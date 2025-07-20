Жильцы рухнувшего дома в Ростове-на-Дону спустя полтора года не получили компенсаций

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Около 70 семей оспаривают в судах решение администрации Ростова-на-Дону о размере выплаты за квартиры в частично обрушившемся доме на улице Нариманова, часть из них уже выиграла процессы. 1,3 миллиона рублей, которые согласилась выплатить администрация, недостаточно для покупки жилья, заявили они.

"Кавказский узел" писал, что в январе 2024 года обрушился первый подъезд пятиэтажного дома на улице Нариманова в Ростове-на-Дону. Власти пообещали увеличить выплаты жильцам за потерю имущества с 30 тысяч до 100 тысяч рублей. В январе стало известно, что результаты экспертизы оценки стоимости квадратного метра жилплощади не устроили администрацию, они запросили новую.

Большинство жильцов рухнувшего дома в Ростове-на-Дону еще не получили компенсацию, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" депутат городской думы Ростова-на-Дону от КПРФ Наталья Оськина. По ее словам, всего в доме на улице Нариманова жили 115 семей. "Пятнадцать человек год назад в рамках программы расселения получили жилье по социальному найму, около 30 человек получили по соглашению деньги. Остальные в судах или ждут выплаты средств после выигранных исков", - подчеркнула Оськина.



Депутат заявила, что в маневренный фонд поехали не все, поскольку он находится в Суворовском микрорайоне –«в большом отдалении от главных районов города».



По ее словам, помощью администрации города было бы прекращение потока апелляционных и кассационных жалоб на решения судов по искам жильцов о выплате компенсации, превышающей максимальную сумму в 1,3 миллиона рублей, назначенную властями. "Помощь от администрации города была бы в том, если бы они принимали бы решение суда по тем экспертизам, который назначил суд, и на проведении которых в принципе настаивали сами же представители юридического отдела администрации. При этом все эксперты были допрошены в суде, все находятся под уголовной ответственностью за дачу ложных показаний. Поэтому нет никакой необходимости в том, чтобы так себя вести, особенно наставить на повторной экспертизе. Повторные экспертизы сильно затягивают процесс. Это дополнительные расходы, ложащиеся на людей, которые остались полностью без всего – буквально в одни тапочках зимой. Они уже

заплатили судебные пошлины, платят за съемное жилье, и за те же экспертизы. Это просто издевательство", - подчеркнула депутат.



Юрист Ирина Якымив, помогающая бывшим жильцам дома вести дела в судах, рассказала корреспонденту «Кавказского узла», что на данный момент деньги выплачены только тем людям, кто согласился взять мизерные возмещения в которые не включена даже компенсация за капитальный ремонт. Еще в феврале 2024 года «Логвиненко (бывший мэр Ростова-на-Дону – прим. «Кавказского узла») – обещал провести повторную оценку, но но так ничего и не сделал". "На одной из встреч его прямо попросили озвучить сроки выплат, и он откровенно заявил: «Будут деньги, заплачу». Таким образом, всё отдано на произвол городских властей. К сожалению, по искам администрации к собственникам взыскать возмещения невозможно, ведь по ним собственники комнат ответчики, которым исполнительный лист никто не выдаст. Поэтому даже после суда заставить администрацию выплатить возмещение собственники не могут. Компенсацию из тех, кто пошел в суд, пока получила лишь одна женщина", - отметила она, заметив при этом, что не все судьи удовлетворяют заявления об индексации присужденных сумм. Именно поэтому собственники сами подали пять коллективных исков к администрации города в Ленинский районный суд. Все из них были удовлетворены, по ним собственникам обязаны были заплатить достойное возмещение. Однако администрация подала апелляционные жалобы, указав ,что решение Ленинского суда «грубо нарушает права органа местного

самоуправления и увеличивает нагрузку на бюджет"", - отметила она

Ростовский областной суд вместо защиты прав и так пострадавших граждан, стал на сторону администрации, подчеркнула юрист. "Так 15 мая судебная коллегия Ростовского областного суда под председательством судьи Кушнаренко., удовлетворила ходатайство администрации и назначила по одному из дел, объединившему семь заявителей, повторную экспертизу При этом истцов, т.е. собственников обязали «предоставить экспертам доступ в комнаты» , хотя (и это отражено в исковом заявлении) с 28 января 2024 года здание законсервировано и бывшие жильцы не имеют туда доступа. Такое впечатление, что это было механически скопировано с какого-то шаблона. Позже суд исправил эти слова на "не чинить экспертам препятствия в доступе"", - заявила она.

