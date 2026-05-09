×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
05:59, 9 мая 2026

Бывший главный онколог осужден в Ростовской области

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Ростовской области приговорил к двум годам лишения свободы бывшего главного врача областного онкодиспансера Евгения Глумова, признав виновным в злоупотреблении должностными полномочиями.

Как писал "Кавказский узел", в июле 2025 начался суд над бывшим руководителем Ростовского областного онкологического диспансера Евгением Глумовым, он обвинялся в нецеловом расходовании бюджетных средств. По версии следствия, он потратил часть субсидии, предназначенной для противоопухолевых препаратов, на гормональные лекарства для симптоматического лечения. Глумов отверг эти обвинения, пояснив, что классификатор, на который ссылается следствие, не обладает статусом регулятора в вопросах назначения, использования и закупок лекарств. Он считает, что уголовное преследование связано с его попытками восстановиться в должности главного онколога региона.

Кировский районный суд Ростова-на-Дону вынес приговори бывшему главному врачу ГБУЗ "Онкологической диспансер" Ростовской области Евгению Глумову, он осужден по статье о злоупотреблении должностными полномочиями, пишет 8 мая Donnews.ru.

Суд счел, что действия Глумова привели к серьезным последствиям для людей с онкологическими заболеваниями, и приговорил его к двум годам лишения свободы, а также на такой же срок лишил права заниматься деятельностью, связанной с руководством медицинскими учреждениями. Кроме того, его оштрафовали на более чем шесть миллионов рублей.

В 2024 году министерство здравоохранения Ростовской области сообщало, что онкобольные не могут получить импортные лекарственные препараты из-за задержек с поставками, заявляло областное министерство здравоохранения в 2024 году.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Фасад аварийного дома на улице Казахской. Кадр видео 161.ru https://161.ru/text/gorod/2025/08/17/75835763/
04:01, 3 мая 2026
Прекращено уголовное дело о разрушении аварийного дома в Ростове-на-Дону
02:02, 3 мая 2026
Бывшему главе МВД Ростова-на-Дону Шпаку отказано в подписании контракта с Минобороны
02:55, 2 мая 2026
Гражданин Украины осужден ростовским судом за попытку теракта
06:53, 28 апреля 2026
Житель Керчи осужден в Ростове-на-Дону за призывы к терроризму
Мужчины на железной дороге. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
00:56, 28 апреля 2026
Трое дончан приговорены к длительным срокам за поджоги релейных шкафов
Персоналии
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
11:03, 8 мая 2026
Рубен Варданян
Никол Пашинян. Фото: https://www.primeminister.am/
12:01, 6 мая 2026
Пашинян Никол Владимирович
Федор Щукин. Кадр видеюосюжета РГВК Дагестан.
11:35, 5 мая 2026
Щукин Федор Вячеславович
Справочник
Церемония, посвященная 66-й годовщине смерти Иосифа Сталина в Москве. Фото: Reuters, Максим Шеметов 10 мифов о роли Сталина в Великой Отечественной войне

Выборы в Армении. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении

Туапсе. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot Пожары и "нефтяные дожди": главное об экокатастрофе в Туапсе

Последние записи в блогах
Фото
09:00, 29 октября 2024
BERG...man Tbilisi
16
Краснодар вырвался вперед! Ахмат, первая победа. Ростов, "Валераверим" и Григорян
Фото
09:21, 20 октября 2024
BERG...man Tbilisi
57
Краснодар продолжает взлетать, Ахмат - прочно обосновывается на дне? Футбол!
Фото
09:11, 7 октября 2024
BERG...man Tbilisi
37
Краснодар - в лидерах, Ахмат - на дне. Почему Карпин тренер сборной и как играет его Ростов?
Все блоги
Аналитика
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
14:56, 3 апреля 2026
В марте 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России погиб 1 человек
Темы дня
Участники акции протеста в Тбилиси. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
08 мая 2026, 23:22
Проевропейские акции в Тбилиси продолжаются 527 дней

Сова из центра передержки в Туапсе. Фото: Хроники Разлива / Telegram
08 мая 2026, 21:59
Бот для сообщений о пострадавших птицах создан в Туапсе

Наводнение в Чечне. Скриншот видео https://t.me/RKadyrov_95/6586
08 мая 2026, 18:46
Пострадавшие от наводнения в Чечне ждут компенсаций

Отсыпка пляжей песком в Анапе. 8 мая 2026 г. Скриншот видео https://t.me/opershtab23/15989
08 мая 2026, 14:46
Качество песка на пляжах Анапы разочаровало пользователей Telegram

Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Показать больше