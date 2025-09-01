Жильцы разрушающегося дома в Ростове-на-Дону пожаловались на ухудшение ситуации

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В доме №93 по улице Казахской в Ростове-на-Дону трещины появились уже во втором подъезде, при этом власти отказываются проводить оценку квартир и расселять жильцов.

Как писал "Кавказский узел", в августе 2024 года председатель Следкома России Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело после того, как жильцы разрушающегося дома на улице Казахской, 93 в Ростове-на-Дону пожаловались на отсутствие реакции властей на их обращения. В мае власти Ростова-на-Дону после многочисленных жалоб жильцов разрушающегося двухэтажного дома на улице Казахской признали его аварийным. Чиновники администрации Ростова-на-Дону предложили укрепить стены дома швеллерами, однако жильцы уверены, что это бесполезно.

Жильца аварийного дома 93 по улице Казахской в Ростове-на-Дону пожаловались 31 августа, что ситуации с домом становится с каждым днем все хуже. Жители второго подъезда боятся ночевать в квартирах, так как стены покрываются все больше трещинами, слышен непонятный треск, пишет 161.ru.

По словам председателя дома Нины Карелиной, изначально проблемным считался только первый подъезд, но теперь трещины появились и во втором. "У жильцов из 16-й квартиры просто кошмар начался. У них с крыши сыпется что-то похожее на сажу, в стенах пошли трещины, дом скрипит", - приводит ее слова издание.

По словам Карелиной, накануне приезжал следователь, но жильцы дома решили с ним в подъезд не заходить. Также она сообщила, что жильцы зачастую не могут попасть домой из-за осевших дверей. "При этом власти даже не собираются проводить оценку, хотя постановление выпустили. Мы просим помощи у нашей власти. Мы не хотим остаться под обломками дома", - резюмировала председатель.

"Кавказский узел" писал, что в январе 2024 года обрушился первый подъезд пятиэтажного дома на улице Нариманова в Ростове-на-Дону. Власти пообещали увеличить выплаты жильцам за потерю имущества с 30 тысяч до 100 тысяч рублей. В январе стало известно, что результаты экспертизы оценки стоимости квадратного метра жилплощади не устроили администрацию, они запросили новую.

По данным на 20 июля, около 70 семей оспаривает в судах решение администрации Ростова-на-Дону о размере выплаты за квартиры в частично обрушившемся доме на улице Нариманова, часть из них уже выиграла процессы. 1,3 миллиона рублей, которые согласилась выплатить администрация, недостаточно для покупки жилья, заявили они.

