Прекращено уголовное дело о разрушении аварийного дома в Ростове-на-Дону

Следователи прекратили уголовное дело о разрушении аварийного дома на улице Казахской в Ростове-на-Дону. Жители намерены пожаловаться руководителю Следкома России Александру Бастрыкину.

Как писал "Кавказский узел", в августе 2024 года председатель СКР потребовал возбудить уголовное дело после того, как жильцы разрушающегося дома на улице Казахской, 93 в Ростове-на-Дону пожаловались на отсутствие реакции властей на их обращения. В мае ростовские власти признали дом аварийным. В августе 2025 года жильцы пожаловались, что ситуация ухудшается, трещины появились уже и во втором подъезде. Было возбуждено уголовное дело о халатности, в ней обвинена бывшая замдиректора ЖКХ Первомайского района Ростова-на-Дону Галина Пивоварова. В декабре 2025 года прокуратура вернула дело на доследование.

Следком Ростовской области прекратил уголовное дело по аварийному дому на улице Казахской, 93. Об этом председателю дома Нине Карелиной сообщил следователь, пишет 2 мая 161.ru.

По словам Карелиной, о прекращении уголовного дела жители могли вообще не узнать, если бы она не позвонила следователю. Он заявил, что направил постановление о прекращении дела по ее адресу. Однако, как отметила председатель дома, там уже два месяца не работает почта, так как дом аварийный. Карелина добавила, что жильцы дома будут вновь писать руководителю Следкома России Бастрыкину.

Следователь не смог пояснить председателю дома, почему прекращено дело, но намекнул, что не нашли виновных.

В доме остались три семьи, которые приобрели квартиры в ипотеку. Чиновники хотели принудительно расселить дом, не признав его аварийным. Собственники ждут от властей предложений. На одну из них администрация города подала в суд, так как женщина не согласилась с предложенной выкупной ценой.