Ростовской области действует запрет на съемку воздушных атак и их последствий, работы противовоздушной обороны и мест расположения воинских подразделений. На "Кавказском узле" опубликован соответствующий указ губернатора.
Напомним, в Ростове-на-Дону 14 января в результате воздушной атаки произошли пожары в домах и на промышленном объекте. Один человек погиб и четверо, в том числе четырехлетний ребенок, были госпитализированы с ранениями. Военные в тот день отчитались о 25 беспилотниках, сбитых в регионе.
13 января в Таганроге в результате атаки погибла женщина. Также были повреждены восемь жилых домов, два промышленных объекта и шесть автомобилей. Власти пообещали помощь всем пострадавшим.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.