×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
04:01, 3 мая 2026

Прекращено уголовное дело о разрушении аварийного дома в Ростове-на-Дону

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Следователи прекратили уголовное дело о разрушении аварийного дома на улице Казахской в Ростове-на-Дону. Жители намерены пожаловаться руководителю Следкома России Александру Бастрыкину.

Как писал "Кавказский узел", в августе 2024 года председатель СКР потребовал возбудить уголовное дело после того, как жильцы разрушающегося дома на улице Казахской, 93 в Ростове-на-Дону пожаловались на отсутствие реакции властей на их обращения. В мае ростовские власти признали дом аварийным. В августе 2025 года жильцы пожаловались, что ситуация ухудшается, трещины появились уже и во втором подъезде. Было возбуждено уголовное дело о халатности, в ней обвинена бывшая замдиректора ЖКХ Первомайского района Ростова-на-Дону Галина Пивоварова. В декабре 2025 года прокуратура вернула дело на доследование.

Следком Ростовской области прекратил уголовное дело по аварийному дому на улице Казахской, 93. Об этом председателю дома Нине Карелиной сообщил следователь, пишет 2 мая 161.ru.

По словам Карелиной, о прекращении уголовного дела жители могли вообще не узнать, если бы она не позвонила следователю. Он заявил, что направил постановление о прекращении дела по ее адресу. Однако, как отметила председатель дома, там уже два месяца не работает почта, так как дом аварийный. Карелина добавила, что жильцы дома будут вновь писать руководителю Следкома России Бастрыкину.

Следователь не смог пояснить председателю дома, почему прекращено дело, но намекнул, что не нашли виновных.

В доме остались три семьи, которые приобрели квартиры в ипотеку. Чиновники хотели принудительно расселить дом, не признав его аварийным. Собственники ждут от властей предложений. На одну из них администрация города подала в суд, так как женщина не согласилась с предложенной выкупной ценой.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
02:02, 3 мая 2026
Бывшему главе МВД Ростова-на-Дону Шпаку отказано в подписании контракта с Минобороны
02:55, 2 мая 2026
Гражданин Украины осужден ростовским судом за попытку теракта
06:53, 28 апреля 2026
Житель Керчи осужден в Ростове-на-Дону за призывы к терроризму
Мужчины на железной дороге. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
00:56, 28 апреля 2026
Трое дончан приговорены к длительным срокам за поджоги релейных шкафов
02:55, 26 апреля 2026
Бывший судья из Ростовской области осужден за мошенничество
Персоналии
Федор Щукин. Кадр видеюосюжета РГВК Дагестан.
13:09, 1 мая 2026
Щукин Федор Вячеславович
Сергей Меликов. Фото http://www.riadagestan.ru/
18:30, 30 апреля 2026
Меликов Сергей Алимович
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
11:27, 30 апреля 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Справочник
Туапсе. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot Пожары и "нефтяные дожди": главное об экокатастрофе в Туапсе

Выборы в Армении. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении

Мазут на пляже. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Photoshop Разлив мазута в Черном море

Последние записи в блогах
Фото
09:00, 29 октября 2024
BERG...man Tbilisi
16
Краснодар вырвался вперед! Ахмат, первая победа. Ростов, "Валераверим" и Григорян
Фото
09:21, 20 октября 2024
BERG...man Tbilisi
57
Краснодар продолжает взлетать, Ахмат - прочно обосновывается на дне? Футбол!
Фото
09:11, 7 октября 2024
BERG...man Tbilisi
37
Краснодар - в лидерах, Ахмат - на дне. Почему Карпин тренер сборной и как играет его Ростов?
Все блоги
Аналитика
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
14:56, 3 апреля 2026
В марте 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России погиб 1 человек
Темы дня
Спецоперация в Карабулаке, март 2024 года. Кадр видеосюжета RT vkvideo.ru/video-40316705_456441265
01 мая 2026, 20:06
Трое жителей Ингушетии осуждены по делу о пособничестве убитым в Карабулаке боевикам

Волонтеры убирают пляж в Тюменском. Стоп-кадр видео из Telegram-канала Романа Пукалова от 01.05.26, https://t.me/Roman_eco/1646
01 мая 2026, 16:25
Волонтеры заявили о недостаточной помощи властей в уборке пляжей в Туапсе

Задержанный. Фото: Пресс-служба МВД по Карачаево-Черкесской республике
01 мая 2026, 01:36
Силовики в Карачаево-Черкесии массово задерживают участников группы для гей-знакомств

Техника концерна "Покровский" на поле. Кадр видео Концерн Покровский / YouTube
30 апреля 2026, 21:15
Аналитики сочли национализацию концерна "Покровский" лишь шагом в переделе агрокластера юга России

Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Показать больше