Пикетчицы в Ростове-на-Дону потребовали внимания властей к их проблеме с жильем

20 февраля 2024, 13:41

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Жительницы Ростова-на-Дону Наталья Гаврикова и Елена Варченко провели одиночные пикеты на которых пожаловались на несправедливые компенсации за квартиры, которые они утратили в результате обрушения многоквартирного дома по улице Нариманова. Пикетчицы потребовали внимания чиновников к ситуации с компенсациями.

Как сообщал "Кавказский узел", в Ростове-на-Дону вечером 27 января начала разрушаться стена пятиэтажного дома на улице Нариманова. Были эвакуированы 95 человек. Позднее в доме обрушился первый подъезд. 11 февраля стало известно, что власти приняли решение увеличить выплаты по потере имущества для жильцов с 30 тысяч до 100 тысяч рублей.

Ранее ростовчане в эфире федерального телеканала пожаловались, что чиновники не переселяют людей, проживающих в аварийных домах. После этого прокуратура подала в суд на Минстрой Ростовской области за нарушение прав жителей. Следком начал проверку по этому же поводу.

Наталья Гаврикова и Елена Варченко, проживавшие в многоквартирном доме по улице Нариманова в Ростове-на-Дону, который ранее частично обрушился, провели одиночные пикеты. Видео с пикетчицами сегодня опубликовал телеграм-канал "161.RU | Новости Ростова".

"Они нам оценочную стоимость предлагают мы не можем купить [на эти деньги] квартиру. Я прошу квартиру, это мое единственное жилье", – сказала Наталья Гаврикова.

На видео она показана сначала держащей в руках плакат в надписью: "Я житель дома, которого нет. Нариманова 72/3". Затем с плакатом с надписью: "Обещать не значит сделать – это Ростов-на-Дону".

Посредством пикетов ростовчанки хотели привлечь внимание властей, пояснила Елена Варченко. "Полностью игнорируют. На прием не попасть. Обещают какие-то встречи с ответственными лицами", – пояснила она.

На кадрах ролика Варченко стоит с плакатом с надписью: "Верните мне дом. Нариманова 72/3".

"Мы хотим хоть как-то достучаться до наших властей", – подчеркнула она.

На 13.40 мск этот пост в телеграм-канале "161.RU | Новости Ростова", на который подписаны почти 182 тысячи пользователей, набрал около 21,7 тысячи просмотров и 69 комментариев. Большая часть их авторов поддержала пикетчиц.

"Мы (я и ещё несколько сотен человек) – обманутые дольщики, более 10 лет. У нас и суды были, пикеты проводили, по нам постоянно проводят совещания и создаются комиссии. Но результата нет. Одни обещания. И в этом случае будут слова "работа ведется", – считает Валентина Олеговна.

"Мои родные тоже живут в аварийном доме, постоянные суды, предлагают копейки. Родня говорит, сил нет. Уже устали адвокатом платить", – посетовала Светлана Чабан.

"Дело получило такой резонанс, должно сдвинуться в пользу народа. Какие нервы надо иметь! Борьба с ветряными мельницами", – отметила Танка Ефим.

"Люди надеялись на всякие "программы", которое придумало правительство. "Реновация" и так далее. Кто под какую подходит? Да видимо, эти все программы только для избранных", – написала Валетина.

"Я тоже житель аварийного дома, по переулку Ученический, 10. Признали дом в 2019 году аварийным, и тишина. Моя квартира непригодна для проживания, есть документы. В коммуналке жить я не желаю. Вот и приходиться снимать жилье", – пожаловалась Светлана.

На 13.40 мск на сайте администрации Ростова-на-Дону нет комментариев относительно проведения пикетов двумя местными жительницами.

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