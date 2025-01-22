Жильцы рухнувшего дома сочли недостаточной помощь ростовских властей

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После обрушения дома на улице Нариманова жильцы получили выплаты за утрату имущества, но сочли суммы недостаточными и обратились в суд с требованием увеличить компенсации. Мэрия Ростова-на-Дону потребовала провести новую оценку стоимости квартир.

Как писал "Кавказский узел", 27 января 2024 года начала разрушаться стена пятиэтажного дома на улице Нариманова в Ростове-на-Дону, после чего обрушился первый подъезд. Власти пообещали увеличить выплаты жильцам за потерю имущества с 30 тысяч до 100 тысяч рублей. 20 февраля две жительницы рухнувшего дома провели одиночные пикеты, возмущаясь несправедливыми суммами компенсаций за утраченные квартиры.

С момента обрушения дома на Нариманова прошел почти год, но власти так и не спешат помочь жителям, пожаловалась одна из жительниц дома Елена. "Когда нас не устроила сумма компенсации, мы сказали, что это мизерные деньги и мы не сможем на эти деньги купить квартиру, потребовали увеличить сумму. Власти отказались. Мы решили судиться и сообщили об этом властям. Они сказали: да, давайте судиться, пусть всё решит суд, и обещали, что не будут создавать искусственные проблемы, не будут откладывать заседания. Но на деле получилось ровно наоборот. Администрация и юристы используют все возможности, чтобы отложить решение суда на неопределенный период времени", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Администрация не согласна с этой экспертизой и хочет новую

По ее словам, последняя экспертиза оценки стоимости квадратного метра жилплощади заметно увеличила итоговую стоимость их квартир. «Где-то на 800 тысяч выросла общая сумма, это в моем случае, у меня было там две комнаты. Но администрация не согласна с этой экспертизой и хочет новую. А это время. Специалисты, которые сделали экспертизу, готовы в суде представить все подробности и доказать свою точку зрения, но юристы администрации не хотят. Требуют просто не учитывать результаты этой экспертизы. Вот так город решает проблемы своих жителей», - пожаловалась женщина.

Елена пояснила, что сейчас ее семья живет в квартире, которую им пришлось купить в ипотеку. «Теперь в одной маленькой квартире живут две семьи – моя семья и семья сына... Как только мы получим компенсацию, мы хотим купить еще одну квартиру, чтобы две семьи жили отдельно, а не друг с другом. Что касается компенсации за вот эти неудобства, то о них и речи нет. Администрация не хочет нам компенсации за потерю жилья платить, думаете, они будут помогать нам в оплате аренды жилья или за ипотеку?» - сказала она.

Другая бывшая жительница дома Александра рассказала, что ей пришлось долго искать съемное жилье по доступной цене, откуда удобно добираться до работы. "Я работаю в центре, и мне важно добираться до офиса ровно в 9, потому что штрафы большие у нас за опоздание. Но ближе к центру квартиры [очень много] стоят. Нам пришлось очень долго искать подходящую по всем параметрам съёмную квартиру, покупать необходимые вещи, потому что мы всё потеряли, не смогли забрать из нашей квартиры. Теперь там уже пусто. Нас не пустили внутрь", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Кто будет мне компенсировать аренду жилья? Да никто

По ее данным, жильцы получили только компенсацию за утрату вещей первой необходимости. «100 с чем-то тысяч рублей нам дали власти города, и всё. А кто будет мне компенсировать аренду жилья? Да никто. Они судятся с нами, чтобы лишнюю копейку сэкономить. Нет слов, чтобы описать всю злость. Понимаете, мы пострадали, но теперь нам приходится доказывать, что администрация нам должна выплатить компенсацию за потерю жилья. Я требую, чтобы мне выплатили компенсацию, и чтобы все те чиновники, которые виноваты во всем этом, были наказаны», - сказала женщина.

В связи с обрушением подъезда обвинен в халатности бывший глава администрации Ворошиловского района Виктор Бережной. По версии следствия, он знал, что дом в 2020 году признан аварийным, но не предотвратил чрезвычайную ситуацию. При этом Бережной был первым чиновником, приехавшим к жильцам после обрушения пятиэтажки, и именно он решил эвакуировать людей, сообщило 161.ru.

Пытаются за всё это посадить Бережного. Мы возмущены этим

Главным виновником пытаются объявить бывшего главу района Виктора Бережного, заметила адвокат Ирина Якымив, представляющая интересы жильцов, которые подали коллективный иск для оспаривания суммы компенсаций. "Сейчас пытаются за всё это посадить Бережного. Мы возмущены этим, потому что его хотят сделать крайним. Мы не находимся с ним в хороших отношениях, но тем не менее мы не хотим, чтобы за всё отвечал один человек. Мы против того, чтобы его сажали, потому что не глава района, а администрация города несла ответственность за всё, что происходило с домом и его жильцами", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Адвокат пояснила, что администрация долго игнорировала просьбы жильцов дома на Нариманова. «Виновато руководство города, а не один Бережной. Вот их и надо привлекать к ответственности. Мы написали Бастрыкину письмо, потребовав наказать их, а не одного Бережного, который даже при большом желании не мог решить проблемы жителей. А администрация могла, но не решала», - отметила она.

В тяжбе по коллективному иску жильцов к администрации города об оспаривании суммы компенсации за потерю жилья есть положительные изменения, сообщила адвокат.

Новая экспертиза назначила адекватную сумму компенсации, жильцы согласны с этой суммой

«Администрация города, конечно, использует все способы, чтобы отложить принятие решения и выплату компенсации. Они принимали за основу экспертизу одной компании, с которой они всегда сотрудничают и которая всегда назначает мизерную сумму компенсации. Мы долго добивались другой экспертизы, и сейчас, кажется, есть положительный сдвиг. Новая экспертиза назначила адекватную сумму компенсации, жильцы согласны с этой суммой. Но администрация не останавливается и хочет добиться назначения еще одной экспертизы», - рассказала она.

Представитель администрации Ростова-на-Дону не согласился с оценками Якымив. «Наши юристы защищают интересы города, делая для этого все, что не запрещено законом. Наравне с этим наша цель добиться справедливого судебного решения, поскольку сами жители не согласились на предложенные им условия и обратились в суд», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Он добавил, что государственная экспертиза дала положительное заключение проекта по сносу дома. «Проект сноса дома по адресу ул. Нариманова, 72/3 получил положительное заключение государственной экспертизы. Но пока не решено, когда будут произведены соответствующие работы», - сообщил представитель администрации.

Дом не может быть снесен, пока он является вещественным доказательством в рамках уголовного дела, сообщила депутат гордумы Наталья Оськина. «Придется ждать завершения уголовного дела и решения суда. Только после этого можно будет снести дом. Дом сейчас признан вещественным доказательством», - пояснила она корреспонденту "Кавказского узла".

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