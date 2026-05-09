Бывший главный онколог осужден в Ростовской области

Суд в Ростовской области приговорил к двум годам лишения свободы бывшего главного врача областного онкодиспансера Евгения Глумова, признав виновным в злоупотреблении должностными полномочиями.

Как писал "Кавказский узел", в июле 2025 начался суд над бывшим руководителем Ростовского областного онкологического диспансера Евгением Глумовым, он обвинялся в нецеловом расходовании бюджетных средств. По версии следствия, он потратил часть субсидии, предназначенной для противоопухолевых препаратов, на гормональные лекарства для симптоматического лечения. Глумов отверг эти обвинения, пояснив, что классификатор, на который ссылается следствие, не обладает статусом регулятора в вопросах назначения, использования и закупок лекарств. Он считает, что уголовное преследование связано с его попытками восстановиться в должности главного онколога региона.

Кировский районный суд Ростова-на-Дону вынес приговори бывшему главному врачу ГБУЗ "Онкологической диспансер" Ростовской области Евгению Глумову, он осужден по статье о злоупотреблении должностными полномочиями, пишет 8 мая Donnews.ru.

Суд счел, что действия Глумова привели к серьезным последствиям для людей с онкологическими заболеваниями, и приговорил его к двум годам лишения свободы, а также на такой же срок лишил права заниматься деятельностью, связанной с руководством медицинскими учреждениями. Кроме того, его оштрафовали на более чем шесть миллионов рублей.

В 2024 году министерство здравоохранения Ростовской области сообщало, что онкобольные не могут получить импортные лекарственные препараты из-за задержек с поставками, заявляло областное министерство здравоохранения в 2024 году.