В предоставленной Якымив копии постановления Ростовского области указано, что у судебной коллегии «возникли сомнения в

достоверности» экспертизы выполненной ООО «Окружная экспертиза», в то время, как экспертизу по данному делу проводила другая экспертная организация. "Это говорит о том ,что судьи не читали не только иск, в котором говорится об обрушении и отсутствии доступа, но и экспертизу, в которой дано подробное обоснование проведенных расчетов. Экспертная организация, назначенная областным судом для проведения повторной экспертизы ,- «ЦСЭ «Прайм., это организация, значительно занижающая суммы возмещений за счет того, что включает компенсацию за непроведенный капитальный ремонт в рыночную стоимость жилья. Вроде и рассчитали компенсацию, а на самом деле сумма никак не увеличилась. За такие расчеты администрация и просит назначать эту организацию по всем делам. А жильцам после таких мизерных возмещений хоть на улице живи», - отметила юрист.



Якымив отметила, что по социальному найму получили жилье люди, которые и в доме на Нариманова жили в неприватизированных квартирах. Что касается тех, кто еще не получил компенсации, то часть из них, по словам юриста, живет в жилье маневренного фонда в микрорайоне Суворовском. "Но это если нет детей школьного возраста, поскольку до школы их везти два часа. Так что эти семьи с детьми вынуждены жить или у родственников, или снимать жильё", - рассказала она.



Бывший житель дома на улице Нариманова, участник СВО, рассказал «Кавказскому узлу», что в настоящее время суд вынес решение о выплате повышенной компенсации. «Я передам исполнительный лист судебным приставам и пусть они делают свою работу», - отметил он. Предлагаемая администрацией города сумма в 1,3 миллиона категорически недостаточна, отметил он. «Я купил это жилье в 2016 году за 800 000 рублей, а за прошедшие восемь лет цены на жилье сильно выросли, и компенсация должна быть в разы выше", - подчеркнул он.



По его словам, сейчас он живет в квартире маневренного фонда. «Мне повезло – досталась достаточно приличная квартира и не в Суворовском микрорайоне, но лишь потому, что я – участник СВО», - сказал он.



Бывшая жительница дома на Нариманова Елена Варченко рассказала корреспонденту «Кавказского узла», что все еще судится с городской администрацией. «Администрация подала уже четвертую или пятую апелляцию, требуя переоценки той суммы, которую мы требуем. Они борются с нами, и суды при этом подыгрывают им», - отметила она.

Варченко, как и ее бывший сосед, заявила, что предлагаемая властями сумма компенсации недостаточна. «Во-первых, они не учитывают

места общего пользования, подвал (который, администрация, кстати, некоторое время успешно сдавала в аренду). Не учитывается стоимость имущества – ведь у нас там осталось буквально все. Кроме того, в Ростове-на-Дону нет таких цен, они значительно выше», - заявила она.



Варченко взяла квартиру в ипотеку. "Маневренный фонд, куда нам предлагали поселиться, находится в Суворовском микрорайоне – очень далеко от школы и инфраструктуры. Поэтому я предпочла ипотеку. Надеюсь, что мне удастся добиться достойной компенсации и таким образом закрыть ее", - заключила она.



Риэлторы, к которым обратился корреспондент «Кавказского узла», представившись покупателем, ищущим жилье, подтвердили, что предложенная властями сумма компенсации недостаточна для приобретения жилья. В агентстве «Самолет-плюс» заявили, что на 1,3 миллиона можно либо взять «гостинку» (малометражная однокомнатная квартира - прим. "Кавказского узла"), либо использовать эту сумму как первый взнос для ипотеки.



В компании «Домиан» отметили, что за эту сумму можно купить комнату в общежитии или в коммуналке.

Как следует из анализа объявлений на сайте ЦИАН,за 1,3 миллиона в Ростове-на-Дону предлагаются исключительно комнаты в коммуналках и общежитиях, также в продаже была однокомнатная квартира в цокольном этаже дома постройки 1960-х годов.



«Кавказский узел» направил запрос о ситуации с выплатами жильцам из дома на улице Нариманова в администрацию Ростова-на-Дону.